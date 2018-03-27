Сгоревший в Кемерове торговый центр был введён в эксплуатацию без согласования с МЧС
Об этом сообщили ТАСС в ведомстве. Там отметили, что МЧС рассмотрело проектное решение и отказалось его согласовать, поскольку оно не в полной мере учитывало требования противопожарной безопасности. Глава СК Александр Бастрыкин утром на совещании с президентом сказал, что власти города разрешили преобразовать кондитерскую фабрику в торговый центр, видимо, с большими нарушениями. Бастрыкин добавил, что пожарная сигнализация в торговом центре не работала с 19 марта.
Комментарии64
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dr_nemos 27 марта 2018 | 13:02
Кто еще согласовывал проект, кто дал разрешение на ввод, кто кому заплатил и куда наверх ушли деньги.....Какой там дагестан, тулеева проверьте т всю шайку областную, городскую. Так ведь не проверят...путинизм бл..
amrigo 27 марта 2018 | 13:03
Поступает информация, что кемеровские власти тайно и в спешке хоронят за пределами города сотни погибших детей, чтобы скрыть от народа реальное число погибших. Для чего это делается? Версия такая, что при количестве жертв более 100 человек правительство Кемерово должно отправиться в отставку, боятся потерять свои места у кормушки, ну а вторая причина — чтобы не портить инаугурацию царю и нарисованный ему рейтинг на прошедших "выборах". Вот такие дикари правят нашей страной.
По последним данным число погибших уже 355 человек, власть продолжает скрывать реальное число.
Число погибших несколько сотен или тысячи, нас обманывают даже на такой трагедии, а что говорить про результаты "выборов" — везде враньё. Чекист опять пляшет на костях, уже не первый раз, когда в Норд-Осте была трагедия, он точно так же на костях плясал и за свой рейтинг переживал, трясётся за свой нарисованный рейтинг, для этого скрывается настоящее число погибших, чтобы не портить царю инаугурацию, ценой такой трагедии, вы только вдумайтесь насколько циничная эта власть!
Людям не надо с жуликами и ворами общаться, а вместо этого нужно организовать самостоятельный сбор списка от всех пострадавших и тогда можно выяснить точное число погибших. Список должен собирать только тот, у кого на пожаре погибли дети, нельзя доверять организацию и сбор списка чиновнику. Все, у кого погиб кто-то в этой трагедии, может звонить на номер телефона формирующему список погибших и сообщать ФИО, возраст погибшего. Только так можно узнать правду.
За враньё жулики и воры будут отвечать перед народом, это преступная власть. Гитлер использовал газовые камеры, а российская коррумпированная власть применяет вот такие ТЦ, в чём разница?
peresvet73 27 марта 2018 | 13:03
Ага! Посреди города появляется гигант, а МЧС даже не интересуется. Уж не знаю, что преступнее - взятка, или должностное безразличие. Три человека на митинг соберутся - государство отряд Роскарателей пригоняет - "ради безопасности прохожих". Гигантское сооружение пропускает десятки тысяч посетителей - государству в лице МЧС - пофиг на них.
smart2002 27 марта 2018 | 13:05
Этоть как?
croaker 27 марта 2018 | 13:05
Знать и помалкивать - соучастие в преступлении. Это вам не танцующих в ютубе мальчишек наказывать!
ruthenocene 27 марта 2018 | 13:07
Конечно, никто не согласовывал! И вообще, по документам это был не ТЦ, а неработающий киоск Союзпечати!..
blindpew_33 27 марта 2018 | 13:09
О, ну вот и отмазки пошли.
"Я тут ни при чём! Во-первых, я не знал про это строительство. Во-вторых, я отказался согласовать его."
Сейчас окажется, что такой здоровенный ТРЦ никто из чинуш и не видел, и не был в курсе, что его построили, и только сейчас с изумлением узнали.
alexander25101977 27 марта 2018 | 13:10
МЧС не разрешило, но центр отгрохали. Значит, надо копать у старого пердуна тулеева, который сейчас засухарился на даче. Но никто не будет. Он принёс царю извинения, и на том и порешили. Погибли люди? Ну на что ради сохранения вертикалей не пойдёшь!
lubomir 27 марта 2018 | 13:11
Бастрыкин добавил, что пожарная сигнализация в торговом центре не работала с 19 марта.
Выборы прошли успешно, можно все отключать. Жизнь для власти удалась
sadda 27 марта 2018 | 13:12
Малый бизнес на несколько лет был освобожден от проверок, в том числе и по пожарной безопасности. Но как могли большой Торговово-развлекательный центр, который посещают тысячи людей и который приносит миллионные прибыли, подвести под малый бизнес, это вообще за гранью понимания.
galina6837 27 марта 2018 | 13:19
sadda:
Она и сама Российская Федерация, говорят, не согласована,как государство, и по юридическим нормам является коммерческим малым бизнесом
srk2658lu 27 марта 2018 | 13:13
Ну и как без согласования с МЧС открыли ТРЦ?
Сколько бабла отвалили городской власти?
galina6837 27 марта 2018 | 13:13
МЧС не согласовало, но здание стоит и функционирует... А что делали прокуратура, участковые инспектора ? Ходили каждый день мимо огромного здания и не спрашивали сопроводительные документы ? А если завтра напротив Кремля кто-нить экспромтом железобетонный завод поставит? Тоже никто не спросит?
Почему сносят жилые дома, если имеется нарушение начального проекта, а ТЦ могут спокойно стоять без документов приёмки? Не верю!
babich174 27 марта 2018 | 13:14
Бастрыкин только забыл сказать, что этого торгового центра и сейчас нет, если смотреть глазами МЧС.
galina6837 27 марта 2018 | 13:17
babich174:
а сколько таких призраков по Руси ...
И снова старый добрый ихтамнет, этонемы, атыдокажи.
ed10075 27 марта 2018 | 13:18
И что? Все эти пять лет существования торгово-разщвлекательного центра МЧС ждали терпеливо, когда их попросят прийти и "согласовать"? Да они там все давно согласовали, и размеры сумм и периодичность "заносов" в твердой валюте.
kliff 27 марта 2018 | 13:19
Но МЧС регулярно приходило их проверять. Нарушений не обнаруживало.