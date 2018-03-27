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09:31, 27 марта 2018

В Кемерово проходит массовый митинг с требованием отставки властей

Как передаёт «Интерфакс», к областной администрации стягиваются силы полиции и Росгвардии.

Комментарии

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alexander25101977 27 марта 2018 | 09:35

Силовики проснулись. Вся путинская Срать поднялась на защиту режима. Когда живьём горели дети - никого не было ни слышно, не видно. Как стали требовать отставки старой прогнившей шлюхи тулеевой, так - тут как тут. По телевидению, естественно, это не покажут. Нечего домашних хозяек травмировать такими новостями. Пусть спокойно борщ мешают под оргазмические паторитические визги соловьёвых-киселёвых и глупые сериальчики.

tvitov66 27 марта 2018 | 09:45

alexander25101977: жители Кемерова выбрали себе ПУтина с 86% и к ним приехал ПУтин - народ царя ими избранного видит хочет!

alexander25101977 27 марта 2018 | 09:59

tvitov66: Ну вот тулеева за такие результаты и не уберут. Хороший старый лизун. Он, помнится, в 90-е в президенты метил, а его называли вторым лукашенко. Он дулся, обижался, сажал недовольных.

vezdehod 27 марта 2018 | 10:10

Странный народ...Ещё не остыли чернила в "Классном журнале" от 18 марта 2018 года, когда вы расписались за Эту власть, а - теперь так возбудились.

cockeyed 27 марта 2018 | 09:47

alexander25101977: Я бы на месте Тулеева, и других перечисленных вами лиц, подал бы в суд на вас, а также на модераторов ЭМ, пропускающих публичные оскорбления., чтобы вас рублём поставили на место за ваше откровенное хамство.

rihard 27 марта 2018 | 09:51

cockeyed: Пусть Тулеев сначала задницу оторвет и к митингующим выйдет, без кортежа.

alexander25101977 27 марта 2018 | 09:57

cockeyed: Ой, о правах вспомнило? Путинское подпевало. Как других судить за репосты - это вне правового поля. Да? Как за недовольства сажать - это вне правого поля. А тут о правах оно запищало. Хозяев твоих задел за живое. Но им-то по фиг, это ты расстроен, что хозяев словцом на Эхе какой-то обидели. Преданная шавочка-то.

efilika 27 марта 2018 | 10:00

cockeyed: cockeyed: косой, ладно не видишь, так еще и думать не можешь, а это уже, считай, попадалово. Это путин себе выстроил верхушку айсберга, где везде удобные люди, и кругом порука таких удобных людей. несменяемых. Привыхших к откатам и сами этим занимаются. И вот такой человечишка решил построить центр. Как он инспекции будет проходить? Все. А полигон мусорный знаешь почему воняет? Переработки нет, потому как дешевле к кучу свалить и присыпать. Это невыгодно для частника, только государство может отстроить. А бабок почему нет? Сирия? Лугандония? Теперь мультяхина ракета? А олимпиада одна из самых дорогих?

gonduras_on_kolima 27 марта 2018 | 10:00

cockeyed: // Я бы на месте Тулеева //
На месте Тулеева, удило, иди в инвалидную коляску и оттуда уже кукарекай.
А с какой стати, клоун, ты защищаешь эту жирную совковую развалину?

sergeev67 27 марта 2018 | 10:03

gonduras_on_kolima: А с какой стати, клоун, ты защищаешь эту жирную совковую развалину?

11.80 ему за пост платят. Вот и защищает.

apels 27 марта 2018 | 10:10

cockeyed: Но Вы на своем месте. А Тулеев ведет себя так, что уважения не вызывает. К людям вчера не вышел, семьям ничего не сказал, в отставку не попросился, вину на себя не взял, публично хвалил Президента.... Ни одного действия политика, только действия прислужника!!!

vilingrad 27 марта 2018 | 10:10

cockeyed: пропускающих публичные оскорбления"
А чувак на твоей аватарке на тебя еще не подал в суд? Или это не публичное оскорбление? Ну да, ты же спрятался под дурным ником, и пованиваешь, как старая козлина:)

ginbin_ 27 марта 2018 | 09:56

alexander25101977: Да быть такого не может, за немощного Амана проголосовала вся Кемеровская обл., против были только "жалкие сторонники Навального".

ginbin_ 27 марта 2018 | 10:01

ginbin_: Рыба сгнила с головы. Может наш несменяемый нацлидер на покой в Гаагу переедет, на родине его ждёт только черенок от лопаты от благодарных подданых.

alexander25101977 27 марта 2018 | 10:13

ginbin_: Как голосовала - мы знаем. В добровольно-принудительном согнали, цифры нарисовали. За Вашего Амана. За него так с 90-х "голосуют". Не его ли называли вторым лукашенко, а он обижался и сажал? Не знаете? А было такое.

gvs 27 марта 2018 | 09:37

Вот так и начинаются революции

luger_max_otto 27 марта 2018 | 09:53

Да, бывает и так. Недоинаугурированного- в отставку. Особенно с учетом того, что он еще в 2000 году говорил, что отвечает за всё.

lager23 27 марта 2018 | 09:38

Беги, Вова, беги... !

traviliberalovgazamiudushlivami 27 марта 2018 | 09:38

Родственников там нет, там быдло навльнято, разгонять их санными тряпками.

alexander25101977 27 марта 2018 | 09:43

traviliberalovgazamiudushlivami: Уймись уже, тролль паскудный. иди соси, пока хозяин ещё даёт кремлёвский.

rampa 27 марта 2018 | 09:48

traviliberalovgazamiudushlivami: мразь, а ты хочешь, чтобы навальнята покорно ждали пока и их сожгут? О своих детях хотя бы подумай - они следующие

cockeyed 27 марта 2018 | 09:44

Я так понимаю, что Тулеев с Пучковым подожгли ТЦ? Однако они негодяи! У нас всё направлено, чтобы истинных виновников, а виновники представители бизнеса однозначно, никогда не накажут, так как следствие будут вести Колобки типа предпринимателя Потапенко, который на ток-шоу с пеной из рта свою вину переложил на плечи стрелочников. Жадность бизнеса уже перешла все границы, если власти сейчас не сделают выводы, то во всех случаях, независимо от фактов, они останутся виновными.

rihard 27 марта 2018 | 09:48

cockeyed: Проверял кто? Здание на учет кто ставил. разрешения выдавал? ,Бизнес или администрация?

rampa 27 марта 2018 | 09:52

cockeyed: власти уже давно виноваты, что в нашей стране они своей коррупцией создали такой воровской бизнес. Жди еще, что пчелы будут против меда

budweiser23 27 марта 2018 | 10:02

cockeyed: Значение слова "клептократия" в переводе с древнегреческого языка - «власть воров». Такими государствами принято считать страны третьего мира, где вся экономика подвязана на торговле ресурсами. Здесь присутствует открытая связь правительства с мафиозными структурами при наличии авторитарных методов руководства. Именно такой стиль правления характерен для хунт, диктатур и олигархий. При таком правлении чётко прослеживается связь руководителей государства с коррумпированными чиновниками, находящимися с ними в родственных или дружеских связях.
Поэтому клептократ ( путинист) имеет засекреченные счёта в зарубежных банках, как правило, на подставных лиц, куда переводятся бюджетные деньги. Две основные характерные черты клептократии (путинизма) — это коррупция и лоббизм.
Среди них есть один яркий лидер Путен, остальные серые кардиналы, которые непосредственно принимают участие в правлении. В этих группах или партиях нет случайных людей. Здесь все друзья, знакомые, родственники ....

greensleeves 27 марта 2018 | 10:07

budweiser23: Да уж А то бы КВД-групп ( совладелец ТРЦ) так поднялась на одних "сотоварищах по Томскому университету"). Там видимо была "нога, у того , у кого надо - ноша", в смысле - "рука и крыша".

travmatolog 27 марта 2018 | 09:48

Выбрали себе Путина, так теперь хоть посмотрят на него, познакомятся с царем своим.

snagging 27 марта 2018 | 09:52

Нет в стране политической ответственности и тем более совести нет у всех во власти. Только вилы спасут страну, а не технологический прорыв. Старый, проверенный метод, который заставляет власть меняться в лучшую сторону.

rampa 27 марта 2018 | 09:56

snagging: да если бы. "Суждены нам благие порывы, но сбываться им не суждено". И почему мы следующей власти всегда позволяем превратиться в предыдущую?

(комментарий скрыт)

vilingrad 27 марта 2018 | 10:08

Шеф, все пропало! Дипломатов высылают, кокс спалили, в Кемерово тетки чёй-то орут! Надо выйти к ним, шеф!
К этим подпиндосникам? Не царское это дело!!!

zolingen 27 марта 2018 | 10:09

Ну если и сейчас все ограничится наказанием стрелочника, о стране точно кирдык.

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