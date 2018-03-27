Фонд «Пятое время года», занимавшийся материальным обеспечением работы штаба Навального, прекращает свое существование
Решение о его ликвидации сегодня вступило в силу. Мосгорсуд накануне оставил без изменений решение первой инстанции, не удовлетворив апелляционную жалобу. Мещанский суд Москвы в январе постановил ликвидировать фонд и исключить его из Единого реестра государственных юридических лиц. С таким требованием в суд обратился Минюст после внеплановой проверки, которая прошла в ноябре прошлого года. Как говорится в материалах дела, в деятельности организации выявлен ряд нарушений. Так, фонд не предоставил необходимые для проверки документы в положенный срок, нарушил собственный устав, финансируя кампанию Навального, располагался не по тому адресу, хранит персональные данные в нарушение требований о защите персональных данных, а также имеет незарегистрированные структурные подразделения. Представители фонда заявили, что в момент проведения проверки договор аренды был разорван и общество переезжало, а нарушение срока предоставления документов вызвано арестом директора Леонида Волкова. Фонд считал нарушения устранимыми, однако Минюст посчитал их грубыми.
Комментарии18
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
johnbmw Евгений Большаков 27 марта 2018 | 12:08
Бесплодные попытки ...
chapter_2 27 марта 2018 | 12:16
johnbmw: Забастовка избирателей 18.03.2018 г. была первой в современной России политической забастовкой. Когда будет вторая?
vasilevich58 27 марта 2018 | 12:17
Пакостить Навальному - приоритетное занятие российской власти!
vasilevich58 27 марта 2018 | 12:20
Навальный покусился на нашу главную национальную идею - коррупцию!
Власть этого ему не простит никогда!
kara 27 марта 2018 | 12:09
другими словами, этих умников смогли подловить?!так это отлично!
kukrynx 27 марта 2018 | 12:21
kara: так это отлично...
===============
Тебе лично что с этого?
Кончил ссаться, начал сраться?
И это по твоему отлично?
kara 27 марта 2018 | 12:30
kukrynx: отлично, что те кто считает себя умными проигрывают тем кого они считают за идиотов.а может не такие они и умные?
gregor 27 марта 2018 | 12:13
В России могут быть только фонды поддержки бабушкикабаевой .
При поддержке 86 % телевизионного растениеводства .
Россия без дорог ,и без друзей это менталитет .
platonnekafrin 27 марта 2018 | 12:20
Судьи превращены в спаниелей, натасканных на дух протеста.
stoned_fox 27 марта 2018 | 12:20
Бабки с лохов собрали, теперь рвут когти.
venmud 27 марта 2018 | 12:20
Энурез правящей верхушки набирает силу.
rolar 27 марта 2018 | 12:22
Все Навральному хозяева из ЕС верить перестали. Поняли что он "политлох".
ringmenn 27 марта 2018 | 12:23
Не дождетесь сволочи!!!
cockeyed 27 марта 2018 | 12:29
Фонд имеющий прописку в США и финансирующий подрывную деятельность в России! Однако давно было пора его закрыть, а шпионов из этого фонда в тюрьму! Только в России возможно такое - когда нечем не прикрытая подрывная деятельность западных разведслужб спокойно разъезжает по России и пакостит! Где в какой стране Европы или США такое позволят разведывательным структурам России?
protiv777 27 марта 2018 | 12:34
Проходимец опять пойдет со школяров деньги собирать. Перед западными кураторами обделался тоже. А жена привыкла жить на широкую ногу. Поэтому ПОДАЙТЕ КТО СКОЛЬКО СМОЖЕТ.
zverolov 27 марта 2018 | 12:44
protiv777: Да, лучше бы все эти школяры СГОРЕЛИ БЫ...
apels 27 марта 2018 | 12:41
Решение ожидаемое. Суда независимого в России нет.
karabay 27 марта 2018 | 13:04
Кто бы сомневался, что ЭТОТ мосгорсуд решил бы иначе! Всех этих сук судейских - коленкой под зад! И никаких исключений, однако...