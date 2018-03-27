Коммунисты предложили создать парламентскую комиссию по расследованию трагедии в Кемерово

«Одной из целей должно стать выявление глубинных причин всех подобных случаев», — об этом «Эху Москвы» рассказал первый замглавы думской фракции КПРФ Николай Коломейцев. Он добавил, что в Госдуме есть немало людей, которые могут качественно и непредвзято проанализировать ситуацию.