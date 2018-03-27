"Шесть автозаков с сотрудниками ОМОНа прибыли на площадь в Кемерово, где проходит массовый митинг"

Об этом сообщает «Интерфакс». Один из протестующих потребовал от президента Владимира Путина сообщить о причинах трагедии. Участники митинга также неоднократно требовали отставки губернатора Амана Тулеева. Президент Владимир Путин этим утром прилетел в Кемерово, возложил цветы к народному мемориалу у сгоревшего торгово-развлекательного центра, и провёл совещание, на котором заявил, что пожар произошёл из-за халатности и разгильдяйства.