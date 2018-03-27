Историк Юрий Дмитриев выступит сегодня с последним словом в суде Петрозаводска...

Главу карельского отделения «Мемориала» обвиняют в изготовлении детской порнографии. Гособвинение запросило для него 9 лет колонии. Адвокат Дмитриева заявил, что он делал фотографии девочки для контроля над её физическим развитием, которая при удочерении была истощена. Эксперты не нашли порнографии с снимках.