Михаил Ходорковский призвал провести публичное расследование пожара в Кемерово

Основатель «Открытой России» начал сбор подписей под соответствующим обращением к Владимиру Путину. В петиции, размещенной Ходорковским на портале Change.org, утверждается, что власти не заинтересованы в проведении объективного расследования. В качестве аргументов приводятся данные о том, что с родственников погибших берут подписки о неразглашении, а местные чиновники занижают число жертв трагедии. Кроме того, основатель «Открытой России» подчеркивает, что решение о сносе здания торгового центра похоже на попытку уничтожить вещественные доказательства.

В связи с этим Ходорковский просит Путина «обеспечить открытость и публичность следствия», предоставив адвокатам потерпевших доступ ко всем материалам. Кроме того, экс-глава ЮКОСа настаивает на отстранении от должностей местных чиновников, которые могут повлиять на ход расследования. Речь идет о губернаторе Кемеровской области Амане Тулееве, мэре Кемерова Илье Середюке и главе областного МЧС Александре Мамонтове. К этому часу под петицией Ходорковского оставили свои подписи больше восьми тысяч пользователей. По официальным данным, в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека.