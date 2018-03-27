Владимир Путин устроил выговор Кемеровскому руководству за то, что оно допустило пожар в ТЦ «Зимняя вишня»

Сегодня президент прилетел в Кемерово, чтобы на месте проследить за ходом ликвидации последствий трагедии, унесшей жизни 64 человек. «Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства», — сказал Путин. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших, начав совещание с минуты молчания.

Мэр Кемерова Илья Середюк согласился направить инициативную группу жителей в городские морги. Как передает «Интерфакс» этого потребовали жители города на митинге у здания областной администрации. Активисты намерены лично убедиться, сколько тел погибших было доставлено в морги после пожара в торговом центре «Зимняя вишня». В Кемерове ходят слухи, что власти занижают число погибших.