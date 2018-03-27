В Екатеринбурге и Приморском крае сегодня объявлен траур по погибшим в пожаре в Кемерово
Отменены все развлекательные мероприятия на 3 дня и в самом городе, где только по официальным данным погибли 64 человека. Родственники жертв полагают, что погибших может быть больше.
Этим утром несколько тысяч человек пришли к зданию областной администрации и потребовали рассказать им правду о пожаре, а также отправить чиновников в отставку.
Комментарии8
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rihard 27 марта 2018 | 08:50
Города сами траур объявляют , а Путин засунул язык в ж. и притих.
neyexo 27 марта 2018 | 08:56
rihard: Нельзя общероссийский, надо чтоб инаугурация не была ничем омрачена.
(звонки зарубежных деятелей направлять к Тулееву - это у них траур)
serge_moro 27 марта 2018 | 08:58
neyexo: Не успели отшуметь недовыборы президента , как сразу с интервалом в один ,два дня появились фильмы Кондрашева и Соловьева об Путине. В этих фильмах гланый нарцисс страны самолюбовался своим ''я'' и было видно,что ему очень нравится быть героем времени ,о котором показывают фильмы, пишут книги, слагают песни и пишут стихи.
И вот пришла очередная трагедия из Кемерово,где сгорели сотни людей,из которых дети 10-12 лет . Классами сгорали дети ,как в концлагере фашистской Германии.Как же так любящий отец нации ,везде подчеркивает,как он любит страну и россиян .Он постоянно говорит правильные и красивые слова все 19 лет.Но,почему то на практике его страна умирает , дети сгорают заживо,военные погибают за амбиции отца страны. Сейчас высылают 130 дипломатов из 20 стран. Отец нации ,будучи по своей природе питерским вором согнул страну в бублик и продолжает ''вешать лапшу'' на всех каналах,как он всех любит и как он хочет,чтобы Россия расцвела.Россия может расцвести только тогда,когда у власти не будут воры,убийцы,взяточники и просто подонки-дебилы. Пока сегодняшняя власть правит страной этот пожар в Кемерово не первый и не последний. Впереди страну ждут только трагедии,насилие, сплошная ложь ,убийства,воровство путинских друзей и преданных чиновников,страну ждет горе, позор и обнищание простых людей.На сегодня Путину власть необходима только для того,чтобы сохранить свою жизнь.Многие говорят,что как только власть он потеряет ,то не проживет больше месяца. Уж слишком много горя и постоянных трауров принес этот маленький,невзрачный ворище.
fire1966 27 марта 2018 | 09:06
упоротый фюрер решил попеариться!!! Когда тонули гоняки в Мирном этот упоротый фюрер ГОРДО весь в американской аммуниции пеарился с щукой! Восемь горняков так благополучно утонули!!! Сил и средств на пеар с щукой было затрачено более чем на спасение гоняков!
giggs181103 27 марта 2018 | 08:53
Да, каждый регион объявляет, как не испугались то без указки сверху или так и должно быть? спектакль очередной?
neyexo 27 марта 2018 | 08:58
giggs181103: “Pravilno!” or “Eto vierno! That’s true! Right!” (из книги Дж. Рида, 10 дней..., оригинал)
vilingrad 27 марта 2018 | 09:07
Путин: "сами виноваты!"
alexander25101977 27 марта 2018 | 10:02
Правильно. В Питере у нас пока не слышно. Полтавченка готовит стадионы усердно. Футбол ведь важнее, там бабло распиленное отрабатывать надо.