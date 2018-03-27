Владимир Путин встретился с жителями Кемерово, которые недовольны расследованием пожара

Президент сказал, что нет никакого смысла сомневаться в официальных данных о количестве погибших и посоветовал не верить информации в соцсетях, передаёт «Интерфакс». Утром на совещании президент заявил, что пожар в торговом центре произошёл из-за разгильдяйства. Владимир Путин рано утром возложил цветы к народному мемориалу у сгоревшего торгового центра, где только по официальным данным погибли 64 человека, среди них много детей. Как передаёт ТАСС, Путин пообещал, что все виновные будут наказаны, несмотря на должности и звания.