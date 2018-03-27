Лидер карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев выступил с последним словом в суде Петрозаводска
62-летний историк вновь заявил, что невиновен. Его обвиняют в изготовлении детской порнографии, но эксперты ничего незаконного в снимках, которые приобщены к делу, не нашли. Это подчёркивает сторона защиты. Дело рассматривается в закрытом режиме. Приговор будет вынесен 3 апреля. Прокуратура запросила для Дмитриева 9 лет колонии.
Комментарии1
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serjo1977 27 марта 2018 | 11:42
Какие нехорошие эксперты! Совершенно не хотят разбираться в политическом моменте! Не иначе, Навальный их подкупил: ну не могли же они САМИ пойти против родного государства... Так ведь, портянки?