Сергей Миронов призвал закрыть кинотеатры и развлекательные комплексы в торговых центрах
Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предложил бизнесменам самим пойти на такой шаг и открывать помещения только после проверки, передаёт «Интерфакс». Миронов добавил, что обратится по этому вопросу и в правительство.
Комментарии35
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mikhail_spb_ 27 марта 2018 | 10:41
Вот бы закрыть это охреневшее сборище похотливых и вороватых негодяев.
evgolius7 27 марта 2018 | 10:51
Сергей Миронов призвал закрыть кинотеатры и развлекательные комплексы в торговых центрах...
Да!!!
По плану все должны сидеть в ленин...путинских комнатах и штудировать трёхтомник цитат Путина.
taglit 27 марта 2018 | 10:57
evgolius7: есть встречное предложение - ввести в городах России комендантский час.
vasilevich58 27 марта 2018 | 11:18
А ещё закрыть все магазины. парки и кинотеатры вообще!
И и-нет отключить. чтобы быдло в стойле не нервничало!
Оставить только зомбоящик!
protvik 27 марта 2018 | 11:02
evgolius7: Если действовать логически, то сначала необходимо закрыть думу, а сборище придурков из нее разогнать.
vasilevich58 27 марта 2018 | 11:21
protvik: Думу надо сделать филиалом "Матросской тишины"!
Лет на пять, как минимум, там "наработал" каждый!
physik 27 марта 2018 | 10:44
Дурак!
gluhoy2250 27 марта 2018 | 10:56
physik: Дурак!
Собачка, это ты про себя? Во всех старых кинотеатрах, после сеанса, наод выходил сразу на улицу, а не на карниз 5-го этажа и такой трагедии не могло случится по определения! Но жадные барыги, совместно с подонками маркетологами придумали как побольше сдирать с народа, так появились кинозалы на 4 - 5 этажах! Именно это нужно запретить ЗАКОНОДАТЕЛЬНО!
kryymsdyk 27 марта 2018 | 11:00
gluhoy2250: а рестораны на крышах можно? Спасибо.
alexx2101 27 марта 2018 | 11:06
gluhoy2250: Вспомните Хромую лошадь, там погибших было больше и это были не дети, какой 5-й этаж?
budweiser23 27 марта 2018 | 11:16
gluhoy2250: во всем мире кинотеатры на верхних этажах в торговых центрах - это общая практика,проблем с этим нет.... проблемы только там, где пытаются построить подешевле, живя сегодняшним днём, как оккупанты, или взятку получить побольше, как паразиты..., что свойственно путинизму!
alexander25101977 27 марта 2018 | 11:34
gluhoy2250: Опять совок в пример приводят. У советских людей, кроме кино и работы, ничего не было. Куда им было выходить? Конечно, на улицу, потом на трамвай - и домой, спать. Везде кинотеатры на последних этажах, во всём цивилизованном мире. Человек вышел из кинотеатра, забрёл в кафешку ниже, в магазинчики. Как везде. Впрочем, ты от этого мира далёк.
rogerrabbit 27 марта 2018 | 10:45
"Миронов призвал закрыть кинотеатры и развлекательные комплексы в торговых центрах"
государственного ума мужчина!
какое тщательно продуманное предложение
только обладатель нескольких высших образований мог до такого додуматься
не зря они такую ох...ную зарплату получают
odobryam_s 27 марта 2018 | 10:47
rogerrabbit: Так и кажется, что у этих негодяев идет какое-то дурацкое соревнование, кто большим идиотом предстанет и сильнее дискредитирует недоразумение, которое у нас парламентом называется....
rogerrabbit 27 марта 2018 | 10:52
odobryam_s: идет какое-то дурацкое соревнование, кто большим идиотом предстанет и сильнее дискредитирует недоразумение, которое у нас парламентом называется
это да
в этом есть большой смысл: впечатление, производимое на таком фоне великим кормчим, должно приобретать особый вес и великий смысл
alexun 27 марта 2018 | 10:45
Телевизор - наше все?
basel812 27 марта 2018 | 10:46
Чем порядок наводить, конечно, легче всё закрыть.
fr_perren 27 марта 2018 | 11:05
basel812: надо Миронова закрыть и ему подобных.
vvpv 27 марта 2018 | 10:46
А всех детей каждое воскресенье вывозить на скрепную военно политическую игру Зарница!
alexander25101977 27 марта 2018 | 10:47
Ещё один динозавр вылез, генерирующий грандиозные идеи. Как всегда сонный, тормознутый, как и вся его игрушечная партия.
ivar1964 27 марта 2018 | 10:48
Казалось бы мне уже давно пора перестать удивлять глупости чиновников! Ан нет! Удивляюсь!
anganor 27 марта 2018 | 10:50
Вместо налаживания системы проектирования, строительства и обслуживания на мировом уровне опять запрещать? Вместо системы в которой не будут брать взяток опять запретить все? Может за домогательства в Думе закрыть саму Думу, по их же логике?
klukvik 27 марта 2018 | 10:51
сказочный дол....
kondrakot 27 марта 2018 | 10:51
Когда "Курск" утонул, он Баренцево море закрыть не требовал?
alexander25101977 27 марта 2018 | 10:53
kondrakot: Нет, он тогда ещё молодой проституткой был, только осваивал опыт жоповылизывания. Потому особо не вякал. Как разрешили свою партию открыть - так пошло-поехало.
neyexo 27 марта 2018 | 10:52
Тов. Миронов, строить отдельностоящие кинотеатры по-советски невыгодно, слишком много земли занимают.
То же самое относится к школам, демсадам.
Увидите, скоро их тоже будут размещать в ТРЦ
vladlen46 27 марта 2018 | 10:54
Предлагаю закрыть Миронова.
kryymsdyk 27 марта 2018 | 10:58
Госдуру заколотить бы досками снаружи.
sin55 27 марта 2018 | 11:02
откуда он появился? от мидовского кокса не отошел? его самого закрыть надо
pionerka Зинаида Сацкая 27 марта 2018 | 11:03
Правильно, товарищ Миронов. Давно известно, что лучшее средство против перхоти - гильотина. А запасные выходы держать разблокированными? А входы-выходы в центры все держать открытыми? А не запирать двери зрительных залов, чтобы обмануть проверяющих? А сами побирушки--проверяльщики? А все коррумпированные "разрешальщики", которые отстегивают до самого верха?
sprav77 27 марта 2018 | 11:05
Да!
nds 27 марта 2018 | 11:06
Может сразу - спички и зажигалки?
Какие идиоты закрывают двери в зал с детьми на ключ и замуровывают пожарные выходы?
И каким идиотом надо быть, чтобы сразу прокукарекать: закрыть кинозалы!
Во всех кинозалах раньше были выходы сразу на улицу. Что мешает это сделать сейчас?
budweiser23 27 марта 2018 | 11:09
Миронов - никчёмный путераст, от него толку для страны, что с козла молока!.... впрочем, это касается всей путинской власти!
Порожняк...
sborisych 27 марта 2018 | 11:15
Оптать... Жив, курилка.. Оказывается.. Вылез из норки, и снова со стандартной для себя глупостью. СирОжка, а чё сразу не закрыть и сами торговые комплексы, а то и торговлю вА-АПЧе? Тем паче, что с деньгами на вольный шопинг проблем всё больше.. А на сотню рублей вскорости, похоже уже не купишь пакет самого дешевого какбЭ кефира...
tks 27 марта 2018 | 11:39
Одно слово: ВЫХУХОЛЬ.