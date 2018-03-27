Владимир Путин и Аман Тулеев не вышли к протестующим в Кемерово

Как утверждает издание «Тайга-инфо» со ссылкой на данные сервиса Flightradar24, президент России улетел из города. Впрочем, подтверждений этому пока нет. Этим утром Путин возложил цветы к народному мемориалу у сгоревшего торгового центр и провёл совещание, на котором заявил, что пожар произошёл из-за разгильдяйства. «Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства», — сказал Путин. Как передают информагентства, Владимир Путин встретился с инициативной группой граждан, которые недовольны ходом расследования. Он призвал их не верить информации из соцсетей о сотнях погибших.