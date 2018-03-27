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11:00, 27 марта 2018

На митинге в Кемерово региональные чиновники обвинили его участников в пиаре

Акция продолжается более пяти часов, люди не собираются расходиться. «Вы пиаритесь на трагедии?» — так вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил в ходе митинга местному жителю Игорю Вострикову. Я потерял в пожаре 5 человек, из них трое дети, — услышал чиновник в ответ. Слова помощника Тулеева и мужчины, потерявшего семью, в соцсетях приводят очевидцы. У Вострикова также в кинотеатре погибла жена и сестра. Наказать распространителей слухов о сотнях погибших на пожаре в торгово-развлекательном комплексе призвал на митинге в центре Кемерово первый вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов. Он добавил, что готов отвечать, если в его действиях найдут нарушения. «Если скажут, что виноват — я  уйду», приводит слова чиновника Интерфакс. Многие митингующие – в акции участвует несколько тысяч человек – не доверяют официальным данным о погибших. Люди требуют отставки властей и проведения честного расследования. Жители возмущены случившимся. Они скандируют «Правду!»¸ «Где Тулеев?», «В отставку», «Сколько жертв?», «Всех под суд». Некоторые женщины, выступая на митинге, плачут. Площадь где проходит митинг оцеплена Росгвардией и полицией. Тулеева в ближайшее время отправят в отставку, сообщает агентство FlashSiberia со ссылкой на источники в администрации региона. По словам собеседника после совещания с Путиным Тулеев «был сам не свой». И затем сразу уехал домой. Президент на встрече с группой жителей Кемерово не ответил прямо на вопрос об отставке Тулеева. По словам Путина не стоит сразу назначать виновных. Но все по чьей вине произошёл пожар и погибли десятки людей будут наказаны, заверил глава страны.

Комментарии

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mikhail_spb_ 27 марта 2018 | 11:09


Тот, кто больше всех попиарился на трагедии, уже улетел.

Кстати, а почему местные вдруг стали возмущаться тулиевым, если они его 20 лет подряд выбирали?

vezdehod 27 марта 2018 | 11:16

Царь батюшка на Третий день залетел в Кемерово, хотя его придворный "пургач" Песков. не планировал это делать. но -Пиар есть Пиар и он на него пошёл.

vikwlad 27 марта 2018 | 11:23

Чернов: «Если скажут, что виноват — я уйду».
Тебе кто это должен сказать, Путин? А требования жителей Кемерова для тебя пустой звук?

patrik04 27 марта 2018 | 11:24

На митинге в Кемерово региональные чиновники обвинили его участников в пиаре...

Не знаю как на митинге в Кемерово, но на сайте "Эхо Москвы", русофобское говно вовсю пиарится на этих смертях.

hunterhead 27 марта 2018 | 11:26

patrik04: "Не знаю как на митинге в Кемерово, но на сайте "Эхо Москвы", русофобское говно вовсю пиарится на этих смертях."

Путенские портянки? Эти - да.

patrik04 27 марта 2018 | 11:33

hunterhead:

Тупица, ты наверное на знаешь значение слова "пиариться".

vasilevich58 27 марта 2018 | 11:35

Российские чиновники - это отфильтрованные подлостью, ложью, воровством и трусостью подонки!

nikitin43 27 марта 2018 | 11:32

patrik04: тулеев акционер торгового центра , он расколется до жопы чтоб заткнуть всем глотку .. и если шахтёрам не понравится что бастрык ищет тех кто стимулировал митинг и их как обычно упакуют за экстремизм ...

vasilevich58 27 марта 2018 | 11:32

patrik04: ", русофобское говно вовсю пиарится на этих смертях."
_____________________________________________________________
"русофобское говно" - это ты, номерной с остальными проплаченными савушкинскими портянками!

diximania1948 27 марта 2018 | 11:40

patrik04: Воняет от тебя путинская портянка!

vikwlad 27 марта 2018 | 11:27

vikwlad: "После совещания с Путиным Тулеев «был сам не свой»"
Похоже, трагедия в ТЦ его не так сильно волновала, как разговор с Путиным.

kemyul 27 марта 2018 | 11:18

mikhail_spb_: Путина тоже 20 лет выбирают

taglit 27 марта 2018 | 11:19

kemyul: Аман Тулеев, губернатора Кемеровской области:
"Велика роль главы государства. Казалось бы, при такой нечеловеческой нагрузке он лично позвонил, определил меры и сказал, что передайте, поклонитесь всем семьям погибших. Лично. За это, конечно, особая благодарность."

Четыре вопроса:
1. Что изменилось с тем, что Путин позвонил?
2. Какими соображениями, по вашему мнению, он руководствовался, когда звонил?
3. Что было бы, если бы Путин не позвонил?
4. Где сейчас должен быть глава российского государства?
(Об Амане Тулееве мы вообще в эту минуту не спрашиваем)

kemyul 27 марта 2018 | 11:41

taglit: сказать честно где должен быть такой глава государства-МИНИМУМ В ТЮРЬМЕ, и чтобы ему эти детские глаза снились!!!

evgolius7 27 марта 2018 | 11:21

На митинге в Кемерово региональные чиновники обвинили его участников в пиаре....

Сверхнаглость.....
Ну и подлецы...ещё назовите пртестующих подстилками НАТО ...
Вякнул и клеймо на лоб...."НАТО".

romashka__ 27 марта 2018 | 11:23

Псевдовыборы президента - это ПРИЧИНА. А ПОЖАР - следствие.
Коррупция, враньё, дебилизм - итог 18-летнего правления чекистов.

bekipp 27 марта 2018 | 11:36

kemyul: за эти 20 лет в Америке не было ни одного подобного случая.

costs 27 марта 2018 | 11:20

mikhail_spb_: тулиев красавец вообще то , вы его фото видели ?)) лицо для плаката "Время потуже затянуть пояса")))

anganor 27 марта 2018 | 11:28

mikhail_spb_: Трагедия с таким количеством жертв это достаточная причина для отставки, не смотря даже на избрание на выборах. Потому что часто одни и те же люди по разному ведут себя до и после выборов.

Это не пиар, а законное возмущение народа, и законное требование отчета властей о трагедии.

danka_perdanka 27 марта 2018 | 11:09

вот те раз

kottigr1 27 марта 2018 | 11:10

Надо чиновников, занижающих число погибших просто четвертовать прилюдно на площади в Кемерово.. Сразу численность лгущих путиноидов поубавится..

shmuel63 27 марта 2018 | 11:36

kottigr1: И все-таки, я не понимаю. Ведь люди могут сами составить список детей и взрослых, находившихся там и до сих не вернувшихся домой и подсчитать, сколько получится имен. Это ведь не вагнровцы в далекой Сирии. Тут у каждого пропавшего есть близкие.

rihard 27 марта 2018 | 11:11

Сгоревший ТЦ «Зимняя вишня» охраняли ЧОП «Фучо» и «Центр защиты». Компании принадлежат семье зампрокурора Кемеровской области Петра Блинкова. Задержанный гендиректор «Центра защиты» Александр Светлицкий, чей подчинённый отключил пожарную сигнализацию в ТЦ — экс-замглавы ОВД по Кемеровскому району. ЧОПы Блинковых охраняют детские поликлиники, больницу и администрацию губернатора Кемерово Амана Тулеева
Телеграмм канал Венедиктова.

kp6ic 27 марта 2018 | 11:12

кстати, один из оплотов власти путина в стране. поддержка нынешней власти там сногшибательная при бешеной явке. мде.

alexander25101977 27 марта 2018 | 11:12

Цивилева - к стенке, остальных - на пенсию в 12 000, в том числе и бабку тулеева.

max3446 27 марта 2018 | 11:13

Какие же мерзавцы эти оппозиционные либерасты. Трагедию детей используют в своих меркантильных интересах, пиарятся и радостно танцуют на костях погибших, придумывая всякие небелицы про миллионы жертв, глупые требования чтобы Путин лично вчера приехал тушить пожар, требование уже сегодня огласить результаты расследования и прочая чепуха. Тьфу, противно вас читать оппозиционеры и тошнит от вас

kottigr1 27 марта 2018 | 11:16

max3446: Какие же мерзавцы эти оппозиционные либерасты.
------------------------------------------------------------------
Мерзавцы - это путиноиды, сжигающие живьём российских детей в торговых центрах и школах.. Ты из этих ?

bozk 27 марта 2018 | 11:18

max3446: то есть человек потерявший ребёнка, пиарится за счёт него ?

alexander25101977 27 марта 2018 | 11:22

bozk: Да это дебилоидный тролль. Вылез с утра в интернет. Сидит сонный, писю чешет и пишет, что бог в пустую башку пошлёт. Не обращайте внимание. Этих троллей не оплачивают. Режим вообще их не содержит никак.

max3446 27 марта 2018 | 11:24

alexander25101977: bozk: это всякие яблочники и прочие оппозиционные либерасты которые приперлись в Кемерово создавать массовку на митинги и подогревают людей к беспорядкам и выдумывают небылицы про огромное количество жертв родители погибших?

grossalexis_032018 27 марта 2018 | 11:40

max3446: Знаешь - гондоны после случки выбрасывают как правило. А вот тебя стирают и пользуют по новой, но финал будет один и тот же ;)) В оконцовке - ты мерзлота избухаешься и сдохнешь, но митингов не будет, как и похорон. В компост

diximania1948 27 марта 2018 | 11:42

max3446: Где вас, дебилов, клонируют?

alexander25101977 27 марта 2018 | 11:20

max3446: Родители погибших детей - оппозиционные либерасты? Ну ты тогда - ватный педераст, больше к твоей сучности слов не подобрать.

(комментарий скрыт)
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from_russia_with_boyaryshnik 27 марта 2018 | 11:26

max3446: Вам , таким как ты , даунам , нормальные думающие люди глаза пытаются открыть. Но вы со своим врождённым слабоумием способны стоять в стойле под присмотром нукеров повелителя . Туда вам и дорога .

max3446 27 марта 2018 | 11:30

from_russia_with_boyaryshnik: Глаза открыть на что? По всему миру еще более ужасные трагедии случаются, но там вот такого оппозиция не придумывает. Это оказывается Путин и власти виноваты. офигеть просто. А в катастрофах, в том числе пожарах в иных странах, включая ЕС и США тоже тамошние правители виноваты?

(комментарий скрыт)

physik 27 марта 2018 | 11:38

max3446: Самый большой мерзавец это лично ТЫ, придумавший, что кто-то говорил о "миллионах жертв" или требовал, чтобы "Путин лично вчера приехал тушить пожар".
Вот ты как раз и "пиаришься на костях", так как не сможешь привести НИ ОДНОГО примера подобного высказывания.

max3446 27 марта 2018 | 11:45

physik: Почитайте что пишут всякие ваши хозяева блогеры из либеральной оппозиции, в том числе здесь на Эхе ряженные миньоны наврального и увидите что всё что я написал чистой воды правда

kemyul 27 марта 2018 | 11:16

ну да и Тулеев сказал что это все происки оппозиции, маразматик старый, уже сам инвалид, а все за свое кресло держится

(комментарий скрыт)

x_signal 27 марта 2018 | 11:21

"«Вы пиаритесь на трагедии?» — так вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев"

Да он охренел вообще по-ходу...

giggs181103 27 марта 2018 | 11:28

x_signal: после таких слов как его там не отпизд....или?

fr_perren 27 марта 2018 | 11:23

А бывают ли чиновники не мерзавцы? - Как то повстречал в конце 90-х доброжелательную, милую служащую, через много лет опять с ней столкнулся- это была уже жирная с буклей на голове высокомерная, хамовитая тетка.

nata_roo 27 марта 2018 | 11:24

Мы, москвичи, со своей стороны обвиняем Навального и Собчак - в том, что пишут с диванов, а на митинг выйти не дает АП.

physik 27 марта 2018 | 11:41

nata_roo: Мы, москвичи, со своей стороны обвиняем Навального и Собчак
Говорите от себя лично.

nata_roo 27 марта 2018 | 11:49

physik: Ну почему же, я следую примеру нашего с Вами общего лидера, Алексея Анатольевича НАВАЛЬНОГО, который на Болотной верещал "МЫ вместе!", а потом... просто кинул болотников, не вспомнив о них. Так что "МЫ" в моем случае вполне уместно.

abraz 27 марта 2018 | 11:27

Ну это дело обычное. Обязательно надо устроить противостояние. Вот есть они - было, и мы - справедливые люди. быть с народом у них никак не получается. дебилы, б..

hihi2raza 27 марта 2018 | 11:27

Твари, все эти чинуши твари, мерзкие путинские твари!

vasya_von_smetankin 27 марта 2018 | 11:28

Бойся Путина, обещаниями обнадёживающего...

bekipp 27 марта 2018 | 11:32

Через неделю окажется, что погибших гораздо больше. Кто ответит за ложь?

diximania1948 27 марта 2018 | 11:34

Твари, как только их прижимают и уличают в воровстве и лжи, начинают вопить о политзаказе и пиаре!!!

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