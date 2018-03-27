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08:03, 27 марта 2018

Владимир Путин устроил выговор Кемеровскому руководству за то, что оно допустило пожар в ТЦ «Зимняя вишня»

Сегодня президент прилетел в Кемерово, чтобы на месте проследить за ходом ликвидации последствий трагедии, унесшей жизни 64 человек. «Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства», — сказал Путин. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших, начав совещание с минуты молчания.

Мэр Кемерова Илья Середюк согласился направить инициативную группу жителей в городские морги. Как передает «Интерфакс» этого потребовали жители города на  митинге у здания областной администрации. Активисты намерены лично убедиться, сколько тел погибших было доставлено в морги после пожара в торговом центре «Зимняя вишня». В  Кемерове ходят слухи, что власти занижают число погибших.

Комментарии

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atl 27 марта 2018 | 08:10

Для набора текстов на Эхе набрали детишек с легкими дефектами речи, плохо выговаривающих букву "р" ?

mwxp 27 марта 2018 | 08:15

atl: Ублюдок. Здесь рассуждают о трагедии и гибели невинных людей. А ты, тварь, все о своем, о наболевшем.

nemez1 27 марта 2018 | 08:12

Устроил выговор, за смерть десятков детей, как страшно, как соразмерно. Позор.

stoned_fox 27 марта 2018 | 08:13

nemez1: Ещё не вечер.

eternity88 27 марта 2018 | 08:36

stoned_fox: Точно. Глядишь, еще и в министры пропихнет старика Тулеева, как смывшего Крымск Саню-Вора Ткачева. Хотя нет, не пропихнет - Саня-Вор по собственному признанию на тот свет 172 человека отправил, а тут всего 64. Маловато для министерского уровня.

sarov 27 марта 2018 | 08:15

nemez1: Причем выговор за то, что демография под угрозой..... Это такой цинизм, или он не с планеты Земля?

alexander25101977 27 марта 2018 | 08:25

sarov: Ну да. Стран потеряла - официально! - 64 человека! А это всё - потенциальные солдаты, налогоплательщики. Вот сколько погибших детей могли бы, например, воевать за путинские идеалы в Сирии, защищать бандитов на Донбассе! Вот так! Именно этими категориями власть измеряет народ. Демография - это наука о пользе масс в жизни избранных.

rico76 27 марта 2018 | 08:21

nemez1: предлагаешь начать расстреливать?

eternity88 27 марта 2018 | 08:38

rico76: да они бы хоть кто в отставку уйти имел мужество. так нет у них его, как и у бросившегося на их защиту ватного отродья.

putin_itogy 27 марта 2018 | 08:12

"Что у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный". ---
путин у нас..
Тяжёлый как могильный гнёт, беспробудный, беспросветный,
19 летний путин..

vasyakirin 27 марта 2018 | 08:14

Местничковые чиновники, перед выбором, либо признать теракт и впасть в немилость Вошьдю, либо расписаться в разгильдяйстве и получить выговор.....

petrovitchcolyan 27 марта 2018 | 08:15

Хотя бы "строгий выговор" объявил что ли ...
Вертикаль власти - своих не бросаем.

dr_nemos 27 марта 2018 | 08:19

А толстую харю по головке погладил, приласкал....ведь так лизнул.

svoboda21vek Руслан Харламов 27 марта 2018 | 08:20

ну всё, царь прилетел, бояр отругал. всё впорядке!

alexander25101977 27 марта 2018 | 08:22

Какой же это выговор. "Что у нас происходит?" - типичный разговор с самим собой шизофреника.

(комментарий скрыт)

doubleman 27 марта 2018 | 08:26

выговор с занесением и лишил премии за квартал. чиновники поблагодарили Путина за очень своевременные выговоры а губернатор Тулеев заявил что только Президент что то делает для исправления ситуации ибо ни МЧС ни СК не сделали выговоров. В связи с этим Тулеев выступил с инициативой о продлении срока полномочий Президента пожизненно и награждении его медалью "За отвагу на пожаре"... кстати и самому губернатору тоже.

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greeg1 27 марта 2018 | 08:29

«Вот приедет барин — барин нас рассудит,
Барин сам увидит, что плоха избушка,
И велит дать лесу», — думает старушка. Некроасов 1956 г.

Путин. А после выговора ты сам в отставку не собираешься?

bigmaikl 27 марта 2018 | 08:34

Соизволил!
Позор!

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