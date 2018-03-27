Австралия присоединилась к целому ряду государств, которые вышлют российских дипломатов

Страну в течение недели должны покинуть 2 сотрудника дипмиссии, объявили в правительстве. Накануне в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении бывшего сотрудника российской военной разведки и его дочери о высылке российских дипломатов объявили США, Канада и около двух десятков европейских стран.