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12:02, 27 марта 2018

Причиной пожара в торговом центре «Зимняя вишня» могло стать короткое замыкание

Эту версию следователи считают приоритетной. Ситуация усугубилась тем, что сигнализация, которая должна была предупредить людей о возгорании, не работала уже неделю. Следствие рассматривает две основные версии пожара в Кемерове – это самовозгорание электрики и применение открытого огня, то есть поджог – причем к последнему варианту правоохранители склоняются в меньшей степени.
Родственники погибших утверждают, что жертвами ЧП стал 41 ребенок, так же по их данным речь идет о 85 лицах, пропавших без вести. По официальной версии, пожар унес жизни 64 человек. Однако в социальных сетях активно распространяются слухи, что на самом деле число жертв больше – несколько сотен. Владимир Путин, которые посетил место трагедии и встретился с группой родственников погибших, призвал не верить слухам.
Сегодня горожане вышли на стихийный митинг, где потребовали от властей рассказать правду о пожаре. По словам местной жительницы, которые приводит телеканал «Дождь», к Кемерову якобы стянута военная техника. В МЧС утверждают, что сгоревший ТЦ в Кемерове был введен в эксплуатацию в 2013 году без согласования с ведомством.

Комментарии

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kottigr1 27 марта 2018 | 12:08

Причиной трагедии был взрыв. Об этом говорят очевидцы, находившиеся в ТЦ. Это видно на кадрах камер наблюдения.
Хотелось бы, что бы власть официально пояснила... А что там взорвалось в ТЦ и явилось причиной пожара ?
Это был теракт ?
Это взорвалась газовая котельная, которая там находилась в нарушение всех норм и правил ?
Почему власти замалчивают сам факт взрыва, о котором рассказывают очевидцы находившиеся там в момент трагедии ?

kindman_a 27 марта 2018 | 12:13

kottigr1:

Видео интересное: вспышка, через пять секунд адский черный дым, гаснет свет.
Так всегда бывает при коротком замыкании, естстно? :-)))

vezdehod 27 марта 2018 | 12:21

Причиной пожара в торговом центре «Зимняя вишня» могло стать короткое замыкание
====================================================================================
Я долго ждал этого вывода и, наконец то дождался. но - "Короткое замыкание" прибыло в Кемерово, возложил букетик цветов и быстро слинял оттуда.

venmud 27 марта 2018 | 12:33

kindman_a: "Так всегда бывает при коротком замыкании, естстно?"
==========================================================
Надо им засунуть "короткое замыкание" вслед за очками.

tks 27 марта 2018 | 12:15

kottigr1: Взорваться мог газовый баллон...

Возможно, подростки подожгли,которых гоняли...

alexander25101977 27 марта 2018 | 12:18

kottigr1: Взрыв был бы на руку путриотам как версия. Так что надо эту версию популяризовать. Сразу увидят за взрывом игиловцев, оппозиционеров тулееву, а то и саму мэй.

stoned_fox 27 марта 2018 | 12:23

kottigr1: Тебе уже везде взрывы и теракты мерещатся. Залезь под кровать и не высовывайся! Ты хоть раз видел что происходит с силовым кабелем при коротком замыкании. Он буквально взрывается, всё это сопровождается громким хлопком.

ostapbey 27 марта 2018 | 12:30

stoned_fox: вау!!! Это то, что тебе удалось извлечь из массовых тренировок по сценарию "телефонный терроризм"??
По всей россии согласно твердо разработанному графику..
С предварительным оповещением..обучаемых россиян.
Даже..

stoned_fox 27 марта 2018 | 12:43

ostapbey: Нет балбесик, это жизненный опыт.

ostapbey 27 марта 2018 | 12:53

stoned_fox: с тобой согласен.. что ты потому и балбесик, что силовой кабель подвел к своей кровати. И жену сверху на кабель уложил. Под перину.
Вот поэтому и дети твои тоже идут твоим жизненным опытом. Как балбесики..
Даже..

kottigr1 27 марта 2018 | 12:32

stoned_fox: Почему практически все путинойды конченые мрази ?

stoned_fox 27 марта 2018 | 12:40

kottigr1: Это так по либеральному, когда нет аргументов и нечего ответить , нужно обозвать оппонента мразью.
Жги ЕсчЁ!!!

kottigr1 27 марта 2018 | 12:43

stoned_fox: Тебя никто не обзывает, а называют твоё настоящее имя. Ты ему полностью соответствуешь.

stoned_fox 27 марта 2018 | 12:45

kottigr1: Ну если ты сам тупой и не знаешь элементарного, то я тут не виноват.

kottigr1 27 марта 2018 | 12:51

stoned_fox: Ползи дальше путинский глист.. Добывай себе Хозяйские объедки.

stoned_fox 27 марта 2018 | 12:57

kottigr1: Нечем крыть?! Крой валетом. Соси хуй зимой и летом.

scorpion1964 27 марта 2018 | 12:42

kottigr1: Естественно, они же стараются быть похожими на своего царя путина.

ostapbey 27 марта 2018 | 12:27

kottigr1: именно поэтому и наиболее пригодна теория "короткого замыкания".
Чтоб не лезли в голову кемеровчанам теории "длинного замыкания" .
Сколько раз можно на один и тот же сахар наступать??
Даже.

slawa1940 27 марта 2018 | 12:34

kottigr1: Похоже, Вы один видели.

kottigr1 27 марта 2018 | 12:40

slawa1940: Держи ссылку..
https://echo.msk.ru/blog/day_video/2172754-echo/

Почему практически все путинойды мерзавцы ? Вот Вы к примеру.. Как им стали ?

neitral_n 27 марта 2018 | 12:10

Конечно могло! Потому что удлинитель китайский на пол-киловатта, а печка два киловатта, а работник читать не умел и с математикой у него туго! А то. что удлинитель мог загореться - так это вообще из ряда чудес!

ostapbey 27 марта 2018 | 12:33

neitral_n: ты прям как Гирькин рассуждаешь..
Он же тоже не собирался сбивать малайзийский боинг. Так уж получилось снова по Черномырдину.
Как лучше..даже..

scorpion1964 27 марта 2018 | 12:47

neitral_n: нет, маловероятно. Оплавилась бы изоляция, замкнули жилы, сработал бы автоматический выключатель. Я электрик со стажем, меня такие версии о "замыкании электропроводки" просто бесят.

andr69 27 марта 2018 | 12:13

по мне так хрень полная.
Скорость распространения огня от короткого замыкания будет такой если там все ЛВЖ пропитали.

doxerom 27 марта 2018 | 12:14

Причина не в коротком замыкании эл. проводки, а в полной разрухе в головах большинства россиян.

katamaran 27 марта 2018 | 12:15

Кто запер детей в зрительном зале?

pravdatut 27 марта 2018 | 12:15

Короткое замыкание- козел отпущения.
Два вопроса:
1. Необходимо быть совсем без мозгов чтобы построить три кинозала на ЧЕТВЕРТОМ этаже!
2. Стены кинозала облицованы плиткой из пороха ??? Глупый вопрос, но вынуждает.

stas_russkiy 27 марта 2018 | 12:19

"Врач линейной бригады скорой помощи на митинге в Кемерово в мегафон заявляет о том, что погибших в пожаре больше 300 человек, все морги города заполнены трупами, 70% из них дети, (говорят) за городом выкопали более 200 могил, чтобы спрятать тела и скрыть реальные масштабы катастрофы. И горожане его поддерживают. Кемерово - город маленький, люди друг друга знают (если не в лицо, то через одно-два рукопожатия) - их фальшивыми заявлениями не обманешь."

https://www.facebook.com/ania.dorn.7/posts/1567421640038181

stoned_fox 27 марта 2018 | 12:27

stas_russkiy: Ты веришь в эту чушь?! Как ты себе представляешь спрятать 200 тел!!! ???

boseal 27 марта 2018 | 13:18

stoned_fox: "Другой участник митинга, который участвовал в проверке моргов, Артем Зайцев, не понимает, зачем была организована проверка, если люди все равно не верят. «Мы поехали, проверили ту информацию, которая существует в СМИ, чтобы сами удостовериться: действительно ли 350, 400, 500, 700 трупов. По факту их реально в списке 64, на месте чуть меньше, потому что часть жертв уже вывезли и начали хоронить», — пояснил он.

Зайцев признался, что изначально был уверен, что жертв пожара намного больше. «Сейчас я удостоверился. Возможно какие-то останки, фрагменты тел еще не нашли. Может быть их и 300 погребено на самой "Зимней вишне", но сам факт того, что я не вижу их родных, которые потеряли своих близких», — сказал он.
64 погибших его, к великому сожалению, не устраивают - надо чтобы их обязательно было 300 или 500. Стандартная череда "дезы", которая проходит в подобных случаях.

volkov_25 27 марта 2018 | 12:25

это было не просто короткое а очень короткое замыкание судя по скорости распространения огня и дыма. Сколько же они нам будут лапшу вешать.

venmud 27 марта 2018 | 12:30

Пещерный век!!! Поставьте копеечные УЗО. и нет никаких проблем. Главная скрепа современной России - повсеместный катастрофический непрофессионализм.

slawa1940 27 марта 2018 | 12:32

От короткого электро-замыкания сгорит лишь копеечный предохранитель! А кто предохранит страну от короткого замыкания в голове единственного? Прав Г.А. Явлинский, должны быть независимые друг от друга институты власти. Не послушали... Жаль!

ed10075 27 марта 2018 | 12:35

Причиной пожара стала коррупция, породившая безответственность и безнаказанность.

oktabr 27 марта 2018 | 12:38

ed10075: Питерский вор ради личной выгоды развалил все системы безопасности, оставил только личную гвардию.

vlabumur 27 марта 2018 | 12:48

Причиной пожара в торговом центре «Зимняя вишня» могло стать короткое замыкание
++++++++++++++++++++++++++++
А вы докажите.

vlabumur 27 марта 2018 | 12:59

Вице-губернатор Сергей Цивилев, партнер Геннадия Тимченко по угольному бизнесу, только 2 марта этого года назначенный заместителем Тулеева, должен сменить нынешнего губернатора. Именно он заявил отцу, потерявшему в пожаре трех детей 2,5 и 7 лет - «Вы пиаритесь на трагедии».
Будущий губернатор Кемерово, блин.
Телеграм канал Венедиктова.

askold_rurik 27 марта 2018 | 13:05

Количество жертв опренделяется очень просто. Достаточно опубликовать в прессе полный перечень погибших с именами и адресами. И если все родственники жертв найдут там своих близких, тогда можно будет говорить о достоверных цифрах.

shai13 27 марта 2018 | 13:11

Сигнализация перестала работать, запасные двери позакрывали, в том числе, как пишут, контролёрша закрыла один из кинозалов и слиняла и т.д и т.п. Очень даже на теракт похоже.

srk2658lu 27 марта 2018 | 13:18

Короткое замыкание?
Самое удобное объяснение.
Только почему так быстро распространился огонь?
Рядом же были люди, которые должны были принять меры....

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