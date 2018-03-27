Все больше российских регионов присоединяется к трауру по погибшим в Кемерове
Общенациональный траур власти не объявляют. Первыми объявили о трауре в самой Кемеровской области, где произошла трагедия. Он начался сегодня и продлится три дня. С утра приспущены государственные флаги. Всем учреждениям, организациям и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия. Многие это делают добровольно: убирают рекламу и музыку из эфира. Не будут работать муниципальные кинотеатры. О жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» скорбят и в других регионах. Так, трехдневный траур объявлен во Владивостоке, Екатеринбурге. Также к трауру присоединились Ингушетия, Приморский край и Рязанская область. Траурная акция прошла в Беслане. В знак скорби некоторые театры отменяют спектакли, например, Новосибирский театр оперы и балета.
По всей стране представители разных конфессий проводят поминальные службы. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил заупокойное богослужение. По его благословению панихиды проходят в православных храмах Москвы и других городов. Телеканалы наконец объявили об изменении сетки вещания в связи с трагедией. Об этом, в частности сообщили Первый канал, НТВ, СТС и РЕН ТВ.
Комментарии11
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alexander25101977 27 марта 2018 | 11:10
А в главных городах? В Питере - ни слова. Полтавченко сейчас интересуют стадионы.
evgolius7 27 марта 2018 | 11:11
Общероссийский траур....7 июля 2012
Дорожно-транспортное происшествие — съезд с трассы и опрокидывание автобуса с паломниками из России 14 человек.
Выборочный у нас траур....
russkie_za_sverjenie 27 марта 2018 | 11:10
Общенациональный траур не объявляют, чтобы не портить нацлидеру праздник инаугурации?
luger_max_otto 27 марта 2018 | 11:28
Да, пока гопника не инаугурируют- никаких трауров, они плохо сказываются на сиянии.
nikitin43 27 марта 2018 | 11:11
на фоне мультиков реальная , трагическая жизнь плохо смотрится .. расея не готова терять детей из-за тотальной коррупции власти , блеф о доверии власти и сплочённости только на тв . народ обоснованно не верит власти.
frobnule 27 марта 2018 | 11:20
Странная ситуация... Официальный траур не объявлен, а регионы к трауру присоединяются... Бунт?
max3446 27 марта 2018 | 11:28
Следует заметить, что во всем мире когда масштабные трагедии случаются, народ сорбит. чтит память погибших, но никогда не использует это в своих каких то политических целях. И вот Россия и вот наша оппозиционная либерастня, которая пиарится на этой трагедии, причем радостно, ведь в в стране что-то плохое случилось, бегает людей заводит на беспорядки, придумывает небылици про многочисленные жертвы, требуют отставок всяких и тому подобное. Оппозиция сегодня просто потеряла остатки человеческих лиц.Этих животный танцующих на костях все мировое цивилизованное сообщество людьми назвать не может
blindpew_33 27 марта 2018 | 11:31
Рязанская, кстати, тихо отыграла назад - сообщения о трауре удалены.
трУсы вонючие...
mrvassi 27 марта 2018 | 11:37
blindpew_33: вообще в голове такое не укладывается - как такое возможно, тихо тихо задний ход включить, что за бред?
x_signal 27 марта 2018 | 11:32
А Москва чего тормозит?
peresvet73 27 марта 2018 | 11:36
А чего они так не решительны, чего раздумывают? Или ситуация не очевидна?