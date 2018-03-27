Путин поручил председателю СК РФ дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию в Кемерове
Владимир Путин поручил председателю СК РФ Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию в Кемерове. «Без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут», — сказал президент. Бастрыкин, в свою очередь, пояснил, что СК изъял в рамках расследования уголовного дела по факту пожара в ТЦ «Зимняя вишня» огромное количество документов, которые сейчас изучает. По его словам, здание кондитерской фабрики, построенное в 1968 году, было в 2013 году перестроено в торговый центр, вероятно, с нарушениями.
Комментарии15
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mmm_333 27 марта 2018 | 07:48
Знает о чем говори. Уж делать за деньги и ради их, это к нему!
neburzhui2 27 марта 2018 | 07:49
Основная цель любой предпринимательской деятельности – это получение прибыли. Прибыль – это совокупный доход от деятельности компании или предприятия за вычетом совокупных издержек.
Это издержки, Господа, издержки...
prutkov100 27 марта 2018 | 07:56
Все в ютуб , там показывают правду в прямом эфире .
Фюрер ссыкливо смылся .
rus163tlt 27 марта 2018 | 07:48
C@ка...а кто этот бардак развёл, ты этим вопросом не задавался?!
alexander25101977 27 марта 2018 | 07:54
rus163tlt: Бардак развёл предыдущий президент. С него и спрос. А это - новый путин. Пескова же сама сказала: перед вами, россияне, новый путин, я сам в акуе. Так что потерпите ещё 6 лет. Сейчас он со всем разберётся. Если и этот путин не справится, россияне выберут другого путина, получше. В 2024 году. Ну а если тот... Ну уж к 2036 найдётся именно тот путин, который справится. Честное путинское, найдётся.
vaka257 27 марта 2018 | 07:48
«Без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут», — сказал президент…
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Так Путин и создал такое положение дел и не собирается ломать свою же путинщину...Она основа,стержень его власти...
mwxp 27 марта 2018 | 07:50
Кому же поручить что бы дали правовую и моральную оценку этих деятелей за последние 18 лет?
alexander25101977 27 марта 2018 | 07:51
«Без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут». Действительно, безобразие-то какое! Ну сейчас новый путин с этим всем разберётся.
ha12raz 27 марта 2018 | 07:52
Вона как ......а то бы никак.
Взяточники из АКР любую справку подпишут.
alo0000 27 марта 2018 | 07:56
"За деньги все что угодно подпишут". Вот, с этого места поподробнее. Никакой ты не командир, товарищ полковник.
voenpes 27 марта 2018 | 07:57
В одном городе "ударными" темпами достраивают стадион к ЧМ2018. На инспекторов надзора идет давление, вплоть до угроз увольнения, что бы подписывали акты. Отступать некогда, впереди ЧМ. Вот бедные и подписывают. И денег никто им за это не дает. Их уже давно разворовали. А случись оно что, эти же инспектора и будут стрелочниками.
vaka257 27 марта 2018 | 07:57
песков: запрет на плохие новости по тв, это абсурд.
согласен. 24 часа в сутки на путинTV все желающие могут увидеть какой ужас творится в Украине, Сирии, ЕС, США..
malorus_kiev136 27 марта 2018 | 07:58
Сериал "Спящие" смотрели?
Никаких сомнений нет в отношении того, как это могло быть организовано.
igorkot__1 27 марта 2018 | 08:11
malorus_kiev136: Фильм "Тупой, еще тупее" смотрел? Это про таких как ты.
voenpes 27 марта 2018 | 08:00
В надзорных ведомствах создан порочный круг. Если инспектор не подписывает акт, его подозревают в том, что он вымогает взятку. Если он подписал и находятся каки-то нарушения его тоже подозревают во взятке.