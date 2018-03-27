В МИД РФ просят США и Великобританию предоставить закрытую информацию с доказательствами по «делу Скрипаля»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала посольства США и Великобритании направить в российское внешнеполитическое ведомство информацию, которая рассылается в качестве доказательной базы по «делу Скрипаля», сообщает «Интерфакс». «После этого интервью я обращаюсь к посольству США и Великобритании в Москве с просьбой направить в МИД информацию, которую они рассылают друг другу в качестве «доказательной базы», но не передают российской стороне и не предают гласности», — написала Мария Захарова в своем Facebook'е, комментируя прозвучавшие накануне заявления посла США в РФ Джона Хантсмана в интервью газете «КоммерсантЪ». Официальный представитель МИД РФ подчеркнула: «Что это за «распечатка с обзором инцидента», которая доказывает вовлечённость государства в такое страшное преступление?»

Мария Захарова отметила: «Зачем столько слов, когда можно было бы просто ответить на вопрос: на основании каких доказательств США приняли решение о «виновности» России? Если материалы были переданы странам ЕС и США, почему они не преданы гласности? А главное: почему решения приняты без какой-либо привязке к суду или следствию?» 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они до сих пор находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», якобы разработанным в России. Со своей стороны Россия все обвинения в связи с «делом Скрипаля» отрицает и подчеркивает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.