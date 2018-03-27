Аман Тулеев попросил у Владимира Путина прощения за то, что случилось на его территории
Именно так глава Кемеровской области сказал на совещании с президентом. Тулеев также пожаловался Путину на неких оппозиционеров, которые, по его словам, встречаются с людьми и постоянно бузотёрят. Ни Владимир Путин, ни Аман Тулеев не вышли сегодня к протестующим, которые собрались у здания областной администрации в Кемерове и требуют рассказать им правду о пожаре, а также отправить чиновников в отставку. Митинг продолжается уже больше 6 часов.
Комментарии48
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stefan2015 27 марта 2018 | 11:46
А он вообще вменяемый ! ???
ura_123 27 марта 2018 | 11:47
stefan2015: Оба?
stefan2015 27 марта 2018 | 11:48
ura_123: да нет ! Этот тулеев ? Он такое несёт ! ??? !!!!!
kemyul 27 марта 2018 | 11:48
stefan2015: нет
papadjon 27 марта 2018 | 11:46
Для полной картины победившего маразма, нужно ещё самому в угол встать.
killbalafre 27 марта 2018 | 11:46
Не вели казнить великий государь, вели миловать
Но ежели простишь воровать и лихоимствовать не перестану
Основы службы государевой знаю хорошо
stas_russkiy 27 марта 2018 | 11:46
Вот она - вся сущность озёрных холуёв. Падаль - она и есть - падаль...
ilia_lvovski 27 марта 2018 | 11:47
Крепостное право для 86%-это точно счастье+дума не место для дискусий + Сечин и судыи т.д...
gennady_77 27 марта 2018 | 11:47
после чего отрезал ножом мизинец на левой руке, я уверен
sparky 27 марта 2018 | 11:47
Один ужас сменяется другим.
При таком барине добра не жди.
yrykrs 27 марта 2018 | 11:48
Да если ли у Тулеева совесть. Он перед народом должен упасть а колени.
blindpew_33 27 марта 2018 | 11:49
На удивление честный и откровенный человек.
Ясно показывает, перед кем он отвечает, а на кого ему положить с прибором.
Всё-таки старческая деменция - не всегда плохо.
antimrakobes 27 марта 2018 | 11:49
Короче посыл Тулеева был прост: "не прогоняй меня хозяин!"
Интересно, а стрелять по толпе, ради сохранения должности, Тулеев готов?
agamasat 27 марта 2018 | 11:49
Ну а что, все укладывается в понятия суверенного паханата - не у народа, у пострадавших прощения просить, а у того, кто назначил его на эту должность! Этот факт явно разоблачает всю систему власти на россии и прямо указывает на виновников трагедии. Здесь не стрелочник уже виноват, а сама система, выстроенная в стране - взрывы домов "сахаром", Курск, Чечня, Беслан, Норд Ост, Крымск, Кущевка, Хромая лошадь, Булгария, Грузия, Украина, Ладога 2016, Кемерово... Все это звенья одной цепи, по вертикали, уходящей вверх - к короне росийской империи.
jinain 27 марта 2018 | 11:50
У Путина попросил? У людей не нужно?