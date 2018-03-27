"Россия требует от Великобритании предоставить все материалы по делу об отравлении Сергея Скрипаля",

Это заявили в МИДе. Тем временем российских дипломатов в ответ на химатаку в Солсбери решили выслать уже 23 страны. Это государства Европы, а также США, Канада и Австралия. Вместе с дипломатами, которые ранее покинули Великобританию, всего будет выдворено 139 сотрудников дипмиссий.