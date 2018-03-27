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08:15, 27 марта 2018

Владимир Путин заявил, что пожар в Кемерове произошёл из-за преступной халатности и разгильдяйства

Президент России прибыл в город и выразил соболезнование родным и близким погибших. Торгово-развлекательный центр сгорел в воскресенье. По последним официальным данным погибли 64 человека, многие из них – это дети. В Кемерове объявлен трёхдневный траур. Траур также объявили в Екатеринбурге и Приморском крае.

Комментарии

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vasyakirin 27 марта 2018 | 08:19

Преступная халатность-уголовное преступление....

semia 27 марта 2018 | 08:25

Преступная ХаЛАТНОСТЬ иРазгильдяйство -и так 19 лет президенства.
Ну сколько Можно ВЛадимир ? Пора и честь знать!

perestarok 27 марта 2018 | 08:36

semia: "Преступная ХаЛАТНОСТЬ иРазгильдяйство -и так 19 лет президенства.
Ну сколько Можно ВЛадимир ? Пора и честь знать!"

Как только Путина не будет, так в России всё наладится\. Никто взяток брать не будет, разгильдяйство канет в лету, боярышник никто пить не будет.

petrovitchcolyan 27 марта 2018 | 08:33

vasyakirin:
А где там халатность ?
Принять в эксплуатацию заведомо неподготовленный объект с тысячами неододелок , где на акте приема десятки подписей от мера и генералов МЧС это заведомо преступное деяние .

andre_klimov 27 марта 2018 | 08:22

Простите, Путин прилетел на митинг? Или пока большая часть на митинге - где-то в резиденции губера?

luger_max_otto 27 марта 2018 | 08:23

Путин прилетел показать жителям Кемерова снайперов ФСО. Это будет самое важное.

anemon 27 марта 2018 | 08:25

Соболезнование выражают людям, а не чиновникам. А людей он давно избегает. Так горячо поддержавший его народ.

petrovitchcolyan 27 марта 2018 | 08:25

Дурак ты Вова, погибли 140 человек из за твоей вертикали власти, безнаказанности и вседозволенности чинуш, которых вырастил ты, из за коррупции и узаконенного воровства, из за того что вам насрать на народ, для вас это лишь электорат, а главного для вас жуликов и воров это дворцы и яхты в "логове вероятного противника", уроды !

vsexnezabanite 27 марта 2018 | 08:38

petrovitchcolyan: погибли 140 человек
======
откуда цЫфра?

zanuda 27 марта 2018 | 08:26

Кому он выразил? Прямо сейчас смотрю стрим из Кемерово, с митинга рыдающих родственников погибших. Тысячи людей злобно скандируют: "Путина сюда!". Нет ответа.

(комментарий скрыт)

belovnikita 27 марта 2018 | 08:28

Причина пожара обвинила преступную халатность причиной пожара...

tschapai Сергей Балыкин 27 марта 2018 | 08:35

Владимир Владимирович... у комсомолки-спортменки-студентки товарищ Меркель теже проблемы... только не халатность а всякие нехарактерные для Европы безобразия... востанавливайте СССР и ГДР.... и Берлинскую стену у Ла-манша..

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