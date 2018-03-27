Глава карельского отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев выступит сегодня с последним словом в суде Петрозаводска

Историка обвиняют в изготовлении детской порнографии. Гособвинение просит для Юрия Дмитриева 9 лет колонии строгого режима. Поводом послужили фотографии несовершеннолетней приемной дочери историка в обнаженном виде. Они были обнаружены в личном компьютере Дмитриева и, по мнению следствия, являются порнографическими. Между тем защита просит оправдать главу карельского отделения «Мемориала». По словам его адвоката Виктора Ануфриева, историк делал фотографии для контроля над физическим развитием девочки, которая при удочерении была истощена. Ануфриев ссылается на результаты нескольких экспертиз, которые не нашли порнографии в снимках. Причем одно из исследований было проведено организацией, которую выбрала прокурор. Также, как рассказал Ануфриев, Центр психиатрии имени Сербского не нашел у Дмитриева сексуальных отклонений. Сам историк считает, что дело против него может быть связано с его деятельностью: глава карельского «Мемориала» известен изучением сталинских репрессий. В защиту Дмитриева ранее высказывались многие известные артисты и писатели – например, Дмитрий Быков, Владимир Войнович, Борис Гребенщиков и Вениамин Смехов.