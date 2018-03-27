Владимир Путин рано утром прилетел в Кемерово
Президент возложил цветы к народному мемориалу у сгоревшего торгового центра, где погибли по официальным данным 64 человека, в том числе, много детей. Этим утром на митинге у здания областной администрации они потребовали от властей рассказать им правду, а чиновникам уйти в отставку. Президент Путин заявил, что пожар произошёл из-за халатности и разгильдяйства.
Комментарии6
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vaka257 27 марта 2018 | 08:38
Поразительно!Но те же аккаунты,что оправдывали Слуцкого,те же аккаунты,что расскручивали историю с бабушкой Яшина,теперь грудью бросились на защиту кемеровских чиновников - ведьих критиковать сейчас АМОРАЛЬНО!
mmm_333 27 марта 2018 | 08:40
За инаугурацию сучок беспокоиться. Нужны ему эти людишки.
protiv777 27 марта 2018 | 08:41
mmm_333: Людишьки - это кучка белоленточного отребья.
mmm_333 27 марта 2018 | 08:43
protiv777: ферер ведь себя богоизбранным уже считает, ну ничего ничего....
luger_max_otto 27 марта 2018 | 08:40
Мда... И что характерно- вертикаль не хочет объяснить что она виновата в преступной организации предпосылок для этой катастрофы.
vaka257 27 марта 2018 | 08:41
ЕС и ужас в Кемерово. Источники в Брюсселе сообщают: из-за трагедии в Кузбассе ЕС, вероятнее всего, отложит объявление о высылке дипломатов РФ. Как мне сказали, «в момент трагедии нельзя пинать страну и народ». В ЕС обсуждают форму выражения соболезнования...