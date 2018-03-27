Все больше российских регионов присоединяется к трауру по погибшим в Кемерове

Общенациональный траур власти не объявляют. Первыми объявили о трауре в самой Кемеровской области, где произошла трагедия. Он начался сегодня и продлится три дня. С утра приспущены государственные флаги. Всем учреждениям, организациям и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия. Многие это делают добровольно: убирают рекламу и музыку из эфира. Не будут работать муниципальные кинотеатры. О жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» скорбят и в других регионах. Так, трехдневный траур объявлен во Владивостоке, Екатеринбурге. Также к трауру присоединились Ингушетия, Приморский край и Рязанская область. Траурная акция прошла в Беслане. В знак скорби некоторые театры отменяют спектакли, например, Новосибирский театр оперы и балета.

По всей стране представители разных конфессий проводят поминальные службы. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил заупокойное богослужение. По его благословению панихиды проходят в православных храмах Москвы и других городов. Телеканалы наконец объявили об изменении сетки вещания в связи с трагедией. Об этом, в частности сообщили Первый канал, НТВ, СТС и РЕН ТВ.