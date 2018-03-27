Пожарная сигнализация в кемеровском торговом центре сломалась почти за неделю до трагедии...

Об этом заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на совещании с участием Владимира Путина. Сигнализация в ТЦ «Зимняя вишня» не работала с 19 марта, но ее починкой никто не занимался. Кроме того, после возникновения пожара охранник торгового центра не включил даже систему оповещения, которая, в отличие от сигнализации, была в рабочем состоянии. Глава СК назвал сотрудника «Зимней вишни» «неподготовленным человеком» и подчеркнул, что не может дать произошедшему «разумного объяснения».

Ранее в Следственном комитете подтвердили информацию о том, что берут у родственников погибших подписки о неразглашении. Ведомство утверждает, что это делается в рамках закона и в интересах потерпевших. Ранее один из жителей Кемерово рассказал «Эху Москвы», что без подписки людей не пускают на опознание их родственников, но в СК эту информацию опровергли.

По официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека, однако многие утверждают, что власти скрывают реальное количество жертв. Инициативная группа жителей Кемерова собирается посетить с инспекцией городские морги, чтобы проверить число погибших. Ранее стало известно, что родственникам выдали разрешения на получение тел 21 погибшего. Для опознания 37 тел потребуется генетическая экспертиза, которая займет до двух недель.