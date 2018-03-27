Причиной пожара в торговом центре «Зимняя вишня» могло стать короткое замыкание

Эту версию следователи считают приоритетной. Ситуация усугубилась тем, что сигнализация, которая должна была предупредить людей о возгорании, не работала уже неделю. Следствие рассматривает две основные версии пожара в Кемерове – это самовозгорание электрики и применение открытого огня, то есть поджог – причем к последнему варианту правоохранители склоняются в меньшей степени.

Родственники погибших утверждают, что жертвами ЧП стал 41 ребенок, так же по их данным речь идет о 85 лицах, пропавших без вести. По официальной версии, пожар унес жизни 64 человек. Однако в социальных сетях активно распространяются слухи, что на самом деле число жертв больше – несколько сотен. Владимир Путин, которые посетил место трагедии и встретился с группой родственников погибших, призвал не верить слухам.

Сегодня горожане вышли на стихийный митинг, где потребовали от властей рассказать правду о пожаре. По словам местной жительницы, которые приводит телеканал «Дождь», к Кемерову якобы стянута военная техника. В МЧС утверждают, что сгоревший ТЦ в Кемерове был введен в эксплуатацию в 2013 году без согласования с ведомством.