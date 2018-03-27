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10:29, 27 марта 2018

В Кемерово в результате пожара погиб 41 ребёнок

Это следует из списков погибших, которые вывешены в штабе, созданном родственниками жертв трагедии. По официальным данным в результате пожара погибли 64 человека. К моменту прибытия пожарных в торговом центре горели уже 3 кинозала и контактный зоопарк. Весь третий этаж был сильно задымлён, сообщили сегодня в МЧС.

Комментарии

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russkie_za_sverjenie 27 марта 2018 | 10:36

Эти жизни на взяточниках-коррупционерах. И на вас, ватники и портянки, которые за них агитируют.

ginbin_ 27 марта 2018 | 10:49

Сакральная жертва путина, заметьте каждый новый срок приносится жертва. первый срок - Курск, последний Кемерово.

tour 27 марта 2018 | 10:57

ginbin_:
«Криков через рёв огня не слышно.
Не исправить. Не перенести.
Кровь и пепел – это «Зимней вишни»
На снегу весеннем логотип.
Замерла айфоноглазо площадь,
Вдруг мне показалось, что в дыму
Хрипло заржала Хромая Лошадь,
Что помочь не в силах никому.
Смерть не различает территорий.
Ей смешно и думать о таком,
И в Одессе, в лагере «Виктория»
Дети тоже гибли под замком.
Где источник жуткого кошмара?
Есть завхозы с мордой кирпичом,
Что за три минуты до пожара
Замыкают дверь своим ключом.
Деловитый серый мужичишка,
И обычно, «он не виноват» –
Тот, кто к жизни путь замкнув детишкам,
Сам себе раскрыл ворота в ад.
Он потом расскажет вам немало,
Про огонь и дым, от смерти бег,
А ключи от двери кинозала
Бросит за ненадобностью в снег.
Есть для взрослых СПИД, цунами, войны,
Смерть найдёт нас всех наверняка.
Дети не умеют «спать спокойно»,
Детям снятся жизнь и облака…»
Орлуша

vasilevich58 27 марта 2018 | 11:03

Это только те детишки, родственники которых заявили о трагедии, а ещё есть сгоревшие всеми семьями. и те. чьи родственники в шоке и ни с кем не в состоянии общаться!
Но чинуши. охраняемые ОМОНом продолжают принижать и скрывать цифры от черни.

(комментарий скрыт)

vlabumur 27 марта 2018 | 10:36

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих трагически погибших в торговом центре.

Господи , дай силы пережить горе родным и близким.

kottigr1 27 марта 2018 | 10:41

vlabumur: У путинских чинуш плохо с арифметикой ?
В морге лежит 64 тел погибших, 15 тел уже выдано родстаенникам.. и всё это по утверждениям мэра города.
Разве в сумме это не 79 ? А реальная цифра ?
Совсем путинойды заврались !

from_russia_with_boyaryshnik 27 марта 2018 | 10:44

kottigr1: Работают плотно по занижению количества жертв , хотят прибить резонанс , в том числе и международный. Ну отморозки .

shicotus_live 27 марта 2018 | 10:54

from_russia_with_boyaryshnik: Ну ка расскажи мне. как это возможно? Только попробуй при этом не сморозить глупость

kottigr1 27 марта 2018 | 10:58

shicotus_live: Ну ка расскажи мне. как это возможно?
----------------------------------------------------------------
Легко.. Выходит председатель ЦИК и врет о том от балды, что за Путина проголосовало 72%.. И ведь никак эту цифру не проверишь..
Так же и здесь. Соврут. Им не впервой..

shicotus_live 27 марта 2018 | 11:01

kottigr1: Не надо рассуждать о том, в чем слабо разбираешься. На каждого покойника надо оформлять соответствующие документы. И у всех есть родственники.

kottigr1 27 марта 2018 | 11:07

shicotus_live: Кто путинским холопам станет рассказывать о количестве оформленных на погибших документах ?
А родственники только на площади в Кемерово уже составили списки, где уже 85 фамилий погибших.. А ведь есть ещё те, кто не пришел на площадь, есть иногородние, есть не внесенные в список дети из Трещихе..

shicotus_live 27 марта 2018 | 11:17

kottigr1: Кто путинским холопам станет рассказывать о количестве оформленных на погибших документах ?...
_____________________________________
Раб, рассуждающий о холопах? Ну ну.

lisitsa1962 27 марта 2018 | 11:11

shicotus_live: А если не осталось покойника? Вы видели кадры? Что там могло остаться, в этом жутком крематории? Кучка пепла.

shicotus_live 27 марта 2018 | 11:15

lisitsa1962: А если не осталось покойника?...
________________________________
Теоретически. это, конечно, возможно, но только теоретически. Все одно какие то фрагменты останутся. Да и у всех, подозреваю, есть родственники. На каждого покойного надо получить медицинскую справку, гербовое свидетельство, захоронить. Да и компенсации будут выдаваться, как я подозреваю, не наобум.
Нет, тут только вариант. что дотла сгорел какой либо бомж.

polba 27 марта 2018 | 11:20

shicotus_live: Да там уже инициативная группа осмотрела и морги и хладокомбинат (прошла информация, что тела там) и всех погибших пересчитала. Но у штатных стэцёвских хохлопропагандонов kottigr1 нет задачи говорить правду.

shicotus_live 27 марта 2018 | 11:23

polba: Я немного в этом понимаю. Нет, скрыть число погибших можно только в одном случае, договориться с родственниками. Только какой смысл?

kottigr1 27 марта 2018 | 11:27

polba: Да там уже инициативная группа осмотрела и морги и хладокомбинат
----------------------------------------------------------------------------------------
Вот именно ! И там им показали останки 64 человек..А ДО этого было УЖЕ официально выдано 15 тел погибших родственникам.. Ну-ка путинойды покажите чудеса арифметики и расскажите сколько получится если к 64 прибавить 15 ?

(комментарий скрыт)

kara 27 марта 2018 | 10:37

Эхо! покажите фото с митинга где просили поднять руку тех у кого кто то погиб в ТЦ?это примерно покажет количество погибших.

poluputing 27 марта 2018 | 11:22

kara: у вас бы погиб ребёнок и вы бы пошли на митинг? Это вряд ли

alexander25101977 27 марта 2018 | 10:39

По официальной кожаной статистике, панимашь. А сколько обратилось просто в дым - неизвестно. Но тут да, сложно сказать. Надо бы ещё приплюсовать детей, пропавших в этом пекле и так и не найденных. Но родителей, похоже, заткнули.

srk2658lu 27 марта 2018 | 10:44

Главарю банды пора бы задуматься...

tour 27 марта 2018 | 11:12

srk2658lu: -/Главарю банды пора бы задуматься.../
Думаете, 18 лет не хватило?!?
Царь стал добрее, бояре ещё наглее, а народ как был дураком, так им и остался…

bandera 27 марта 2018 | 10:44

Наверно погибло больше 100 тни людей. Вот такие материалы. Делают во всех трц. Все горит за 10 минут сгорает.

justlooking 27 марта 2018 | 10:48

Если вы и в этот раз схаваете, я в следующий раз жалеть вас не буду. С приветом из Киева.

lisitsa1962 27 марта 2018 | 11:15

justlooking: Схавают. Я по комментариям поняла что схавают. Я не понимаю этих людей. И они ещё говорят слова мышебратства...

polba 27 марта 2018 | 11:22

justlooking: Вы лучше поскачите да поорите СУГС на мемориале сотне майданных дебилов, расстрелянных в спину наёмниками Пашинского.

(комментарий скрыт)

clio791 27 марта 2018 | 10:55

толко 41??? нет нет и нет, погибли не менее 500 а по данни фейсбука 1500-2000.

clio791 27 марта 2018 | 10:59

по непотвержденние данни погибли 10 тьсяч, но возможно отклонение в 100 200 чел, но не менее 5000 погибли СРАЗУ от газа и бил взрив но власти не хотят признатся.

amrigo 27 марта 2018 | 11:16

Погибли сотни детей. Власть скрывает число погибших, число погибших несколько сотен или тысячи, нас обманывают даже на такой трагедии, а что говорить про результаты "выборов" — везде враньё. Чекист опять пляшет на костях, уже не первый раз, когда в Норд-Осте была трагедия, он точно так же на костях плясал и за свой рейтинг переживал, трясётся за свой нарисованный рейтинг, для этого скрывается настоящее число погибших, чтобы не портить царю инаугурацию, ценой такой трагедии, вы только вдумайтесь насколько циничная эта власть!

Людям не надо с жуликами и ворами общаться, а вместо этого нужно организовать самостоятельный сбор списка от всех пострадавших и тогда можно выяснить точное число погибших. Список должен собирать только тот, у кого на пожаре погибли дети, нельзя доверять организацию и сбор списка чиновнику. Все, у кого погиб кто-то в этой трагедии, может звонить на номер телефона формирующему список погибших и сообщать ФИО, возраст погибшего. Только так можно узнать правду.

За враньё жулики и воры должны будут отвечать перед народом, это преступная власть.

sprav77 27 марта 2018 | 11:24

Официальным СМИ и властям трудно верить. Сколько раз обманывали, лгали. Сколько погибло на самом деле должны выявить сами кемеровчане.

ginbin_ 27 марта 2018 | 11:24

Сакральная жертва нацлидера. 2000 - Курск, 2018 - Кемерово. Чтоб ты здох сука паскудная.

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