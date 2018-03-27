Австралия присоединилась к целому ряду государств, которые вышлют российских дипломатов
Страну в течение недели должны покинуть 2 сотрудника дипмиссии, объявили в правительстве. Накануне в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении бывшего сотрудника российской военной разведки и его дочери о высылке российских дипломатов объявили США, Канада и около двух десятков европейских стран.
Комментарии13
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sisyan_mudachina 27 марта 2018 | 09:08
А владельца торгового центра из Кемерова они выслать не хотят!?
romashka__ 27 марта 2018 | 09:17
Высылать надо хозяина Кремля. И бороться с причинами, а не со следствием.
xoxlbizombi 27 марта 2018 | 09:58
Еще одна страна продемонстрировала свое подпиндосничество и отсутствие собственного мнения.
demokrat62 27 марта 2018 | 10:01
xoxlbizombi: Да уж, все против Расеюшки.Этот вой слышет уже 500 лет ,начиная с Ваньки Грозного. Научитесь вести себя цивилизованно,как Западный мир и никаких претензий не будет.
raffal 27 марта 2018 | 10:08
xoxlbizombi:
Простите, а "собственное мнение", это то мнение, которое нравится Путину и его шпане?
ansh 27 марта 2018 | 09:18
sisyan_mudachina: А что, того ищут на Родине? Вроде, нет. Мугабе своих не сдает.
vezdehod 27 марта 2018 | 09:47
Начали "морить" наших дипломатов по всему миру. как Тараканов.
razval74 27 марта 2018 | 10:08
sisyan_mudachina: Так владелец вроде в Австралии и живет.
from_russia_with_boyaryshnik 27 марта 2018 | 09:32
Товарищи австралийцы , берегите кенгуру , ведь сопрут же хромосомные , когда уезжать будут.
zolingen 27 марта 2018 | 10:13
from_russia_with_boyaryshnik: Да не до кенгуру им уже. Флаг родины вон бросили, когда из штатов улепетывали. То ли не до него было, то ли место для лишней пачки кокса не хватало, но бросили.
snagging 27 марта 2018 | 09:32
Следующий, после Скрипаля, будет хозяин Зимней вишни, если не вернётся с покаянием.
cockeyed 27 марта 2018 | 09:36
А хозяин "Зимней вишни", гражданин Австралии да к тому же миллиардер. родственникам погибших и пострадавшим выплачивать компенсации когда намерен? Или денюжку зарабатываю в России и перегоняю в Австралию, а россияне пускай бамбук курят! Вот так миллиардеры и наживают свои состояния на крови и горе россиян!
greeg1 27 марта 2018 | 09:41
Хорошего же ты себе Россия царя быбрала.