Вячеслав Володин: Глава МЧС будет приглашён в Госдуму, чтобы доложить, почему стала возможной трагедия в Кемерове
Это сообщил спикер Вячеслав Володин. Так он отреагировал на предложение коммунистов провести полноценное парламентское расследование, передаёт «Интерфакс».
Комментарии7
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grishakras 27 марта 2018 | 11:38
Никогда они не будут расследовать эту трагедию, потому, что ее корни в них самих.
max3446 27 марта 2018 | 11:41
Вот это разумная позиция, пригласить, расследовать, сделать выводы. И с другой стороны потерявшая человеческое лицо либеральная оппозиция - власть виновата и точка, давайте попляшем на костях и прочий бред с их стороны только и слышится
alexander25101977 27 марта 2018 | 11:49
max3446: Да. Пригласить, расследовать, сделать выводы и отпустить с миром, ничего так и не предприняв,.- это суть никогда не имевшей человеческого лица путинской власти. Ну ты и глупый тролль.
marikona 27 марта 2018 | 11:44
Доложить, по4ему стала возможной трагедия в Кемерово... Внезапно! Только Глава М4С может "доложить" нашим "Думовцам", как же так-аяяяй-бяда...
a_m_59 27 марта 2018 | 11:46
Трагедия эта стала возможной потому что все друг друга крышуют и никто ни за что не отвечает...Начиная с Кремля и заканчивая местным жульем...
vel225 27 марта 2018 | 11:47
Володин пытается отмыться после Слуцкого.. тут и повод подходящий подвернулся... вовремя....
stas_russkiy 27 марта 2018 | 11:48
Это чё? Юмор такой? Марионетки будут расследовать преступления назначенцев своего кукловода?