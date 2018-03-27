Михаил Ходорковский начал сбор подписей с требованием провести публичное расследование пожара в Кемерово

В его петиции, которая размещена на портале Change.org утверждается, что власти не заинтересованы в установлении истины. В качестве аргумента говорится, что с родственников погибших берут подписки о неразглашении, а местные чиновники, как полагает Ходорковский, занижают число жертв. По официальным данным погибли 64 человека.