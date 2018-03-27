В Кемерово в результате пожара погиб 41 ребёнок

Это следует из списков погибших, которые вывешены в штабе, созданном родственниками жертв трагедии. По официальным данным в результате пожара погибли 64 человека. К моменту прибытия пожарных в торговом центре горели уже 3 кинозала и контактный зоопарк. Весь третий этаж был сильно задымлён, сообщили сегодня в МЧС.