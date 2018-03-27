В Чехии проверят возможность попадания вещества «Новичок» в Великобританию с территории страны

Президент Милош Земан поручил спецслужбам провести соответствующее расследование. Глава государства сообщил о своем решении в ходе встречи с главой контрразведки Михалом Коуделкой. Президент попросил его выяснить, могло ли производиться и храниться это боевое нервно-паралитическое отравляющее вещество на промышленных предприятиях или в научных учреждениях Чехии. О том, что «Новичок», которым, по данным британских властей, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, мог попасть в Великобританию из Чехии, ранее заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. В качестве других возможных источников яда она назвала саму Великобританию, США, Словакию и Швецию.

В Праге на это ответили, что вещество не могло иметь чешское происхождение. Слова представителя российского МИДа назвали «стандартным способом манипулирования информацией». Чешское внешнеполитическое ведомство вызвало российского посла Александра Змеевского, потребовав от него объяснить эти «лживые утверждения». Накануне Чехия вслед за Великобританией объявила о высылке трех российских дипломатов. Аналогичные меры приняты в США, Канаде и ряде европейских стран.