Конституционный суд сегодня огласит постановление по делу о невыплаченном материнском капитале

В бюджете Ставраполья не хватило на него денег. Поводом для рассмотрения дела стало обращение ставропольчанки Марины Колесниковой. Пять лет назад она родила третьего ребенка и семью признали многодетной. В тот момент краевое законодательство предусматривало право многодетной семьи на материнский капитал. Надо было только, чтобы на момент обращения за ним ребенку исполнилось три года. Это условие Марина Колесникова выполнила, однако выяснилось, что за несколько месяцев до ее обращения эту меру поддержки отменили, так как в бюджете кончились деньги. Суды в Ставрополье Колесникова проиграла и обратилась в суд Конституционный. Она считает, что местный закон, который отменил право многодетных семей на получение маткапитала, лишил их мер социальной поддержки. Также заявительница посчитала, что тем самым нарушили ее конституционное право на социальное обеспечение и гарантии. Региональный материнский капитал в Ставропольском крае за третьего ребенка составлял 100 тысяч рублей.