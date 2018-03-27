Власти Сеула ввели экстренные меры по борьбе со смогом
В частности, сегодня запрещено выезжать на улицы автомобилям с чётными номерными знаками. Кроме того закрыты 450 общественных парковок. Госпредприятиям, которые выбрасывают в атмосферу загрязняющие вещества, указано сократить время работы.
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andre_klimov 27 марта 2018 | 08:34
Весь Корейский полуостров постоянно укрыт пеленой, дымкой - и это без всякого смога. Это то немногое, что мне не очень понравилось там. А если ещё и смог добавить...
Но ограничение автодвижения - мера сомнительная. У корейцев такие эконормы на машины - Европа от зависти сдохнет.