На митинге в Кемерово региональные чиновники обвинили его участников в пиаре....

Акция продолжается более пяти часов, люди не собираются расходиться. «Вы пиаритесь на трагедии?» — так вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил в ходе митинга местному жителю Игорю Вострикову. Я потерял в пожаре 5 человек, из них трое дети, — услышал чиновник в ответ. Слова помощника Тулеева и мужчины, потерявшего семью, в соцсетях приводят очевидцы. У Вострикова также в кинотеатре погибла жена и сестра. Наказать распространителей слухов о сотнях погибших на пожаре в торгово-развлекательном комплексе призвал на митинге в центре Кемерово первый вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов. Он добавил, что готов отвечать, если в его действиях найдут нарушения. «Если скажут, что виноват — я уйду», приводит слова чиновника Интерфакс. Многие митингующие – в акции участвует несколько тысяч человек – не доверяют официальным данным о погибших. Люди требуют отставки властей и проведения честного расследования. Жители возмущены случившимся. Они скандируют «Правду!»¸ «Где Тулеев?», «В отставку», «Сколько жертв?», «Всех под суд». Некоторые женщины, выступая на митинге, плачут. Площадь где проходит митинг оцеплена Росгвардией и полицией. Тулеева в ближайшее время отправят в отставку, сообщает агентство FlashSiberia со ссылкой на источники в администрации региона. По словам собеседника после совещания с Путиным Тулеев «был сам не свой». И затем сразу уехал домой. Президент на встрече с группой жителей Кемерово не ответил прямо на вопрос об отставке Тулеева. По словам Путина не стоит сразу назначать виновных. Но все по чьей вине произошёл пожар и погибли десятки людей будут наказаны, заверил глава страны.