Лидер карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев выступил с последним словом в суде Петрозаводска

62-летний историк вновь заявил, что невиновен. Его обвиняют в изготовлении детской порнографии, но эксперты ничего незаконного в снимках, которые приобщены к делу, не нашли. Это подчёркивает сторона защиты. Дело рассматривается в закрытом режиме. Приговор будет вынесен 3 апреля. Прокуратура запросила для Дмитриева 9 лет колонии.