Аман Тулеев так и не встретился с родственниками погибших в результате пожара, но попросил прощения у Владимира Путина

Глава Кемеровской области был этим утром на заседании с президентом, который прилетел в регион. Вице-губернатор Сергей Цивилёв, выступая на стихийном митинге перед протестующими у областной администрации, сказал одному из них, что он «пиарится на крови». Мужчина заявил, что у него погибли трое детей, жена и сестра в сгоревшем торговом центре. Их разговор был слышен во время трансляции с митинга, который продолжается уже больше 6 часов. Трансляцию смотрят десятки тысяч человек. Другой вице-губернатор – Владимир Чернов заявил, что распространителей слухов о сотнях погибших надо привлекать к ответственности за клевету.