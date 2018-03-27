Президент Путин спустя почти двое суток после трагедии приехал в Кемерово

Он встретился с местными жителями и пообещал им, что все виновные в пожаре в торговом центре будут наказаны. Президент прилетел в Кемерово ранним утром. Он возложил цветы у к народному мемориалу рядом со сгоревшим торгово-развлекательным центром, затем провёл совещание с местными властями и заявил на нём о преступной халатности и разгильдяйстве. Глава страны посетил в больнице пострадавших при пожаре. И встретился также с группой местных жителей, которые говорят, что расследованию не доверяют и не верят в официальное количество погибших – 64 человека. Президент сказал, что нет смысла сомневаться в этой цифре, передаёт «Интерфакс». Он также заверил людей, что всех виновных в пожаре найдут и накажут. Глава Кемеровской области Аман Тулеев обещал встретиться с родственниками всех погибших при пожаре. И помочь решить проблемы, о которых они расскажут. В том числе погасить долги и кредиты. Об этом Тулеев сказал на совещании, проведённом Путиным. По словам главы региона, финансовую помощь людям уже начали оказывать. Путин поручил Тулееву, чья племянница также погибла в пожаре, сделать всё возможное для помощи семьям жертв и пострадавших. Мэр Кемерово Илья Середюк людям, которые не доверяют числу погибших, предложил приехать в морги и сгоревшее здание торгового центра. Около 15ти человек направились в морг судмедэкспертизы, передаёт ТАСС. В КПРФ требуют создать парламентскую комиссию для расследования трагедии. Об этом сообщил первый замглавы фракции Николай Коломейцев. Ряд российских регионов, включая Ингушетию и Приморье объявили траур по погибшим. В самой Кемеровской области он продлится три дня.