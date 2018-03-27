Глава СК: Пожарная сигнализация в ТЦ «Зимняя вишня» не работала около недели, но никаких мер предпринято не было
Об этом на совещании с президентом Владимиром Путиным сказал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он добавил, что на данный момент задержаны пять человек из администрации торгового центра.
Комментарии8
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mikhail_spb_ 27 марта 2018 | 11:11
Этот тоже будет сидеть на посту ещё 6 лет?
kottigr1 27 марта 2018 | 11:13
mikhail_spb_: То что пожарной сигнализации в ТЦ «Зимняя вишня» вообще не было, все уже поняли..
Хотелось бы, что бы власть официально пояснила... А что там взорвалось в ТЦ и явилось причиной пожара ?
Это был теракт ?
Это взорвалась газовая котельная, которая там находилась в нарушение всех норм и правил ?
Почему власти замалчивают сам факт взрыва, о котором рассказывают очевидцы находившиеся там в момент трагедии ?
vezdehod 27 марта 2018 | 11:20
Дурдом...Генерал от юстиции Бастрыкин докладывает царю батюшке. что в "Зимней вишне" - уже Неделя. как не работала Пожарная сигнализация. Киргуду!
alexander25101977 27 марта 2018 | 11:15
mikhail_spb_: Безусловно. И Димон тоже. Всех оставят. Ещё никого не снимали по недоверию, кроме Улюкаева, с которым "дефективный менеджер" сечин свёл счёты.
dorin1987 27 марта 2018 | 11:25
mikhail_spb_: И получат премии / звездочки / награды / бонусы. А население РФ проглотит, как и все смерти за крайние 18 лет. А через 6 - переназначит царька РФ на следующий срок.
mymymy 27 марта 2018 | 11:13
Может, надо не только администрацию ТРЦ задерживать, но и других подозреваемых лиц? Того же охранника, который отключил пожарное оповещение. Даже если он сделал это по глупости, это уже статья на посидеть. А если по умыслу? Да и обслуживающий персонал, который работает после закрытия ТРЦ, тоже внимательно посмотреть.
ltric 27 марта 2018 | 11:33
mymymy: Так пожарное оповещение это, вроде, часть сигнализации. Опять заврались как в Беслане. Как можно отключить то, что уже неделю не работает?
ltric 27 марта 2018 | 11:29
А это везде скажут что сигнализация у них всего лишь неделю назад сломалась. В действительности, нигде ничего не работает. У нас, институт ядерной физики, установили года три назад. Долго внезапно включалась сирена, всех заколебала, выключили и больше не включали. Лицензия у устанавливавших мужиков, наверное, есть. Но сильно подозреваю что она у них куплена.