Вице-губернатор Кемеровской области Чернов заявил, что распространителей слухов о сотнях погибших надо наказать

Выступая на стихийном митинге перед протестующими, чиновник сказал, что такие люди должны понести ответственность за клевету, передаёт «Интерфакс». Чернов также сказал, что готов уйти со своего поста, если в его действиях найдут нарушения. В ответ ему закричали: «Уходи!»

На митинг пришли несколько тысяч человек. Они потребовали рассказать им правду о пожаре. Жители оставляют альтернативные списки пропавших без вести.