Конституционный суд сегодня огласит постановление по делу о невыплаченном материнском капитале
В бюджете Ставраполья не хватило на него денег. Поводом для рассмотрения дела стало обращение ставропольчанки Марины Колесниковой. Пять лет назад она родила третьего ребенка и семью признали многодетной. В тот момент краевое законодательство предусматривало право многодетной семьи на материнский капитал. Надо было только, чтобы на момент обращения за ним ребенку исполнилось три года. Это условие Марина Колесникова выполнила, однако выяснилось, что за несколько месяцев до ее обращения эту меру поддержки отменили, так как в бюджете кончились деньги. Суды в Ставрополье Колесникова проиграла и обратилась в суд Конституционный. Она считает, что местный закон, который отменил право многодетных семей на получение маткапитала, лишил их мер социальной поддержки. Также заявительница посчитала, что тем самым нарушили ее конституционное право на социальное обеспечение и гарантии. Региональный материнский капитал в Ставропольском крае за третьего ребенка составлял 100 тысяч рублей.
Комментарии3
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alexander25101977 27 марта 2018 | 09:06
"Что у нас творится?"... Отстроил вертикаль на свою плешивую голову.
mikhail_spb_ 27 марта 2018 | 09:12
Россиянки должны добровольно отказываться от материнского капитала, который "эффективные менеджеры" направят на строительство мостов и космодромов, которые принесут огромную пользу Родине!
При этом и рожать должны интенсивнее, чтобы через 3 срока у нацдилера было достаточно воинов, которых он поведёт в последний бой.
ruderpost 27 марта 2018 | 09:46
чё сразу в суд? к горячолюбимому обращайся.