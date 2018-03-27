Порноактриса Стефани Клиффорд подала в суд на адвоката Дональда Трампа
Она утверждает, что Майкл Коэн её оклеветал, сказав, что она солгала о романе с нынешним президентом США. Ранее СМИ сообщили, что адвокат Трампа заплатил порноактрисе за молчание 130 тысяч долларов. Недавно Клиффорд и её адвокат обратились в Верховный суд США с требованием расторгнуть это соглашение.
Комментарии1
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tttyyy 27 марта 2018 | 08:40
Кто бы судился, но порноактриса, воистину мир сходит с ума.