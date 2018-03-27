Число выдворяемых российских дипломатов достигло 138
Эта цифра включает дипработников, высланных ранее из Великобритании. Накануне 22 государства, включая США, Канаду, ряд стран ЕС и Австралию объявили о высылке российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля». Штаты высылают из страны 60 российских дипломатов и закрывают генконсульство России в Сиэтле. При этом в госдепе подчеркивают, что 12 человек являются оперативными сотрудниками российской разведки. Россия все обвинения в связи с «делом Скрипаля» отвергает.
Комментарии12
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vaka257 27 марта 2018 | 07:35
Лондон выдал ордера на арест российского капитала сомнительного происхождения.
А что, простите, разве существует в природе российский капитал другого происхождения кроме сомнительного?...
marineru 27 марта 2018 | 07:42
Профессия дипломат на бирже безработицы в первые номера пробьётся.
mwxp 27 марта 2018 | 07:45
Одиноко как то становиться... Выпить, что ли..? (Захарова).
sjuzanna 27 марта 2018 | 08:05
mwxp: \\Одиноко как то становиться...\\
Товарищ, неужели в Волгограде повальная безграмотность?
Две ошибки в трех словах. ОДИНОКО КАК-ТО СТАНОВИТСЯ!
А становитЬся ты можешь к стенке.
midnightblues 27 марта 2018 | 08:37
mwxp: нюхнуть
mariupol1953 27 марта 2018 | 07:45
Для полного счастья американцы заморозят российские средства,вложенные в американские ценные бумаги.Сделать ничего не сможем и будет нам счастье.Ау Набиуллина и подельники,оставите страну без порток...хотя она и так в этом состоянии.
andre_klimov 27 марта 2018 | 07:54
mariupol1953:
Вряд ли они так поступят. Это противоречит политике непричинения вреда российскому населению непосредственно. А вот запретить продажу новых ценных бумаг России - они могут. А если это ещё будет произведено не в режиме демонстративного действия, а вводимых санкций - вот может много интересного произойти, ибо это затронет не просто "кремлёвский список", который сейцхасиспытывает трудности сдоступолм к банковским институтам, а всех российских "форбсожителей", кто кредитуется в США или играет на их бирже.
avorozhev Александр Ворожев 27 марта 2018 | 07:52
Пора уже путлеру давать хероя рашки! Ни когда так близко к границам Рассеи не приближалось "вражье отребье"... Что ещё надо сделать, для того, что бы эта мразь (путлер) навсегда покинул властную табуретку,,?
epynda 27 марта 2018 | 08:01
Не надо ждать пока кто-то кого-то выдворит....
Отозвать всех дипломатических работников извсех недружественных стран, оставив там временного поверенного и нескольких технических специалистов. То же самое, предложить сделать, и этим самым недружественным странам.
alexander25101977 27 марта 2018 | 08:03
Глупые ватники пока не комментируют. пока не разберут, что это значит. Принюхиваются влажными и провонявшимися собственными какашками носами. Как хозяин даст команду - повалят с комментариями. Пока молчат. Не зная, верно, что такое дипломат. Думают, что выслали кучу застёгивающихся чУмУданов.
sjuzanna 27 марта 2018 | 08:08
"Число достигло 138" - какая-то не круглая цифра.
sg77g 27 марта 2018 | 08:09
Сдается мне Скрипаль был не меньше чем эрцгерцогом..
А интересно, правда? Тогда убили на территории Сербии - виновата Сербия (и, как сейчас часто пишут, Россия). Убили на террритории Англии. По той же логике виновата ... Россия, конечно, кто же еще.
Короче надо закрывать тему. Ни хомячкам, ни тем более их холзяевам, ничего словами не докажешь. Они понимают только силу.
ЗЫ Но надо отдать должное - эти пидорасы все сделали красиво и с минимальными затратами.