Аман Тулеев попросил у Владимира Путина прощения за то, что случилось на его территории

Именно так глава Кемеровской области сказал на совещании с президентом. Тулеев также пожаловался Путину на неких оппозиционеров, которые, по его словам, встречаются с людьми и постоянно бузотёрят. Ни Владимир Путин, ни Аман Тулеев не вышли сегодня к протестующим, которые собрались у здания областной администрации в Кемерове и требуют рассказать им правду о пожаре, а также отправить чиновников в отставку. Митинг продолжается уже больше 6 часов.