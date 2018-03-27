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09:00, 27 марта 2018

Шесть автозаков с сотрудниками ОМОНа прибыли на площадь в Кемерово, где проходит массовый митинг

Об этом сообщает «Интерфакс». Один из протестующих потребовал от президента Владимира Путина сообщить о причинах трагедии. Участники митинга также неоднократно требовали отставки губернатора Амана Тулеева. Президент Владимир Путин этим утром прилетел в Кемерово, возложил цветы к народному мемориалу у сгоревшего торгово-развлекательного центра, и провёл совещание, на котором заявил, что пожар произошёл из-за халатности и разгильдяйства.

Комментарии

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serge_moro 27 марта 2018 | 09:07

Не успели отшуметь недовыборы президента , как сразу с интервалом в один ,два дня появились фильмы Кондрашева и Соловьева об Путине. В этих фильмах гланый нарцисс страны самолюбовался своим ''я'' и было видно,что ему очень нравится быть героем времени ,о котором показывают фильмы, пишут книги, слагают песни и пишут стихи.

И вот пришла очередная трагедия из Кемерово,где сгорели сотни людей,из которых дети 10-12 лет . Классами сгорали дети ,как в концлагере фашистской Германии.Как же так любящий отец нации ,везде подчеркивает,как он любит страну и россиян .Он постоянно говорит правильные и красивые слова все 19 лет.Но,почему то на практике его страна умирает , дети сгорают заживо,военные погибают за амбиции отца страны. Сейчас высылают 130 дипломатов из 20 стран. Отец нации ,будучи по своей природе питерским вором согнул страну в бублик и продолжает ''вешать лапшу'' на всех каналах,как он всех любит и как он хочет,чтобы Россия расцвела.Россия может расцвести только тогда,когда у власти не будут воры,убийцы,взяточники и просто подонки-дебилы. Пока сегодняшняя власть правит страной этот пожар в Кемерово не первый и не последний. Впереди страну ждут только трагедии,насилие, сплошная ложь ,убийства,воровство путинских друзей и преданных чиновников,страну ждет горе, позор и обнищание простых людей.На сегодня Путину власть необходима только для того,чтобы сохранить свою жизнь.Многие говорят,что как только власть он потеряет ,то не проживет больше месяца. Уж слишком много горя и постоянных трауров принес этот маленький,невзрачный ворище.

patrik04 27 марта 2018 | 09:08

Один из протестующих потребовал от президента Владимира Путина сообщить о причинах трагедии...

Ура! Какая радость, какая радость для грязножножопых.

vasyakirin 27 марта 2018 | 09:13

patrik04:
На санкционированный Пожар ОМОН не приехал, а вот несанкционированный митинг разогнать это по закону!

patrik04 27 марта 2018 | 09:17

vasyakirin:

Толпой на митинге, их справедливым негодованием, не преминут воспользоваться поджидованные провокаторы.

alexander25101977 27 марта 2018 | 09:24

patrik04: Что ты говоришь? Ну прям Оруэлл в юбке и в панталонах. Поджидованные провокаторы ему уже чудятся.

evgolius7 27 марта 2018 | 09:28

Государство не смогло спасти кемеровских детей, но уже подтянуло отряды омона, чтобы гнобить их родителей

vezdehod 27 марта 2018 | 09:39

Шесть автозаков с сотрудниками ОМОНа прибыли на площадь в Кемерово, где проходит массовый митинг
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Кто не сгорел в "Зимней вишне" - будут "Учить" в Сизо правилам "Пожарной безопасности".

antimrakobes 27 марта 2018 | 09:14

patrik04: Для портянок родственники пострадавших - "грязножножопые"? Запомним...

patrik04 27 марта 2018 | 09:21

antimrakobes:

Журналисты "Эхо Москвы" - родственники пострадавших?

vilingrad 27 марта 2018 | 09:31

patrik04: Патрик- жертва проктологических домогательств.

sergeev67 27 марта 2018 | 10:06

antimrakobes: Для портянок родственники пострадавших - "грязножножопые"? Запомним...

Естественно. А жены погибших подводников с "Курска" - проститутки.
И это тоже помним.

polikarpich 27 марта 2018 | 09:19

patrik04: У тебя, Патрикеевна, пасть от жопы и не отличить. Одно не чище другого.

janychar 27 марта 2018 | 09:25

patrik04: Ну, если вас всё устраивает...

vilingrad 27 марта 2018 | 09:28

patrik04: радость для грязножножопых."
Забота для грязноротых патриков. А ваш то главный зассал на митинге появиться. Не привык к некомфортной обстановке...

mmm_333 27 марта 2018 | 09:14

Интересно если люди пойдут в сторону, где стерх засел, то ОМОН начнет дубинками бить родственников погибших?

sbk 27 марта 2018 | 09:07

Обезумевших от горя людей успокаивать приехали? Браво.

traviliberalovgazamiudushlivami 27 марта 2018 | 09:09

sbk: там нет родственников погибших, епанутые навльнята набежали.

sbk 27 марта 2018 | 09:11

traviliberalovgazamiudushlivami: Вы оттуда репортаж ведете?
Наверное, знаете, сколько денег каждому участнику лично Навальный обещал?

alexander25101977 27 марта 2018 | 09:13

sbk: Да это тролль проснулся. Продрал глаза, подтянул семейники зассанные и сел у компа куйню писать. Пока ни на что спросонья не хватило.

traviliberalovgazamiudushlivami 27 марта 2018 | 09:14

sbk: навальный деньги на люксембургские квартиры тратить, а тупые быдллонавальнята на него бесплатна батрачат.

sbk 27 марта 2018 | 09:20

traviliberalovgazamiudushlivami: А умные, типа вас, за 11-80?

alexander25101977 27 марта 2018 | 09:26

Тупой тролль traviliberalovgazamiudushlivami: провёл собственное расследование ,сидя в труселях на диване. В ходе расследования он узнал, что у Навального в Люксембурге есть квартиры. Сам тролль бесплатно батрачит на другого хозяина, кремлёвского. И это лучше. Поскольку кремлёвсикй хозяин ещё его и епёт по выходным для профилактики мировоззрения нужного, чтоб не расслаблялось троллевидное чмо.

lager23 27 марта 2018 | 09:34

traviliberalovgazamiudushlivami: кремлебот прыщавый, голова дана не для того, чтобы шапку носить!
Зачем вас лузеров берут на работу без образования...

mmm_333 27 марта 2018 | 09:16

traviliberalovgazamiudushlivami:
Это вас нацлидер научил?
Это как "проститутки" вместо жен моряков АПЛ "Курск" ?

ltyio 27 марта 2018 | 09:48

traviliberalovgazamiudushlivami: Какую мерзость вы написали. Я сам крайне негативно отношусь к Навальному и его секте последователей, но в данном случае зачем его приплетать. На митинг собрались родители и родственники погибших детей, которые хотят добиться правды о расследовании , о количестве погибших, о причинах трагедии. Хотят справедливого наказания для виновных. А то получается, что задержали охранника ТЦ и других мелких сошек и делают из них виноватых, а собственник ТЦ он же учредитель кондитерской компании КДВ останется в стороне и отсидится в Австралии, руководство области, руководители МЧС тоже останутся в стороне. Это неправильно, наказывать надо не охранника и не пожарного инспектора, который подписал акт о вводе в эксплуатацию пожарной сигнализации, а тех, кто отдал ему приказ подписать этот акт. По хорошему Тулеев, Пучков и более мелкие начальники должны сами подать в отставку.

ansata 27 марта 2018 | 09:08

А вот это зря.. Не стоит злить электорат.

luger_max_otto 27 марта 2018 | 09:08

А что еще умеет эта власть, собственно?

andre_klimov 27 марта 2018 | 09:13

ansata:
Злить никто и не собирается. Собираются прессовать. Винтилово было одобрено 18-го числа большинством голосов - и вот оно пришло к проголосовавшим. Логично и справедливо.

mikhail_spb_ 27 марта 2018 | 09:08


Туда автозаки везут омоновских дуболомов, а обратно - недовольных властью?
Чтобы порожняком не гонять.

Кстати, это и будет ответом на робкую попытку что-либо потребовать от этой власти.

alexander25101977 27 марта 2018 | 09:09

Ну сейчас всех развезут по домам, где небо в клеточку и друзья в полосочку. А кемеровская брежнева - тулеева, старая шлюха, на даче отдыхает. Оправляется от недавней угрозы отставки. Народ, ничего ты не добьёшься. Ещё 6 лет как минимум.

greeg1 27 марта 2018 | 09:13

Вован. Будь мужиком. Поговори с народом хотя бы сквозь решетку автозака.

pionerka Зинаида Сацкая 27 марта 2018 | 09:13

Вот уж практически в прямом смысле "огнём и мечом". Давай, ОМОН, доделывай то, что огонь не доделал. Слёзы душат.

wwk_2 27 марта 2018 | 09:13

Что случилось с подлодкой "Курск"? Она утонула. Что случилось с детьми в ТРЦ "Зимняя вишня"? Они сгорели.

neyexo 27 марта 2018 | 09:17

даже из этого сделал пиар.
Сидит, слушет отчеты.
Што по медицине делаеца?
Скворцова докладывает.
Доложиться ВВП важее любой ликвидации.

klukvik 27 марта 2018 | 09:17

Амана с Володей на нары

gennady_77 27 марта 2018 | 09:19

чем мог, тем и помог

tschapai Сергей Балыкин 27 марта 2018 | 09:19

причины трагедии результаты выборов.... Путину дали понять кто дома хозяин...

у Меркель теже проблемы... им бы объединиться...

ugas 27 марта 2018 | 09:22

А кто расставил всех разгильдяев во властных структурах, он не сказал? И опять ни в чем не виноват...

(комментарий скрыт)

prade 27 марта 2018 | 09:24

"Шесть автозаков с сотрудниками ОМОНа прибыли..."
А что сразу не пригнали армию с танками и БТР?

(комментарий скрыт)

basel812 27 марта 2018 | 09:30

Детей сожгли - пора "винтить" родителей.

agriment 27 марта 2018 | 09:32

"Шесть автозаков с сотрудниками ОМОНа прибыли на площадь в Кемерово, где проходит массовый митинг"

- Детей, людей пожилых и молодых заживо сожгли, а они только о своей безопасности
Шесть автозаков – людоеды.

Надо всю команду Тулеева, всех министров Кемеровской области, всю их думу и городского мэра с его командой, всех силовиков и МЧСников, всех разжиревших попов, закрыть в кинотеатре, поджечь и пусть помучаются в дыму, а затем отвезти в кемеровские больницы, не в Германию и не в Израиль, а именно лечить в Кемерово

Идиоты..

dmitry17___17 27 марта 2018 | 09:34

Путин спешит выразить свои "соболезнования" кемнровчанам.

gyvate22 27 марта 2018 | 09:39

Путин сообщил, что пожар произошел по вине халатности и разгильдяйства? А то мля без него никто этого не знал. А к людям он выйдет? Или он на зачищенном от людей пространстве цветочки возложил?
Всё, ОМОН начал разгон митинга в Кемерово...

max3446 27 марта 2018 | 09:46

Не либеральный ли оппозиционер этот крикун, который к тому же никогда в жизни ранее в Кемерово не был?

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