Бастрыкин: Пожарная сигнализация сгоревшего в Кемерове торгового центра не работала почти неделю
Это сообщил на совещании с президентом глава Следственного комитета. Он отметил, что в отличие сигнализации система оповещения работала, но охранник торгового центра её не включил, передаёт ТАСС. Бастрыкин сказал, что не может дать этому разумное объяснение.
Комментарии1
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alexander25101977 27 марта 2018 | 08:36
Бастрыкин сказал, что не может дать этому разумное объяснение...
Холуй и проститутка, ищущая малолетних преступников в интернете, вообще не способна мыслить, тем более "разумно" чего-то объяснять.