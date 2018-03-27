Сгоревший в Кемерове торговый центр был введён в эксплуатацию без согласования с МЧС

Об этом сообщили ТАСС в ведомстве. Там отметили, что МЧС рассмотрело проектное решение и отказалось его согласовать, поскольку оно не в полной мере учитывало требования противопожарной безопасности. Глава СК Александр Бастрыкин утром на совещании с президентом сказал, что власти города разрешили преобразовать кондитерскую фабрику в торговый центр, видимо, с большими нарушениями. Бастрыкин добавил, что пожарная сигнализация в торговом центре не работала с 19 марта.