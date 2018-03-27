Жители Бийска на Алтае стали массово скупать резиновые сапоги из-за подтопления
Как передаёт «Интерфакс», в магазинах очереди. Люди даже не выбирают обувь, а просто забирают подходящие размеры, чтобы передвигаться по улице. В городе живут более 200 тысяч человек. По последним данным. из-за таяния снега и длительных осадков на Алтае подтоплены почти тысяча жилых домов.
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