Владимир Путин рано утром прилетел в Кемерово

Президент возложил цветы к народному мемориалу у сгоревшего торгового центра, где погибли по официальным данным 64 человека, в том числе, много детей. Этим утром на митинге у здания областной администрации они потребовали от властей рассказать им правду, а чиновникам уйти в отставку. Президент Путин заявил, что пожар произошёл из-за халатности и разгильдяйства.