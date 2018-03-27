Коммунисты предложили создать парламентскую комиссию по расследованию трагедии в Кемерово
«Одной из целей должно стать выявление глубинных причин всех подобных случаев», — об этом «Эху Москвы» рассказал первый замглавы думской фракции КПРФ Николай Коломейцев. Он добавил, что в Госдуме есть немало людей, которые могут качественно и непредвзято проанализировать ситуацию.
Комментарии5
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gvs 27 марта 2018 | 10:09
Наши горе-парламентарии быстренько придут к выводу, что ТРЦ в Кемерово подожгли англичане. Найдется 50 "свидетелей", утверждающих, что лично видели там Терезу Мэй с ведром солярки и факелом.
mmm_333 27 марта 2018 | 10:12
Ваша такая "комиссия" с торшиным во главе уже расследовала трагедию в Беслане. Шкуры вонючие!
natogrek 27 марта 2018 | 10:13
Дума с похотливым Слуцким не сподобилась разобраться. Куда им до до таких всероссийских трагедий.
mikhail_spb_ 27 марта 2018 | 10:12
Для начала необходимо провести трибунал над комуняками и их преступлениям против России и российского народа.
ha12raz 27 марта 2018 | 10:14
Владелец до сих пор неизвестен........кого скрывают ?
Самого лежачего Тулеева или тех, что повыше ?