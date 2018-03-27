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10:32, 27 марта 2018

Сергей Миронов призвал закрыть кинотеатры и развлекательные комплексы в торговых центрах

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предложил бизнесменам самим пойти на такой шаг и открывать помещения только после проверки, передаёт «Интерфакс». Миронов добавил, что обратится по этому вопросу и в правительство.

Комментарии

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mikhail_spb_ 27 марта 2018 | 10:41


Вот бы закрыть это охреневшее сборище похотливых и вороватых негодяев.

evgolius7 27 марта 2018 | 10:51

Сергей Миронов призвал закрыть кинотеатры и развлекательные комплексы в торговых центрах...
Да!!!
По плану все должны сидеть в ленин...путинских комнатах и штудировать трёхтомник цитат Путина.

taglit 27 марта 2018 | 10:57

evgolius7: есть встречное предложение - ввести в городах России комендантский час.

vasilevich58 27 марта 2018 | 11:18

А ещё закрыть все магазины. парки и кинотеатры вообще!
И и-нет отключить. чтобы быдло в стойле не нервничало!
Оставить только зомбоящик!

protvik 27 марта 2018 | 11:02

evgolius7: Если действовать логически, то сначала необходимо закрыть думу, а сборище придурков из нее разогнать.

vasilevich58 27 марта 2018 | 11:21

protvik: Думу надо сделать филиалом "Матросской тишины"!
Лет на пять, как минимум, там "наработал" каждый!

physik 27 марта 2018 | 10:44

Дурак!

gluhoy2250 27 марта 2018 | 10:56

physik: Дурак!
Собачка, это ты про себя? Во всех старых кинотеатрах, после сеанса, наод выходил сразу на улицу, а не на карниз 5-го этажа и такой трагедии не могло случится по определения! Но жадные барыги, совместно с подонками маркетологами придумали как побольше сдирать с народа, так появились кинозалы на 4 - 5 этажах! Именно это нужно запретить ЗАКОНОДАТЕЛЬНО!

kryymsdyk 27 марта 2018 | 11:00

gluhoy2250: а рестораны на крышах можно? Спасибо.

alexx2101 27 марта 2018 | 11:06

gluhoy2250: Вспомните Хромую лошадь, там погибших было больше и это были не дети, какой 5-й этаж?

budweiser23 27 марта 2018 | 11:16

gluhoy2250: во всем мире кинотеатры на верхних этажах в торговых центрах - это общая практика,проблем с этим нет.... проблемы только там, где пытаются построить подешевле, живя сегодняшним днём, как оккупанты, или взятку получить побольше, как паразиты..., что свойственно путинизму!

alexander25101977 27 марта 2018 | 11:34

gluhoy2250: Опять совок в пример приводят. У советских людей, кроме кино и работы, ничего не было. Куда им было выходить? Конечно, на улицу, потом на трамвай - и домой, спать. Везде кинотеатры на последних этажах, во всём цивилизованном мире. Человек вышел из кинотеатра, забрёл в кафешку ниже, в магазинчики. Как везде. Впрочем, ты от этого мира далёк.

rogerrabbit 27 марта 2018 | 10:45

"Миронов призвал закрыть кинотеатры и развлекательные комплексы в торговых центрах"

государственного ума мужчина!
какое тщательно продуманное предложение
только обладатель нескольких высших образований мог до такого додуматься

не зря они такую ох...ную зарплату получают

odobryam_s 27 марта 2018 | 10:47

rogerrabbit: Так и кажется, что у этих негодяев идет какое-то дурацкое соревнование, кто большим идиотом предстанет и сильнее дискредитирует недоразумение, которое у нас парламентом называется....

rogerrabbit 27 марта 2018 | 10:52

odobryam_s: идет какое-то дурацкое соревнование, кто большим идиотом предстанет и сильнее дискредитирует недоразумение, которое у нас парламентом называется

это да

в этом есть большой смысл: впечатление, производимое на таком фоне великим кормчим, должно приобретать особый вес и великий смысл

alexun 27 марта 2018 | 10:45

Телевизор - наше все?

basel812 27 марта 2018 | 10:46

Чем порядок наводить, конечно, легче всё закрыть.

fr_perren 27 марта 2018 | 11:05

basel812: надо Миронова закрыть и ему подобных.

vvpv 27 марта 2018 | 10:46

А всех детей каждое воскресенье вывозить на скрепную военно политическую игру Зарница!

alexander25101977 27 марта 2018 | 10:47

Ещё один динозавр вылез, генерирующий грандиозные идеи. Как всегда сонный, тормознутый, как и вся его игрушечная партия.

ivar1964 27 марта 2018 | 10:48

Казалось бы мне уже давно пора перестать удивлять глупости чиновников! Ан нет! Удивляюсь!

anganor 27 марта 2018 | 10:50

Вместо налаживания системы проектирования, строительства и обслуживания на мировом уровне опять запрещать? Вместо системы в которой не будут брать взяток опять запретить все? Может за домогательства в Думе закрыть саму Думу, по их же логике?

klukvik 27 марта 2018 | 10:51

сказочный дол....

kondrakot 27 марта 2018 | 10:51

Когда "Курск" утонул, он Баренцево море закрыть не требовал?

alexander25101977 27 марта 2018 | 10:53

kondrakot: Нет, он тогда ещё молодой проституткой был, только осваивал опыт жоповылизывания. Потому особо не вякал. Как разрешили свою партию открыть - так пошло-поехало.

neyexo 27 марта 2018 | 10:52

Тов. Миронов, строить отдельностоящие кинотеатры по-советски невыгодно, слишком много земли занимают.
То же самое относится к школам, демсадам.
Увидите, скоро их тоже будут размещать в ТРЦ

vladlen46 27 марта 2018 | 10:54

Предлагаю закрыть Миронова.

kryymsdyk 27 марта 2018 | 10:58

Госдуру заколотить бы досками снаружи.

sin55 27 марта 2018 | 11:02

откуда он появился? от мидовского кокса не отошел? его самого закрыть надо

pionerka Зинаида Сацкая 27 марта 2018 | 11:03

Правильно, товарищ Миронов. Давно известно, что лучшее средство против перхоти - гильотина. А запасные выходы держать разблокированными? А входы-выходы в центры все держать открытыми? А не запирать двери зрительных залов, чтобы обмануть проверяющих? А сами побирушки--проверяльщики? А все коррумпированные "разрешальщики", которые отстегивают до самого верха?

sprav77 27 марта 2018 | 11:05

Да!


nds 27 марта 2018 | 11:06

Может сразу - спички и зажигалки?
Какие идиоты закрывают двери в зал с детьми на ключ и замуровывают пожарные выходы?
И каким идиотом надо быть, чтобы сразу прокукарекать: закрыть кинозалы!

Во всех кинозалах раньше были выходы сразу на улицу. Что мешает это сделать сейчас?

budweiser23 27 марта 2018 | 11:09

Миронов - никчёмный путераст, от него толку для страны, что с козла молока!.... впрочем, это касается всей путинской власти!
Порожняк...

sborisych 27 марта 2018 | 11:15

Оптать... Жив, курилка.. Оказывается.. Вылез из норки, и снова со стандартной для себя глупостью. СирОжка, а чё сразу не закрыть и сами торговые комплексы, а то и торговлю вА-АПЧе? Тем паче, что с деньгами на вольный шопинг проблем всё больше.. А на сотню рублей вскорости, похоже уже не купишь пакет самого дешевого какбЭ кефира...

tks 27 марта 2018 | 11:39

Одно слово: ВЫХУХОЛЬ.

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