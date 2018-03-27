Историк Юрий Дмитриев выступит сегодня с последним словом в суде Петрозаводска
Главу карельского отделения «Мемориала» обвиняют в изготовлении детской порнографии. Гособвинение запросило для него 9 лет колонии. Адвокат Дмитриева заявил, что он делал фотографии девочки для контроля над её физическим развитием, которая при удочерении была истощена. Эксперты не нашли порнографии с снимках.
Комментарии9
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patrik04 27 марта 2018 | 08:50
Историк Юрий Дмитриев выступит сегодня с последним словом в суде Петрозаводска...
Свободу педофилам!
poluputing 27 марта 2018 | 08:57
patrik04: но вы же уже на свободе, чего верещите?
erpetkur 27 марта 2018 | 09:18
poluputing: так он кастрирован. остается только верещать.
kokeshi 27 марта 2018 | 09:54
poluputing: Патрик не педофил, а пи...рас. Не путайте))
tomorrow_never_knows 27 марта 2018 | 10:00
kokeshi: И тем, и другим не может быть? Может, судя по его комментариям...
poluputing 27 марта 2018 | 08:51
жаль приличного человека, упекут по паршивой статье, но Мордор есть Мордор, ничего не попишешь
alexander25101977 27 марта 2018 | 08:52
Заказуха очередная. А педагогов, продававших челябинских сирот педофилам, но, видимо, не занимавшихся кроме этой продажи никакой правовой глупостью, режущей глаза режиму, - вернули к работе. И даже попадья глупая, приехав туда, не нашла там "ничего особенного" - то есть ничего особенного в том, что педагоги детей продавали, нет. Вот это по-путински справедливо!
semper_fidelis 27 марта 2018 | 09:06
Это правда, что "историк" даже среднее специальное образование не осилил?
sborisych 27 марта 2018 | 09:29
semper_fidelis:
Не тот историк, кто кандидатскую сп....(исал). Но краевед, руководитель карельского отделения общества «Мемориал», под чьим руководством обнаружили места захоронения жертв политических репрессий в Сандармохе и Красном бору, составитель и издатель Книг памяти жертв политических репрессий 1930—1940-х годов в Карелии и материалов по истории строительства Беломорско-Балтийского канала, исследователь мест лагерных кладбищ заключенных ГУЛАГа на территории Карелии- вне сомнений историк.