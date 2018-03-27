Шесть автозаков с сотрудниками ОМОНа прибыли на площадь в Кемерово, где проходит массовый митинг
Об этом сообщает «Интерфакс». Один из протестующих потребовал от президента Владимира Путина сообщить о причинах трагедии. Участники митинга также неоднократно требовали отставки губернатора Амана Тулеева. Президент Владимир Путин этим утром прилетел в Кемерово, возложил цветы к народному мемориалу у сгоревшего торгово-развлекательного центра, и провёл совещание, на котором заявил, что пожар произошёл из-за халатности и разгильдяйства.
Комментарии44
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
serge_moro 27 марта 2018 | 09:07
Не успели отшуметь недовыборы президента , как сразу с интервалом в один ,два дня появились фильмы Кондрашева и Соловьева об Путине. В этих фильмах гланый нарцисс страны самолюбовался своим ''я'' и было видно,что ему очень нравится быть героем времени ,о котором показывают фильмы, пишут книги, слагают песни и пишут стихи.
И вот пришла очередная трагедия из Кемерово,где сгорели сотни людей,из которых дети 10-12 лет . Классами сгорали дети ,как в концлагере фашистской Германии.Как же так любящий отец нации ,везде подчеркивает,как он любит страну и россиян .Он постоянно говорит правильные и красивые слова все 19 лет.Но,почему то на практике его страна умирает , дети сгорают заживо,военные погибают за амбиции отца страны. Сейчас высылают 130 дипломатов из 20 стран. Отец нации ,будучи по своей природе питерским вором согнул страну в бублик и продолжает ''вешать лапшу'' на всех каналах,как он всех любит и как он хочет,чтобы Россия расцвела.Россия может расцвести только тогда,когда у власти не будут воры,убийцы,взяточники и просто подонки-дебилы. Пока сегодняшняя власть правит страной этот пожар в Кемерово не первый и не последний. Впереди страну ждут только трагедии,насилие, сплошная ложь ,убийства,воровство путинских друзей и преданных чиновников,страну ждет горе, позор и обнищание простых людей.На сегодня Путину власть необходима только для того,чтобы сохранить свою жизнь.Многие говорят,что как только власть он потеряет ,то не проживет больше месяца. Уж слишком много горя и постоянных трауров принес этот маленький,невзрачный ворище.
patrik04 27 марта 2018 | 09:08
Один из протестующих потребовал от президента Владимира Путина сообщить о причинах трагедии...
Ура! Какая радость, какая радость для грязножножопых.
vasyakirin 27 марта 2018 | 09:13
patrik04:
На санкционированный Пожар ОМОН не приехал, а вот несанкционированный митинг разогнать это по закону!
patrik04 27 марта 2018 | 09:17
vasyakirin:
Толпой на митинге, их справедливым негодованием, не преминут воспользоваться поджидованные провокаторы.
alexander25101977 27 марта 2018 | 09:24
patrik04: Что ты говоришь? Ну прям Оруэлл в юбке и в панталонах. Поджидованные провокаторы ему уже чудятся.
evgolius7 27 марта 2018 | 09:28
Государство не смогло спасти кемеровских детей, но уже подтянуло отряды омона, чтобы гнобить их родителей
vezdehod 27 марта 2018 | 09:39
Шесть автозаков с сотрудниками ОМОНа прибыли на площадь в Кемерово, где проходит массовый митинг
==========================================================================
Кто не сгорел в "Зимней вишне" - будут "Учить" в Сизо правилам "Пожарной безопасности".
antimrakobes 27 марта 2018 | 09:14
patrik04: Для портянок родственники пострадавших - "грязножножопые"? Запомним...
patrik04 27 марта 2018 | 09:21
antimrakobes:
Журналисты "Эхо Москвы" - родственники пострадавших?
vilingrad 27 марта 2018 | 09:31
patrik04: Патрик- жертва проктологических домогательств.
sergeev67 27 марта 2018 | 10:06
antimrakobes: Для портянок родственники пострадавших - "грязножножопые"? Запомним...
Естественно. А жены погибших подводников с "Курска" - проститутки.
И это тоже помним.
polikarpich 27 марта 2018 | 09:19
patrik04: У тебя, Патрикеевна, пасть от жопы и не отличить. Одно не чище другого.
janychar 27 марта 2018 | 09:25
patrik04: Ну, если вас всё устраивает...
vilingrad 27 марта 2018 | 09:28
patrik04: радость для грязножножопых."
Забота для грязноротых патриков. А ваш то главный зассал на митинге появиться. Не привык к некомфортной обстановке...
mmm_333 27 марта 2018 | 09:14
Интересно если люди пойдут в сторону, где стерх засел, то ОМОН начнет дубинками бить родственников погибших?
sbk 27 марта 2018 | 09:07
Обезумевших от горя людей успокаивать приехали? Браво.
traviliberalovgazamiudushlivami 27 марта 2018 | 09:09
sbk: там нет родственников погибших, епанутые навльнята набежали.
sbk 27 марта 2018 | 09:11
traviliberalovgazamiudushlivami: Вы оттуда репортаж ведете?
Наверное, знаете, сколько денег каждому участнику лично Навальный обещал?
alexander25101977 27 марта 2018 | 09:13
sbk: Да это тролль проснулся. Продрал глаза, подтянул семейники зассанные и сел у компа куйню писать. Пока ни на что спросонья не хватило.
traviliberalovgazamiudushlivami 27 марта 2018 | 09:14
sbk: навальный деньги на люксембургские квартиры тратить, а тупые быдллонавальнята на него бесплатна батрачат.
sbk 27 марта 2018 | 09:20
traviliberalovgazamiudushlivami: А умные, типа вас, за 11-80?
alexander25101977 27 марта 2018 | 09:26
Тупой тролль traviliberalovgazamiudushlivami: провёл собственное расследование ,сидя в труселях на диване. В ходе расследования он узнал, что у Навального в Люксембурге есть квартиры. Сам тролль бесплатно батрачит на другого хозяина, кремлёвского. И это лучше. Поскольку кремлёвсикй хозяин ещё его и епёт по выходным для профилактики мировоззрения нужного, чтоб не расслаблялось троллевидное чмо.
lager23 27 марта 2018 | 09:34
traviliberalovgazamiudushlivami: кремлебот прыщавый, голова дана не для того, чтобы шапку носить!
Зачем вас лузеров берут на работу без образования...
mmm_333 27 марта 2018 | 09:16
traviliberalovgazamiudushlivami:
Это вас нацлидер научил?
Это как "проститутки" вместо жен моряков АПЛ "Курск" ?
ltyio 27 марта 2018 | 09:48
traviliberalovgazamiudushlivami: Какую мерзость вы написали. Я сам крайне негативно отношусь к Навальному и его секте последователей, но в данном случае зачем его приплетать. На митинг собрались родители и родственники погибших детей, которые хотят добиться правды о расследовании , о количестве погибших, о причинах трагедии. Хотят справедливого наказания для виновных. А то получается, что задержали охранника ТЦ и других мелких сошек и делают из них виноватых, а собственник ТЦ он же учредитель кондитерской компании КДВ останется в стороне и отсидится в Австралии, руководство области, руководители МЧС тоже останутся в стороне. Это неправильно, наказывать надо не охранника и не пожарного инспектора, который подписал акт о вводе в эксплуатацию пожарной сигнализации, а тех, кто отдал ему приказ подписать этот акт. По хорошему Тулеев, Пучков и более мелкие начальники должны сами подать в отставку.
ansata 27 марта 2018 | 09:08
А вот это зря.. Не стоит злить электорат.
luger_max_otto 27 марта 2018 | 09:08
А что еще умеет эта власть, собственно?
andre_klimov 27 марта 2018 | 09:13
ansata:
Злить никто и не собирается. Собираются прессовать. Винтилово было одобрено 18-го числа большинством голосов - и вот оно пришло к проголосовавшим. Логично и справедливо.
mikhail_spb_ 27 марта 2018 | 09:08
Туда автозаки везут омоновских дуболомов, а обратно - недовольных властью?
Чтобы порожняком не гонять.
Кстати, это и будет ответом на робкую попытку что-либо потребовать от этой власти.
alexander25101977 27 марта 2018 | 09:09
Ну сейчас всех развезут по домам, где небо в клеточку и друзья в полосочку. А кемеровская брежнева - тулеева, старая шлюха, на даче отдыхает. Оправляется от недавней угрозы отставки. Народ, ничего ты не добьёшься. Ещё 6 лет как минимум.
greeg1 27 марта 2018 | 09:13
Вован. Будь мужиком. Поговори с народом хотя бы сквозь решетку автозака.
pionerka Зинаида Сацкая 27 марта 2018 | 09:13
Вот уж практически в прямом смысле "огнём и мечом". Давай, ОМОН, доделывай то, что огонь не доделал. Слёзы душат.
wwk_2 27 марта 2018 | 09:13
Что случилось с подлодкой "Курск"? Она утонула. Что случилось с детьми в ТРЦ "Зимняя вишня"? Они сгорели.
neyexo 27 марта 2018 | 09:17
даже из этого сделал пиар.
Сидит, слушет отчеты.
Што по медицине делаеца?
Скворцова докладывает.
Доложиться ВВП важее любой ликвидации.
klukvik 27 марта 2018 | 09:17
Амана с Володей на нары
gennady_77 27 марта 2018 | 09:19
чем мог, тем и помог
tschapai Сергей Балыкин 27 марта 2018 | 09:19
причины трагедии результаты выборов.... Путину дали понять кто дома хозяин...
у Меркель теже проблемы... им бы объединиться...
ugas 27 марта 2018 | 09:22
А кто расставил всех разгильдяев во властных структурах, он не сказал? И опять ни в чем не виноват...
prade 27 марта 2018 | 09:24
"Шесть автозаков с сотрудниками ОМОНа прибыли..."
А что сразу не пригнали армию с танками и БТР?
basel812 27 марта 2018 | 09:30
Детей сожгли - пора "винтить" родителей.
agriment 27 марта 2018 | 09:32
"Шесть автозаков с сотрудниками ОМОНа прибыли на площадь в Кемерово, где проходит массовый митинг"
- Детей, людей пожилых и молодых заживо сожгли, а они только о своей безопасности
Шесть автозаков – людоеды.
Надо всю команду Тулеева, всех министров Кемеровской области, всю их думу и городского мэра с его командой, всех силовиков и МЧСников, всех разжиревших попов, закрыть в кинотеатре, поджечь и пусть помучаются в дыму, а затем отвезти в кемеровские больницы, не в Германию и не в Израиль, а именно лечить в Кемерово
Идиоты..
dmitry17___17 27 марта 2018 | 09:34
Путин спешит выразить свои "соболезнования" кемнровчанам.
gyvate22 27 марта 2018 | 09:39
Путин сообщил, что пожар произошел по вине халатности и разгильдяйства? А то мля без него никто этого не знал. А к людям он выйдет? Или он на зачищенном от людей пространстве цветочки возложил?
Всё, ОМОН начал разгон митинга в Кемерово...
max3446 27 марта 2018 | 09:46
Не либеральный ли оппозиционер этот крикун, который к тому же никогда в жизни ранее в Кемерово не был?