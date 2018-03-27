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09:01, 27 марта 2018

Пожарная сигнализация в кемеровском торговом центре сломалась почти за неделю до трагедии

Об этом заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на совещании с участием Владимира Путина. Сигнализация в ТЦ «Зимняя вишня» не работала с 19 марта, но ее починкой никто не занимался. Кроме того, после возникновения пожара охранник торгового центра не включил даже систему оповещения, которая, в отличие от сигнализации, была в рабочем состоянии. Глава СК назвал сотрудника «Зимней вишни» «неподготовленным человеком» и подчеркнул, что не может дать произошедшему «разумного объяснения».
Ранее в Следственном комитете подтвердили информацию о том, что берут у родственников погибших подписки о неразглашении. Ведомство утверждает, что это делается в рамках закона и в интересах потерпевших. Ранее один из жителей Кемерово рассказал «Эху Москвы», что без подписки людей не пускают на опознание их родственников, но в СК эту информацию опровергли.
По официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека, однако многие утверждают, что власти скрывают реальное количество жертв. Инициативная группа жителей Кемерова собирается посетить с инспекцией городские морги, чтобы проверить число погибших. Ранее стало известно, что родственникам выдали разрешения на получение тел 21 погибшего. Для опознания 37 тел потребуется генетическая экспертиза, которая займет до двух недель.

Комментарии

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alexander25101977 27 марта 2018 | 09:11

Сигнализация в ТЦ «Зимняя вишня» не работала с 19 марта... Ну правильно. На следующее утро... Путина переназначили. Можно и расслабиться ещё на 6 лет.

patrik04 27 марта 2018 | 09:13

Пожарная сигнализация в кемеровском торговом центре сломалась почти за неделю до трагедии...

Это либералы настаивали на прекращении проверок частных предпринимателей - прекратите кошмарить бизнес, кричала грязножопая жидобандера.

ostapbey 27 марта 2018 | 09:20

patrik04: частных или мелких?? Таких как Хромая Лошадь?? Или Зимняя Вишня?? так там одних кв. метров больше, чем в твоих лишних хромосомах.
Ты бы еще малое предприятие КООП ОЗЕРО приплел для проверки!!
Даже..

patrik04 27 марта 2018 | 09:29

ostapbey:

Иди мимо, буду я украинскому говну что-то объяснять.

ostapbey 27 марта 2018 | 09:40

patrik04: чем на табя накакали, то и нюхай.. Вдруг пластилин..
А кооп ОЗЕРО защищал некий русский БЕРЕЗОВСКИЙ.. Его судьбу будешь повторять в Лондоне??
Или как Скрипаль за решеткой который?
Как и ты, кстати..
Даже

vezdehod 27 марта 2018 | 09:44

Алле Бастрыкин...Почему вв Всех "Торговых Центрах" отсутствует, так называемая "Система Пожаротушения", которая была даже в Лохматые годы?

gennadiy_s Геннадий Смолкин 27 марта 2018 | 09:12

Я было стал подозревать: не теракт ли это? Уж очень всё быстро произошло.
Однако, в очередной раз, понял: у нас есть чиновники у нас есть "бизнесмены" - и никакие теракты с террористами нам не нужны.

ostapbey 27 марта 2018 | 09:16

19-го??
Как раз бабка Яшина сменила койку в палате в тот день..
Нашли старушку через 4 минуты с привлечением телевидения..
Вызывает вопрос тот факт, что уже третий день не могут найти избирателей Путина. Под развалинами пожарища..
Даже..

petrovitchcolyan 27 марта 2018 | 09:30

Бастрыкин врет как дышит . там сигнализации с момента открытия не было, а уж систем пожаротушения и не планировалась ...
Даже огнетушителей не было ...
Зато детей полон Центр.

meteor9 27 марта 2018 | 09:38

Вчера говорили, что охранник какой-то (который вроде ваще не охранник) отключил сигнализацию, а сегодня говорят уже, что сломалась неделю назад. Может и так, но сдаётся мне, что пожнадзор и власти просто отмазывают себя любимых от ответственности за трагедию. Посмотрим, что завтра будут говорить

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