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10:02, 27 марта 2018

Президент Путин спустя почти двое суток после трагедии приехал в Кемерово

Он встретился с местными жителями и пообещал им, что все виновные в пожаре в торговом центре будут наказаны. Президент прилетел в Кемерово ранним утром. Он возложил цветы у к народному мемориалу рядом со сгоревшим торгово-развлекательным центром, затем провёл совещание с местными властями и заявил на нём о преступной халатности и разгильдяйстве. Глава страны посетил в больнице пострадавших при пожаре. И встретился также с группой местных жителей, которые говорят, что расследованию не доверяют и не верят в официальное количество погибших – 64 человека. Президент сказал, что нет смысла сомневаться в этой цифре, передаёт «Интерфакс». Он также заверил людей, что всех виновных в пожаре найдут и накажут. Глава Кемеровской области Аман Тулеев обещал встретиться с родственниками всех погибших при пожаре. И помочь решить проблемы, о которых они расскажут. В том числе погасить долги и кредиты. Об этом Тулеев сказал на совещании, проведённом Путиным. По словам главы региона, финансовую помощь людям уже начали оказывать. Путин поручил Тулееву, чья племянница также погибла в пожаре, сделать всё возможное для помощи семьям жертв и пострадавших. Мэр Кемерово Илья Середюк людям, которые не доверяют числу погибших, предложил приехать в морги и сгоревшее здание торгового центра. Около 15ти человек направились в морг судмедэкспертизы, передаёт ТАСС. В КПРФ требуют создать парламентскую комиссию для расследования трагедии. Об этом сообщил первый замглавы фракции Николай Коломейцев. Ряд российских регионов, включая Ингушетию и Приморье объявили траур по погибшим. В самой Кемеровской области он продлится три дня.

Комментарии

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sensei54 27 марта 2018 | 10:06

Нет никакого смысла сомневаться в официальных данных о количестве погибших
…………………………………………………..
Всё! Окончательная цифра утверждена. Те, кто не согласен, с сего момента - экстремисты.

russkie_za_sverjenie 27 марта 2018 | 10:07

sensei54: Они 18 лет воруют и убивают, а пляшешь на костях их жертв всё равно ты.

tariel_01 27 марта 2018 | 10:10

russkie_za_sverjenie:
Хороший повод ввести смертную казнь. Не исключено, что к этой трагедии причастны либеральные ушлепки, судя по тому как они с трудом скрывают свою радость по поводу этой трагедии.

jidkov 27 марта 2018 | 10:11

...Президент ... посоветовал не верить информации в соцсетях...
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Что-то подобное уже было. Вложеннное в уста папаши Мюллера:
"...верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне - можно..."

tvitov66 27 марта 2018 | 10:12

"Народ спасенного царя видеть желает - радуется!"(с)

serge_moro 27 марта 2018 | 10:16

tariel_01: Не знаю когда наступит благополучие россиян,но траурами Россия обеспечена до тех пор пока главный враг страны у власти.
Иметь такого президента и враги не нужны. Иметь такого президента и не надо смотреть фильмы-ужасов.Все ужасы он показывает на практике все 19 лет. А в Кемерово был настоящий ад ,в котром заживо сгорели сотни детей 10-12лет,как в концлагере фашисткой Германии

sensei54 27 марта 2018 | 10:11

russkie_za_sverjenie:
В подтверждение моего поста - только что, на Утреннем развороте - Кемеровский вице-губернатор: "наказывать тех, кто распространяет слухи"

mmm_333 27 марта 2018 | 10:08

Говорят Путин в женском платье сбежал из Кемерово к себе под плинтус.

igorrrpadlowitchs 27 марта 2018 | 10:16

sensei54: вот приехал человек, который ни за что в стране не отвечет, но грозится всех наказать!!! Значит и дальше будут люди в стране гореть, тонуть и задыхаться!

tariel_01 27 марта 2018 | 10:16

sensei54:
Вам, либеральным ублюдкам, видимо хотелось, чтобы погибло миллиона два, желательно детей, будущих защитников нашей Родины.

popov_m 27 марта 2018 | 10:08

Когда то гуньдяев заявил женам погибших в шахте, что они погибли потому, что грешили. Чего он заявит сейчас?

mikhail_spb_ 27 марта 2018 | 10:10


В зачищенном городе прокрался с цветочками к мемориалу.
Теперь пропагандоны будут возвеличивать его сострадание к простому народу.

tvitov66 27 марта 2018 | 10:14

mikhail_spb_: тот простой народ сам выбрал себе ПУтина 86% и большинство зрителей было по заветному талончику, что на выборАх давали ... так что это сокральное мероприятие

sergeev67 27 марта 2018 | 10:10

Виновные стрелочники будут названы и наказаны. А ответственные за это чиновники получат награды и сохранят свои места. Уж больно лижут качественно. Таким людей снимать негоже.

greensleeves 27 марта 2018 | 10:10

Чё - дороги так плОхи или "кокаиновый самолет" загружен так был - дипломатов "возить-не перевозить" , а другой - собачек Шувалова или самого Медведева катал , что САМОМУ не удалось раньше, чем через двое суток до Кемерово добраться?

bekipp 27 марта 2018 | 10:11

А зачем власти скрывать количество погибших? Непонятно. Может компенсации выплачивать не хотят? Всё дело в деньгах?

amrigo 27 марта 2018 | 10:15

bekipp: Этот ублюдок опять за свой рейтинг трясётся и на костях пляшет уже не первый раз, Немцов про Норд-Ост рассказывал, точно так же ценой людей рейтинг надувал.

amrigo 27 марта 2018 | 10:11

Этот ублюдок опять за свой рейтинг трясётся и на костях пляшет уже не первый раз, Немцов про Норд-Ост рассказывал, точно так же ценой людей рейтинг надувал.

good_dobrai 27 марта 2018 | 10:11

Увы и ах, "Эхо" устроило шабаш на человеческих костях!

ha12raz 27 марта 2018 | 10:16

Погибли в основном дети, пришедшие на фильм по бесплатным билетам.
Угадайте, где выдавали бесплатные билеты ?

А теперь они , видите ли, не доверяют !.
Вот дебилы.

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