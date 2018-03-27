Михаил Ходорковский призвал провести публичное расследование пожара в Кемерово
Основатель «Открытой России» начал сбор подписей под соответствующим обращением к Владимиру Путину. В петиции, размещенной Ходорковским на портале Change.org, утверждается, что власти не заинтересованы в проведении объективного расследования. В качестве аргументов приводятся данные о том, что с родственников погибших берут подписки о неразглашении, а местные чиновники занижают число жертв трагедии. Кроме того, основатель «Открытой России» подчеркивает, что решение о сносе здания торгового центра похоже на попытку уничтожить вещественные доказательства.
В связи с этим Ходорковский просит Путина «обеспечить открытость и публичность следствия», предоставив адвокатам потерпевших доступ ко всем материалам. Кроме того, экс-глава ЮКОСа настаивает на отстранении от должностей местных чиновников, которые могут повлиять на ход расследования. Речь идет о губернаторе Кемеровской области Амане Тулееве, мэре Кемерова Илье Середюке и главе областного МЧС Александре Мамонтове. К этому часу под петицией Ходорковского оставили свои подписи больше восьми тысяч пользователей. По официальным данным, в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека.
Комментарии5
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traviliberalovgazamiudushlivami 27 марта 2018 | 08:11
Совет воров в законе потребовал тщательного расследования дела Гоги Дагестанского.
nastawnik_dulo_w 27 марта 2018 | 08:13
Умом тронулся, комсомолец?
sbk 27 марта 2018 | 08:19
Теперь можно не сомневаться - все замнут, снесут и т.д.
protiv777 27 марта 2018 | 08:22
Сопереживающий Ходор - это начало какого то анекдота?
vlasta64 27 марта 2018 | 08:36
Вор и убийца Ходор хочет справедливого возмездия.