В Беслане провели траурную акцию в память о погибших при пожаре в Кемерове
На полу спортзала школы, где террористы держали заложников, свечами выложили надпись «Кемерово, скорбим», сообщает РИА со ссылкой власти северной Осетии. Траур сегодня объявлен в Кемерово, а также Екатеринбурге и Приморском крае. По сей России его объявлять не стали.
Комментарии2
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evgolius7 27 марта 2018 | 10:44
Вчера писал....
Нет такой трагедии, которую Путин не обернул себе на пользу.
Вы еще не забыли сентябрь 2004 года, когда, прикрывшись мертвыми детьми Беслана, Путин объявил об отмене выборов губернаторов.
Мальгин.
nikitin43 27 марта 2018 | 10:55
evgolius7: российский народ патерналист , верит что царь всё может , спасёт и сохранит... до поры и времени , это было и не раз не только в россии , заканчивалось горьким похмельем , отрыванием голов , бегством ублюдков из обманутой страны .