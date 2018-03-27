Сбор в память о погибших в Кемерово пройдет сегодня в центре Москвы
Начало акции запланировано на 19.00 (по московскому времени) у памятника Пушкину. Об этом сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы» журналист, один из авторов идеи сбора Елизавета Сурганова.
«Это акция солидарности и выражения соболезнования людям, у которых в Кемерово погибли близкие. Нам важно выйти, выразить свою сопричастность, скорбь, и сказать, что мы не согласны с тем, что так происходит, что так быть не должно. Мы назвали это сбором. Мы хотим, чтобы люди, которым не все равно, которые также, как и мы, сопереживают, молча вышли к памятнику Пушкина во вторник в семь вечера. Без лозунгов, без плакатов, такой молчаливый сбор», — рассказала она.
Елизавета Сурганова подчеркнула, что это — не протестная акция. Она также отметила, что мероприятие не согласовано с городскими властями.
Сурганова добавила, что необходимо дождаться окончания расследования причин пожара и наказания виновных в гибели людей, однако, по ее словам, уже сейчас налицо явные нарушения пожарной безопасности, которые невозможно игнорировать. «То, что мы сейчас читаем в новостях — это вопиющая ситуация нарушения правил пожарной безопасности, нарушения правил управления бизнесом. Уже сейчас информации, от которой волосы на голове дыбом, очень много», — отметила она.
По официальным данным, в результате пожара, вспыхнувшего 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, погибли 64 человека, в том числе много детей. Некоторые очевидцы трагедии считают, что в реальности погибших гораздо больше.
На третьем этаже торгового центра находился контактный зоопарк. Около двухсот животных остались внутри горящего здания, все они погибли.
Комментарии9
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nata_roo 27 марта 2018 | 11:28
НАВАЛЬНОМУ (и Собчак) есть что сказать! ЖДЕМ!..
costs 27 марта 2018 | 11:32
nata_roo: митинги должны пройти по всей России !
patrik04 27 марта 2018 | 11:37
Елизавета Сурганова подчеркнула, что это — не протестная акция. Она также отметила, что мероприятие не согласовано с городскими властями...
Если на митинге не будет Алексея Навального, то эта акция мало чего значит, но если Елизавете Сургановой удастся договориться с Л.Волковым, тогда про её митинг скажут на всех русофобских СМИ и может даже зарубежных.
antimalin 27 марта 2018 | 11:48
nata_roo: НАВАЛЬНОМУ (и Собчак) есть что сказать!
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А что они могут сказать, кроме самопиара и попытки набрать политические очки на трагедии?
Тщетно.
alo0000 27 марта 2018 | 11:33
Не понятно, что это? Погибшие ушли к богу, пойдите в церковь и помолитесь за них, поставьте свечку, соберите денег пострадавшим. А зачем собираться в одном месте и стоять?
alexander25101977 27 марта 2018 | 11:41
alo0000: Ну да. Отдайте деньги очередным паразитам - РПЦ. Вот славненько-то! Ваши слова да гундяю бы в уши. Вмиг бы в сан возвёл. Только бы так на трагедиях зарабатывал бы!
alo0000 27 марта 2018 | 11:47
alexander25101977: Значит - сиди дома и молись у иконки, пойди в мечеть. Думай, наконец. А - Сурганова, читай Собчак, пойди поддержи Дом-3.
max3446 27 марта 2018 | 11:43
уверен туда припрутся яблочники, всякие ничтожества навральный, яшины, гудковы, митрохин, собчак а также прочий генетический мусор и начнут свои политические лозунги задвигать
bbob 27 марта 2018 | 11:50
max3446: Нацик недобитый, ты хоть сейчас бы помолчал