Фонд «Пятое время года», занимавшийся материальным обеспечением работы штаба Навального, прекращает свое существование

Решение о его ликвидации сегодня вступило в силу. Мосгорсуд накануне оставил без изменений решение первой инстанции, не удовлетворив апелляционную жалобу. Мещанский суд Москвы в январе постановил ликвидировать фонд и исключить его из Единого реестра государственных юридических лиц. С таким требованием в суд обратился Минюст после внеплановой проверки, которая прошла в ноябре прошлого года. Как говорится в материалах дела, в деятельности организации выявлен ряд нарушений. Так, фонд не предоставил необходимые для проверки документы в положенный срок, нарушил собственный устав, финансируя кампанию Навального, располагался не по тому адресу, хранит персональные данные в нарушение требований о защите персональных данных, а также имеет незарегистрированные структурные подразделения. Представители фонда заявили, что в момент проведения проверки договор аренды был разорван и общество переезжало, а нарушение срока предоставления документов вызвано арестом директора Леонида Волкова. Фонд считал нарушения устранимыми, однако Минюст посчитал их грубыми.