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08:17, 27 марта 2018

В Кемерове несколько тысяч человек требуют на митинге отставки властей

Они вышли к зданию областной администрации. Люди также требуют рассказать им правду о пожаре. Они уверены, что погибших гораздо больше, чем об этом официально сообщают. Трансляцию в интернете сейчас смотрят десятки тысяч человек.

Комментарии

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traviliberalovgazamiudushlivami 27 марта 2018 | 08:22

Судя по епунутым рожам опять навальнята себя за пострадавших выдают.

alexander25101977 27 марта 2018 | 08:33

глупенький ватник traviliberalovgazamiudushlivami: неудачненько потроллил на эхе. Ну лучше бы шёл на свои путриотические форумы, там от такого комментария у других глупых ватников животики заболят. Ещё и описЯются в путриотическом угаре. Иди, здесь тебе ловить нечего.

semia 27 марта 2018 | 08:23

Заодно и Путина пусть забирают и уходят, раз он там.

luger_max_otto 27 марта 2018 | 08:25

Вот поэтому всю ночь Кемерово набивалось по самую глотку личной охраной Путина. То есть попросту бойцами Вована Лиговского.

andre_klimov 27 марта 2018 | 08:39

semia:
Похоже, что он не там, а в однойиз пригородных резиденций губера. Местонахождение Путина в городе обыцхно выдаёт немалое пятно "безжизненных площадей". На видео, где он к пожарищу приехал, видно, что даже голубей почему-то нет. А ещё, сравнивая вчерашни фото и сегодняшнюю сьёмку - "горку причесали" - убрали плакатики, которые могут не понравиться...
Странно, что в этот раз даже не привезли "народ", который за ним летает для телекартинки.

vaka257 27 марта 2018 | 08:24

До населения стало доходить,что виновата власть ,система,которую надо менять в корне...

alexander25101977 27 марта 2018 | 08:31

vaka257: И для этого надо было приносить в жертву детей, чтобы до глупого населения дошло? И уже после 18 марта? Теперь всё. Поезд ушёл. Ещё 6 лет - это в лучшем случае - Путин. И неизвестно, сколько кемеровых ещё ждёт оглупевшую и зомбированную Россию.

vargor 27 марта 2018 | 08:34

vaka257: Не надо врать. Даже ребёнку понятно, что главные виновники - барыги с их жадностью. Экономят на безопасности, подкупают проверяющих.
Путин слишком либерален с ними.

andre_klimov 27 марта 2018 | 08:42

vargor:
Естесствено, он сними мягок - ведь это ЕГО барыги, они пополняют озерский общак и от них с его дозволения подкармливаются его силовики. И эти барыги, по нестранному нестечению обстоятельств - принадлежат к ЕГО карманной партии. "Ну как не порадеть родному человечку?"...

vaka257 27 марта 2018 | 08:34

Государство не смогло спасти кемеровских детей, но уже подтянуло отряды омона, чтобы лупить их родителей...

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