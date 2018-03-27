В Беслане провели траурную акцию в память о погибших при пожаре в Кемерове

На полу спортзала школы, где террористы держали заложников, свечами выложили надпись «Кемерово, скорбим», сообщает РИА со ссылкой власти северной Осетии. Траур сегодня объявлен в Кемерово, а также Екатеринбурге и Приморском крае. По сей России его объявлять не стали.