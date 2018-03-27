Юристы Белого дома проверяют законность выдачи двух кредитов фирме зятя президента США
Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на Управление служебной этики. Компания Джареда Кушнера в сумме получила более 500 миллионов долларов. Идёт проверка о том, был ли нарушен Кодекс поведения госслужащих.
Комментарии1
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ura_123 27 марта 2018 | 11:44
А в рассейской федерации юристы генпрокуратуры не желают проверить как родственник Путина оказался в совете директоров Газпрома?