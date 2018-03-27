В Екатеринбурге и Приморском крае сегодня объявлен траур по погибшим в пожаре в Кемерово

Отменены все развлекательные мероприятия на 3 дня и в самом городе, где только по официальным данным погибли 64 человека. Родственники жертв полагают, что погибших может быть больше.

Этим утром несколько тысяч человек пришли к зданию областной администрации и потребовали рассказать им правду о пожаре, а также отправить чиновников в отставку.