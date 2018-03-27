В ФСБ сообщили о задержании в Красноярске членов террористической организации «Красноярский джамаат»
Утверждается, что она связана с международным терроризмом, передаёт РИАА. Всего были задержаны 9 человек. У них изъяли запрещённую религиозную литературу, а также инструкции по изготовлению взрывчатки.
Комментарии2
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vasyakirin 27 марта 2018 | 08:22
Инструкции они прятали в интернете, а следователи нашли их Гуглом?
poluputing 27 марта 2018 | 08:41
красноярский джамаат, смешное словосочетание, если бы не было так грустно. Во что превращается Россия? Вернее её превращают