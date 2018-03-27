Путин провел в Кемерово незапланированную встречу с группой граждан, они высказывали недоверие к расследованию пожара
Президент России Владимир Путин во вторник во время своей поездки в Кемерово провел незапланированную встречу с инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу расследования пожара в торговом центре «Зимняя вишня». В ходе этой встречи он сообщил, что не имеет никакого смысла сомневаться в официальных данных по количеству погибших при пожаре и посоветовал не верить информации зачастую недостоверной, которая распространяется в социальных сетях. Во время совещания в областной администрации около нее собралось несколько тысяч человек. Главным образом высказывалось недоверие к цифрам жертв, которые были официально озвучены. Мэр города Илья Середюк и инициативная группа граждан, около 15 человек, направились в морг судмедэкспертизы, чтобы, сверив списки поступивших тел, убедиться, что цифры соответствуют озвученным. Президент, изменив планы, принял решение встретиться с инициативной группой, приехал в здание судмедэкспертизы, где и состоялась его встреча с гражданами. «Как вы допустили принятие таких решений по этому зданию?» — задал президент вопрос главе города. Тот ответил, что решение о вводе в эксплуатацию было выдано в 2014 году, когда он еще не был в должности. В то же время он признал, что последняя проверка здания проводилась в 2016 году. «Два года не проводились проверки, хотя безопасность должна была быть обеспечена», — возмутился глава государства. Собравшимся гражданам, в числе которых находились родственники погибших и пострадавших, президент заверил, что расследование трагедии будет вестись тщательно, несмотря на должности и звания. «Сейчас здесь работает следственная группа из ста человек. Ее работу возглавляет руководитель Следственного комитета. Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны», — сказал В.Путин.
Комментарии35
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romashka__ 27 марта 2018 | 09:19
Хозяина Кремля - В ОТСТАВКУ !
nanaryfive 27 марта 2018 | 09:21
romashka__: Ромашку - В ПОЖАРНИКИ !
vezdehod 27 марта 2018 | 09:34
Интересное кино...Всего лишь с "группой граждан".- остальные, это его электорат.
evgolius7 27 марта 2018 | 09:21
Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны», — сказал В.Путин.
Ты бы сам написал явку с повинной.....
Но труслив.
russkie_za_sverjenie 27 марта 2018 | 09:30
evgolius7: Он сам и виновен. Кто выстроил систему взяток инспекций? РЫБА ГНИЕТ С ГОЛОВЫ.
grey 27 марта 2018 | 09:35
russkie_za_sverjenie: особенно фото понравилось
ugas 27 марта 2018 | 09:20
"Верьте мне, люди! Только мне..." - сказал главный, верховный лгун.
silver1972 27 марта 2018 | 09:21
А Тулеев-то где отсиживается?
alexander25101977 27 марта 2018 | 09:53
silver1972: На даче эта старуха. Здоровье поправляет после шока ночного. Ей же почудилось, что отставят.
gvs 27 марта 2018 | 09:21
1. Она утонула.
2. Они сгорели.
alexander25101977 27 марта 2018 | 09:21
«Два года не проводились проверки, хотя безопасность должна была быть обеспечена», — возмутился глава государства.
Так за это в отставку! Но нет. У царя, видимо, настроение улучшилось. середюке повезло. Может бежать звонить тулееву на дачу, что всё обошлось, хозяин возмутился и ушёл. Пусть там старуха не беспокоится. А то, наверное. вся извелась от страху пост потерять.
lager23 27 марта 2018 | 09:21
Когда говорит он ложь, говорит свое;
ибо он лжец и отец лжи.. даже тень его лукава
fedor_v_glaz 27 марта 2018 | 09:29
lager23: И есть он Сатана. И Молох, пожирающий детей.
vise1 27 марта 2018 | 09:22
Мусорные полигоны,
обгоревшие тела в Кемерово ,
резиновые сапоги,
предчувствие новой беды .
Это то,
что нужно знать о сегодняшней России .
furuncul1 27 марта 2018 | 09:22
Не имеет никакого смысла верить патологическому лжецу, не сказавшему в этом веке еще ни слова правды.
sbk 27 марта 2018 | 09:22
Вся достоверная информация - только по ТВ.
Ярчайший пример - распятый мальчик в Славянске.
vilingrad 27 марта 2018 | 09:23
А на митинг королёк ссыт выйти. Это же не толпа эрегированных крымчан, в эйфории от приезда.
nitsahon 27 марта 2018 | 09:25
".. не имеет никакого смысла сомневаться в официальных данных по количеству погибших..."
да помнится то же самое говорили много много раз(и во время аварий различных самолетов/поездов/подводных лодок, и во время пожаров/взрывов и проч.техногенных катастроф)... а позже - выяснялось, что дела обстоят много хуже, чем сообщают власти...
tschapai Сергей Балыкин 27 марта 2018 | 09:26
надо востанавливать СССР где был единственный привилегированный класс - дети
капитализм и дети не совместимы....
grossalexis_032018 27 марта 2018 | 09:36
tschapai: При СССР-е единственным привилегированным классом была партийно=хозяйственная номенклатура ;)) Вот поэтому - у моего деда и дача в Переделкино и квартира на Кутузовском и Я отдыхал в Артеке. А теперь вспомни свое голожопое детство в хрущевке.
rampa 27 марта 2018 | 09:41
tschapai: поэтому все властные "патриоты" своих детишек в капиталистические страны и отправили. Да и в социалистическом СССР лучше всех жили только детишки дипломатов и власти
vladimirgornitsky 27 марта 2018 | 09:42
tschapai:
Утверждение о том, что дети в СССР являлись привилигированным классом - пропагандистский миф. Единственным привилегированным классом в СССР была партийно-советская верхушка.
Что касается детей, то вот показатель, который отражает реальное положение:
"К концу XX века уровень младенческой смертности в России был в 2-5 раз выше, чем в развитых [капиталистических, естественно!] странах мира (2000 год: Россия - 15,3 на 1000; Швеция - 3,4 на 1000; а Исландия 3,0 на 1000), то есть при абсолютном уменьшении относительное отставание стало даже больше, чем было в начале XX века".
При этом сразу хочу сказать, что Ельцин и капитализм тут ни при чем. После распада СССР младенческая смертность в России заметно снизилась.
В 2000 году показатель младенческой смертности в России - 1533,3, в 1995 - 1740, а во вполне советском 1980 - 2210.
alexander25101977 27 марта 2018 | 09:51
tschapai: Да что Вы говорите! Вспомним жуткую, гестаповскую стоматологию "детскую", вспомним магазины игрушек со страшными пупсами, произведенными на обувных фабриках из подручного материала. Говорите, школьное образование? А что там? Советская школа - сплошная уравниловка, все на одно лицо,в одной форме. Привилегированным классом в совке была только партноменклатура. До детей ей тоже не было никакого дела. И бардак был такой же, просто ничего не освещалось. Да и сейчас благодаря интернету многое узнают. Сейчас тот же ваш любимый совок в принципе, только с Путиным во главе Партии. Вам чего-то не нравится? А дети всегда были для власти разменной монетой. В том числе и в совке.
tschapai Сергей Балыкин 27 марта 2018 | 10:05
alexander25101977:
вспомним многочисленные пионерские лагеря... в которых сотнями пионер управляли студентки пионервожатые.... и охраны не было...
вспомним проводы в советскую армию... всесторнеразвитых здоровых советских ребят...
apels 27 марта 2018 | 09:28
Верьте мне, сказал, как обычно, Путин. И вот что странно, что все факты говорят о его вранье, причем постоянно, но многие на это покупаются и верят!
grey 27 марта 2018 | 09:43
apels: Верят как рабы верят хозяину, не видя иных путей
malorus_kiev136 27 марта 2018 | 09:29
Сериал "Спящие" смотрели?
Никаких сомнений нет в отношении того, как это могло быть организовано.Сериал "Спящие" смотрели?
grossalexis_032018 27 марта 2018 | 09:40
malorus_kiev136: Смотрел - долгл жрал и блевал ;)) Чмо - смотри сериал Родина .
barssuk 27 марта 2018 | 09:30
Сожгли б там плешивую крысу, а то еще общаются зачем то...
vasya_von_smetankin 27 марта 2018 | 09:32
Царь дал добро на отрубание башки одному из своих холуёв.
Народ ликует и пьёт водку.
Как велик наш Царь!
ha12raz 27 марта 2018 | 09:32
Приехал чинить расправу.....над потерпевшими.
grizzlybear 27 марта 2018 | 09:40
Если бы не было "Хромой лошади", можно было бы верить в эти сказки. Халатность - это когда уборщица оставляет мокрый скользкий пол. Разгильдяйство - когда фантик бросают мимо урны.
Есть требования к ТРЦ: система пожаротушения, системы вентиляции и подпора воздуха, системы сплинкерного пожаротушения и пожарного оповещения и аварийного освещения. Должны быть аварийные выходы и огнетушители. Есть СНиПы по отделке помещений негорючими материалами с определенным классом горючести.
Есть управляющмй ТРЦ и главный инженер объекта, которые за все это отвечают. Есть МЧС, которые это принимают. Есть ЧОП, у которого должны быть четкие инструкции. Есть арендаторы и подрядчики, которые использовали дешевый горючий материал при отделке помещений.
На всем этом экономилось, на все закрывали глаза, а деньги - пилили, заносили и откатывали.
А еще были те, кто торжественно перерезал ленточку при открытии ТРЦ и давал разрешение на ввод объекта.
Так что это - не "преступная халатность" кого-то одного, а преступный сговор с целью получения прибыли.
Но цену этого сговора ничем уже измерить нельзя!
grossalexis_032018 27 марта 2018 | 09:53
grizzlybear: ВСе эти слова разбиваются в момент постылой действительностью. Просто тупо посмотри на свою квартирку и свой домик. Все у тебя в доме - начиная с проводки, шитков. краски в подъезде. Раньше в нашем доме - через этаж были пожарные краны и огнетушитель - нет. Проводка в лучшем случае - одножильный алюминиевый провод без заземления -каждый меняет сам. А все свои мечты - о СНИПАХ и прочей лабуде можешь смело засунуть себе в жопу и готовься к новому пожару. Только серьезно - ходи с ребенком в кино, следи что бы не запирали выходные двери, участвуй в учениях а не матерись.
lager23 27 марта 2018 | 09:46
Тяжело "сказочнику" быть вне своего амплуа....., но он сам выбрал это, и тащит за собой в пропасть всех нас!
Без денег этот человек никчёмен, и опасен для страны
vladimirgornitsky 27 марта 2018 | 09:58
"Незапланированная встреча" с тщательно подобранными гражданами. Вспоминается "Дракон" Шварца/Горина ( "Это — не народ? Это хуже народа! Это лучшие люди города!...")