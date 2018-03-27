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12:03, 27 марта 2018

Россия требует от Великобритании предоставить все материалы по делу об отравлении Сергея Скрипаля

Это заявили в МИДе. Тем временем российских дипломатов в ответ на химатаку в Солсбери решили выслать уже 23 страны. Это государства Европы, а также США, Канада и Австралия. Вместе с дипломатами, которые ранее покинули Великобританию, всего будет выдворено 139 сотрудников дипмиссий.

Комментарии

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neitral_n 27 марта 2018 | 12:06

Оказывается мы и без этих "дипломатов" можем обойтись! Куда дармоедов девать будем?

ura_123 27 марта 2018 | 12:25

neitral_n: Здоровая конкуренция А.Чапман с канала РЕН...

tour 27 марта 2018 | 12:27

ura_123:
Маруся, девушка средних лет, настолько желает, что даже - хочет!
По сути, МИДовский "свисток" Захарова, чтобы и как не говорила, всё равно сверху жопа...

alo0000 27 марта 2018 | 12:30

neitral_n: В Китай - работать над улучшением сотрудничества в деле освоения наших природных ресурсов. А Вы думали - поворот на восток, что это?

bozk 27 марта 2018 | 12:08

России сказали уйти и заткнуться, а она что то требует

andre_klimov 27 марта 2018 | 12:13

bozk:
Отчего же? Как раз - сточностью до наоборот. После отказа России от сотрудничества в расследовании ей обьяснили что она всйо получит теперь, когда будет ознакамливаться с материалами следствия перед судом.

avp235 27 марта 2018 | 12:44

andre_klimov:
24 страны мира выдворят 139 российских дипломатов в ответ на отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля.

natogrek 27 марта 2018 | 12:24

bozk: В более ранних новостях было "Россия просит", а вот теперь уже бьет копытом и требует

vezdehod 27 марта 2018 | 12:32

Перетопчется!!!

ostapbey 27 марта 2018 | 12:09

Клуб одесских джентльменов удовлетворил бы просьбу Захаровой..
И прислал бы ей все доказательства в "черном ящике" ..
В том самом, в котором российская сторона представляла доказательства по Боингу.И с соответвующей кодировкой данных..

Чтоб аж ДАЖЕ!!

lacosta1969 27 марта 2018 | 12:10

Какие они материалы будут предоставлять...У них не материалы , а методички от подпольного Вашингтонского обкома. Задача одна - превратить Россию во всемирное зло. Там для этой цели не она пробирка со стиральным порошком применяется.

ostapbey 27 марта 2018 | 12:13

lacosta1969: превратить Россиию?? Во всемирное зло??
Ну эт ты брат и фантазер и гнобитель России в одном флаконе..
Запомни , что с этой задачей никто лучше самой России не сможет справиться!!
Даже..

lacosta1969 27 марта 2018 | 13:06

ostapbey: Паскудная братия + плюс потомки Янкеля из Тараса Бульбы готовятся к очень серьёзной провокации. Недаром трясут множество пробирок со стиральным порошком. Мерзость запада не знает границ. Сволочи подсовывали индийцам заражённые оспой одеяла, эти твари ни перед чем не остановятся. Хотя впрочем Гитлер и Наполеон тоже думали, что России конец. Выкусили твари и нынешние реваншисты выкусят..

idruker 27 марта 2018 | 12:14

lacosta1969: Россию невозможно превратить во всемирное зло из всемирной мерзости.

zor 27 марта 2018 | 12:43

lacosta1969: Я бы тебе 11.80 не заплатил.Работаешь без огонька,без фантазии.

kinnlade 27 марта 2018 | 12:10

Поздно! Дело сделано! Общественное мнение подготовлено! Вот только к чему? Что то гадкое должно произойти, нужно быть готовым ко всему

omantic 27 марта 2018 | 12:14

kinnlade: готовиться лучше с закрытым ртом ( вернее с пастью )!

kinnlade 27 марта 2018 | 13:19

omantic: Чухня

vpu2011 27 марта 2018 | 12:11

Вот и стало понятно кто чего стоит :)

Требуют они...

andy66 27 марта 2018 | 12:12

"Требуем рассказать как именно вы будете нас ловить!" (С)

scull 27 марта 2018 | 12:13

Нет там никаких доказательств и не может быть, пока химики не проведут все анализы...

ura_123 27 марта 2018 | 12:31

scull: Так ваши и про малазийский Боинг так же говорили...

zolingen 27 марта 2018 | 12:13

На каком основании подозреваемый требует предоставить ему материалы дела? Нонсенс какой-то.

detul 27 марта 2018 | 12:53

zolingen: Так уж устроены законодательства разных стран. Подозреваемый имеет право требовать у следователя основания для подозрений в свой адрес. Это только беспредельщики из Британии и Басманного суда обвиняют не предоставляя доказательств.

varlam59 27 марта 2018 | 12:15

Требует от Великобритании...
==============
Ничего эта гадящая англичанка не предоставит. Ничего у неё против России нет. Пройдёт немного времени и все русофобские клеветники заглохнут.

ostapbey 27 марта 2018 | 12:19

varlam59: и на обломках самовластья напишут ваши имена??
И твое даже??

tour 27 марта 2018 | 12:23

varlam59: -/Ничего у неё против России нет/
Не путайте тощий путинский зад с Родиной и Отечеством!
Ничего более русофобского нет, чем реальность....

ha12raz 27 марта 2018 | 12:16


Когда шпионы вернутся, тогда вам всё и доложат

hihi2raza 27 марта 2018 | 12:21

Требовать будете в другом месте, страна злобных дебилов.

snikkersnepper 27 марта 2018 | 12:22

Доступ к материалам расследования прописан в Конвенции о запрещении ХО, подписанной и Россией и Великобританией. Как и много других интересных мест. Но дело даже не в этом (на КЗХО в Лондоне забили с самого начала), а в том, что этих материалов нет и у общественности тех 23 стран, от имени которых небольшая кучка больных животных высылает дипломатов, бойкотирует футбольные первенства и несет дебильную ахинею в прямом эфире. И не Маше Захаровой они должны отчитываться (тьфу на нее), а собственным гражданам. Там же не диктатуры какие-нибудь, чтобы от народа правду скрывать, нет?

cockeyed 27 марта 2018 | 12:23

Пора бы да и с той стороны выслать в недельный срок - всё должно быть зеркально. Если для России это не в тягость, то для стран, пошедших на поводу англичанки, в тягость - чем больше их шпионов вышлют из России, тем сложней жить их сатрапам - пятой колонне, стоящей на довольствии у западных спецслужб и пакостящих России.

vladimirgornitsky 27 марта 2018 | 12:25

Насколько я понимаю, подозреваемый получает право на ознакомление со следственными материалами по окончании следствия. Чтобы подготовитться к защите на суде. По-моему, российское требование предъявлено явно преждевременно.
Это ведь неважно, что вина России в этом преступлении представляется очевидной. На суде должны быть представлены убедительные доказательства.
Мало кто ведь сомневался в преступности нацистского режима. Но тем не менее потребовался длительный Нюрнбергский процесс, чтобы сомнений не осталось ни у кого. Хотя и в этом случае нашлись люди, отрицающие очевидное и доказанное на суде. И сегодня имеются...
Так что когда придет время, Россия получит доказательства. Если, конечно, захочет предстать перед судом. И заявит о готовности признать судебное решение.

detul 27 марта 2018 | 13:05

vladimirgornitsky: Как только к подозреваемому начинают применять превентивные меры, он переходит в разряд обвиняемых, а такой переход однозначно связан с предъявлением доказательств по делу, независимо от того, договорился обвиняемый с судом или нет. Так что Россия не подозревается, Россия - обвиняется (раз высланы дипломаты по этому поводу), а доказательств обвинения - нет. И это прямое нарушение внутренних законов Британии. Я уж не говорю о международном законодательстве, на которое не плюют только слабые страны (США, Британия, Германия к слабым странам не относятся)

vladimirgornitsky 27 марта 2018 | 13:21

detul:
Для высылки дипломатов не требуется никакого судебного решения и никаких доказательств. Простейший пример - ответная высылка дипломато. Полагаю, Вам все этьо известно не хуже моего, так что продолжать общение с Вами не имею желания. Не кормлю троллей. Всего наилучшего.

dr_nemos 27 марта 2018 | 12:26

Да не нужны никакие доказательства путинистам....так, жалкая попытка отвертеться

osal 27 марта 2018 | 12:26

Требуем передать дело для расследования, современному Шерлоку, г-ну Бастрыкину. Для него, это плевое дело.

(комментарий скрыт)

mikr 27 марта 2018 | 12:37

Чем больше читаю Эхо Москвы, тем больше убеждаюсь в правоте тов. Сталина, который не спорил с пятой колонной а просто давил ее как тараканов.

kinnlade 27 марта 2018 | 13:23

mikr: В основном тут обиженные эмигранты злобствуют,да упоротые либералы, но что хуже всего -это молодежь с пустотой в голове и считающая себя центром вселенной

zhukovazhan 27 марта 2018 | 13:03

"Россия требует от Великобритании предоставить все материалы по делу об отравлении Сергея Скрипаля",
ясень пень, что все "требуемые" таки, и почему-то не предоставляемые материалы крутятся, следовательно, вокруг пребывания этих "сотрудников" и их таких дипломатических миссий.

karabay 27 марта 2018 | 13:21

Это нашему МИДу, надо будет предоставить свои жопы, для экзекуции, на суд, в Лондон, однако!

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