Мосгорсуд приступил к рассмотрению по существу дела украинского журналиста Романа Сущенко
Его обвиняют в шпионаже, поэтому процесс пройдёт в закрытом режиме. Сущенко вину не признает, сообщил журналистам его адвокат Марк Фейгин.
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Его обвиняют в шпионаже, поэтому процесс пройдёт в закрытом режиме. Сущенко вину не признает, сообщил журналистам его адвокат Марк Фейгин.
Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…
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serjo1977 27 марта 2018 | 11:36
Очередной заложник бандитского режима...