Михаил Ходорковский начал сбор подписей с требованием провести публичное расследование пожара в Кемерово
В его петиции, которая размещена на портале Change.org утверждается, что власти не заинтересованы в установлении истины. В качестве аргумента говорится, что с родственников погибших берут подписки о неразглашении, а местные чиновники, как полагает Ходорковский, занижают число жертв. По официальным данным погибли 64 человека.
Комментарии19
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traviliberalovgazamiudushlivami 27 марта 2018 | 08:49
Урка еще подписи из плод шконки собирает.
prutkov100 27 марта 2018 | 08:52
По закону , если погибших более 150 человек , то должно проводится международное расследование . Поэтому будут врать , врать и еще раз врать !!!
patrik04 27 марта 2018 | 08:53
В его петиции, которая размещена на портале Change.org утверждается, что власти не заинтересованы в установлении истины...
Никто не заинтересован в установлении истины, кроме Мишки Ходорковского и весёлой жидобандеры.
vladislav 27 марта 2018 | 08:55
patrik04: патрик, ты - скотина.
patrik04 27 марта 2018 | 08:57
vladislav:
А вы гиены, с берегов Мёртвого моря, прибежали с Ходорковским полакомиться мертвечиной.
traviliberalovgazamiudushlivami 27 марта 2018 | 08:53
prutkov100: По какому закону?
ukov 27 марта 2018 | 08:55
traviliberalovgazamiudushlivami:
По какому закону?
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По закону пбола "prutkov100"
kdv75 27 марта 2018 | 09:04
prutkov100: Откуда это вы про 150, а не 110
oldcitizen 27 марта 2018 | 08:57
traviliberalovgazamiudushlivami: Урка еще подписи из плод шконки собирает.
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Урка-то в Кремле, настоящий со всеми доказательствами.
polit_person 27 марта 2018 | 08:55
Как только в России трагедия, так сразу начинают вылазить из своих нор всякие упыри, что бы сделать ещё больнее и лишний раз обратить на себя внимание. Заткнись, Ходор. Без воров и жуликов разберемся у себя.
vsehporvem 27 марта 2018 | 09:06
polit_person: В первую очередь разберёмся с барыгами, которые в погоне за баблом совсем совесть потерли!!! Вот сейчас хрен им, а не каникулы на проверки. Не умеют себя прилично вести - нахер с пляжа и под шконку!
sbk 27 марта 2018 | 08:56
Портянкам сегодня общий сбор объявлен?
Поднялись по тревоге?
kdv75 27 марта 2018 | 09:07
sbk: Хрен вас знает, вам видней.
semper_fidelis 27 марта 2018 | 09:12
sbk: Шумерцев всё равно не опередить!
semper_fidelis 27 марта 2018 | 09:09
Как насчёт общественного расследования убийства мэра Нефтеюганска, Мишаня?
И вообще, Мишаня, "не надо кошмарить бизнес"!
sbk 27 марта 2018 | 09:36
semper_fidelis: А кто-то против?
alex_mal 27 марта 2018 | 09:12
Лучше бы предложил провести народное расследование отравления в Англии.
komiccap_nkvd 27 марта 2018 | 09:39
Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский пожелал пользовательнице сети микроблогов Twitter смерти за то, что она раскритиковала его запись.
Ходорковский опубликовал на своей странице в Twitter призыв подписать петицию за организацию открытого расследования гибели людей в кемеровском ТРК «Зимняя вишня».
Пользовательница, записанная как Саша, прокомментировала запись, усомнившись в том, что Ходорковский может что-то требовать. Девушка написала, что экс-глава ЮКОСа может «только упрашивать», чтобы его «презирали немножко поменьше, чем сейчас», хотя «вряд ли это будет иметь результат».
vlasta64 27 марта 2018 | 09:45
Открытая Россия откровенно враждебная организация и должна быть закрыта на территории страны.