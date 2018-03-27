Новая Зеландия не будет высылать российских дипломатов
Премьер-министр страны Джасинда Ардерн заявила, что в стране нет работающих под прикрытием агентов российских спецслужб. При этом она отметила, что Новая Зеландия разделяет обеспокоенность других стран в связи с химатакой в Солсбери, пишет британская газета The Guardian. О высылке российских дипломатов накануне объявили США, Канада и два десятка европейских стран. К ним также присоединилась Австралия.
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patrik04 27 марта 2018 | 11:39
Премьер-министр страны Джасинда Ардерн заявила, что в стране нет работающих под прикрытием агентов российских спецслужб...
Вот же красотка, ничего остроумнее этого, я ещё не слышал на "Эхо Москвы".