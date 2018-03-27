Путин поручил председателю СК  РФ дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию в Кемерове

Владимир Путин поручил председателю СК РФ Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию в Кемерове. «Без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут», — сказал президент. Бастрыкин, в свою очередь, пояснил, что СК изъял в рамках расследования уголовного дела по факту пожара в ТЦ «Зимняя вишня» огромное количество документов, которые сейчас изучает. По его словам, здание кондитерской фабрики, построенное в 1968 году, было в 2013 году перестроено в торговый центр, вероятно, с нарушениями.