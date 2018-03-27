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08:07, 27 марта 2018

Суд в Москве сегодня вынесет приговор криминальному авторитету Захарию Калашову, более известному как Шакро Молодой

Для Шакро Молодого прокурор попросил десять лет колонии строго режима. Гособвинитель также потребовал оштрафовать подсудимого на 700 тысяч рублей. На полгода меньше прокурор предложил дать помощнику Калашова Андрею Кочуйкову, известному также как Итальянец. Для остальных десяти подсудимых гособвинитель тоже попросил большой срок: от семи с половиной до девяти с половиной лет заключения. Калашов в последнем слове вину не признал. Он отказался участвовать в прениях по уголовному делу. И ограничился несколькими фразами: «Я не виновен. И виновным себя не считаю. На этом всё». Калашова и его подельников задержали после перестрелки у столичного ресторана на Рочдельской улице в конце 15 года. Калашова обвиняют в вымогательстве 8-ми миллионов рублей у владелицы кафе, рядом с которым произошла перестрелка. Дело в отношении Шакро Молодого привело к задержанию высокопоставленных сотрудников СК. Им люди Калашова предлагали за освобождение Итальянца один миллион долларов. Защита подсудимых попросила оправдать их в ходе прений.

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