Новая Зеландия не будет высылать российских дипломатов

Премьер-министр страны Джасинда Ардерн заявила, что в стране нет работающих под прикрытием агентов российских спецслужб. При этом она отметила, что Новая Зеландия разделяет обеспокоенность других стран в связи с химатакой в Солсбери, пишет британская газета The Guardian. О высылке российских дипломатов накануне объявили США, Канада и два десятка европейских стран. К ним также присоединилась Австралия.