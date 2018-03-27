Владимир Путин заявил, что пожар в Кемерове произошёл из-за преступной халатности и разгильдяйства

Президент России прибыл в город и выразил соболезнование родным и близким погибших. Торгово-развлекательный центр сгорел в воскресенье. По последним официальным данным погибли 64 человека, многие из них – это дети. В Кемерове объявлен трёхдневный траур. Траур также объявили в Екатеринбурге и Приморском крае.