Вице-губернатор Кемеровской области Чернов заявил, что распространителей слухов о сотнях погибших надо наказать
Выступая на стихийном митинге перед протестующими, чиновник сказал, что такие люди должны понести ответственность за клевету, передаёт «Интерфакс». Чернов также сказал, что готов уйти со своего поста, если в его действиях найдут нарушения. В ответ ему закричали: «Уходи!»
На митинг пришли несколько тысяч человек. Они потребовали рассказать им правду о пожаре. Жители оставляют альтернативные списки пропавших без вести.
Комментарии52
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sprav77 27 марта 2018 | 11:11
Чернова в отставку!!!
oleg_andreevich 27 марта 2018 | 11:13
Горим из-за несменяемости власти. Если Путин никогда не виноват и не признаёт свои ошибки, то и Тулеев никогда не виноват, и этот вице-губернатор ни в чем не ошибался, и начальник местного МЧС с его Ландкраузером за две годовые зарплаты тоже не виноват, и владелица "Зимней вишни" из партии Единая Россия ни в чем не виновата и ни разу не ошиблась.
orlov_a_v 27 марта 2018 | 11:35
И не просто наказать а давать пожизненное.
koshkairina 27 марта 2018 | 11:48
orlov_a_v: жаль, что там были не ваши дети, а человеческие.
koshkairina 27 марта 2018 | 11:45
Главное - оградить от "клеветы" всех, кто за взятку принимал в эксплуатацию помещения, обшитые горючим пластиком; всех, кто в нарушение правил не обработал противопожарной пропиткой поролон в "сухом бассейне"; всех, кто запечатал запасные выходы; всех, кто запер двери в кинозал... А осиротевших родителей, конечно, надо наказать(((
Вообще следователи должны бы оч-чень заинтересоваться пригожинскими. Судя по тому, как они засрали все сайты своим троллингом, им есть кого выгораживать.