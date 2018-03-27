Губернатор Подмосковья предложил создавать системы дегазации на мусорных свалках до начала их работы
Андрей Воробьёв сказал, что это надо обсудить в Мособлдуме, передаёт «Интерфакс». В последнее время в ряде городов региона сложилась критическая ситуация с экологией из-за мусорных свалок.
Комментарии13
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rogerrabbit 27 марта 2018 | 11:14
"Губернатор Подмосковья предложил создавать системы дегазации на мусорных свалках до начала их работы"
конгениально!
потрясающее открытие!
нет, все-таки не зря у них огромные зарплаты
разве смог бы человек с зарплатой, например, 15 тыс р. в месяц додуматься до такого?
да никогда в жизни
evgolius7 27 марта 2018 | 11:18
Надо проще!
Выдать гражданам костюмы химзащиты и штрафовать тех , кто не носит их.
nns33 27 марта 2018 | 11:44
evgolius7: Выдать гражданам костюмы химзащиты ==== и ещё противогазы.
vezdehod 27 марта 2018 | 11:23
Это надо было делать ещё Вчера.
alo0000 27 марта 2018 | 11:40
rogerrabbit: Канешна надо обсудить! А вдруг он не прав? Старцы подскажут, войдут в долю и заживет Подмосковье как Газпром.
platonnekafrin 27 марта 2018 | 11:19
На самом деле не предложил "создать", а предложил "обсудить" в одной из дум. Шесть лет обдумывал предложение, теперь назрело обсудить. А там, возможно, и дегазировать уже не нужно будет - и к газам привыкнут, и к жидкому дерьму. Вон рыбы то привыкли и даже нерестятся, а утки плавают среди ботинок и никуда лететь уже хочут.
rampa 27 марта 2018 | 11:34
а кто же создал эту "сложившуюся" ситуацию?
wasielna 27 марта 2018 | 11:34
Технологов надо привлекать. Невежество проблемы только усугубит. Хоть сотню толсозадых вокруг посади.
vtodorol 27 марта 2018 | 11:35
Дегазацию,а лучше дератизацию с кастрацией, нужно устроить во всех этих думах ,чтобы подобные вор-обьи не плодились впредь.
ilja13 27 марта 2018 | 11:36
Лет через пять сему наимудрейшему губернатору наконец может быть придет в голову мысль о том, что людям необходимы для жизни чистый воздух, чистая вода и, господи прости, благоприятная экология. Абалдеть.
marfa_1953 27 марта 2018 | 11:37
От молодца!! Ну, не зря хлебушек с маслицем ест Воробьёв. А может, и икоркой мажет.
pergamsky Георгий Пичугин 27 марта 2018 | 11:37
"сложилась критическая ситуация с экологией из-за мусорных свалок". Обсуждать, как заявлено. поздно. Надо отправлять в отставку Воробьева, срочно назначать другого и тогда обсуждать план действий, включая покупку мусороперерабатывающих заводов...
diximania1948 27 марта 2018 | 11:46
Обсудить прямо на свалке, там же рабочий кабинет Воробьёва устроить.Чуть не написал Воровьёва.