Аман Тулеев так и не встретился с родственниками погибших в результате пожара, но попросил прощения у Владимира Путина
Глава Кемеровской области был этим утром на заседании с президентом, который прилетел в регион. Вице-губернатор Сергей Цивилёв, выступая на стихийном митинге перед протестующими у областной администрации, сказал одному из них, что он «пиарится на крови». Мужчина заявил, что у него погибли трое детей, жена и сестра в сгоревшем торговом центре. Их разговор был слышен во время трансляции с митинга, который продолжается уже больше 6 часов. Трансляцию смотрят десятки тысяч человек. Другой вице-губернатор – Владимир Чернов заявил, что распространителей слухов о сотнях погибших надо привлекать к ответственности за клевету.
Комментарии77
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
srk2658lu 27 марта 2018 | 13:15
Тулеев должен пасть в ноги народа!
Но упал в ноги Путина.
Нет в Расеях ни справедливости, ни чести...
babich174 27 марта 2018 | 13:18
Вот и развешали кого и за что надо привлекать.
А Тулеев сказал: "Прости меня, вошьдь, я больше так не буду". С народом-то ему зачем встречаться? Его ж не народ выбирал.