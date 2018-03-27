Кемеровское региональное отделение партии «Яблоко» требует отставки губернатора Кузбасса Амана Тулеева
Об этом «Эху Москвы» сообщил председатель Кемеровского регионального отделения «Яблока» Николай Ковальчук.
По последним данным, жертвами пожара в торговом центре «Зимняя вишня» стали 64 человека.
Комментарии16
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vsehporvem 27 марта 2018 | 07:39
Ну и Гриша - и тут обосрался со своим яблоком!!!
vaka257 27 марта 2018 | 07:40
Уже скоро:
"Против России объявлена война! Презренные западные демократии не гнушаются никакими средствами, чтобы поставить Россию на колени. Они травят и сжигают наших детей. Нужно теснее сплотиться вокруг нашего Национального Лидера, нашего Великого Вождя, гениального Путина!"...
ivfn 27 марта 2018 | 07:43
vaka257: Мужик ,тебя сегодня плющит и колбасит с утра. Ты уж поаккураней,береги здоровье
vaka257 27 марта 2018 | 07:52
ivfn: только 5.90 тебе - не полностью раскрыта тема...
ivfn 27 марта 2018 | 08:06
vaka257:
//vaka257: Мужик ,тебя сегодня плющит и колбасит с утра.//
vaka257 27 марта 2018 | 08:08
ivfn: а сейчас лишь 2.95...
ivfn 27 марта 2018 | 08:11
vaka257:
Род занятий
пенсионерка
Место работы
не работаю
город
Россия, Москва
С тобой все ясно. Столько времени на тебя потратил.
ivfn 27 марта 2018 | 08:08
vaka257: Хорошо мужик,уговорил.
НАВАЛЬНЫЙ --НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!!!
lager23 27 марта 2018 | 08:14
ivfn: кремлеботы сегодня работают в две смены, дружище?
Миша Быстров перебрасывает ваши задницы с сайта на сайт, как г@вно на лопате..., пейте молоко с солёными огурцами, и вам полегчает!
silver1972 27 марта 2018 | 07:45
Мне кажется Тулеев сам должен подать в отставку, если у него совесть есть
vsehporvem 27 марта 2018 | 07:47
silver1972: Конкретно за что его в отставку? За халатность барыг, потерявших совесть в погоне за баблом?
silver1972 27 марта 2018 | 07:59
vsehporvem: Конкретно за то, что имея все полномочия и весь аппарат исполнителей не смог добиться чтобы барыги выполняли требования пожарной безопасности. И просто за то, что ты губернатор и ты отвечаешь в первую очередь за свою губернию. И если совесть есть, то чиновники в подобных ситуациях сами подают в отставку не дожидаясь разбора полетов
sjuzanna 27 марта 2018 | 08:12
silver1972: \Мне кажется Тулеев сам должен подать в отставку\
"Кто ж его посадит? Он же памятник!"
alexander25101977 27 марта 2018 | 07:46
Эта старая проститутка, кемеровский брежнев никуда не уйдёт. Его вынесут потом, когда будут пышные похороны.
sjuzanna 27 марта 2018 | 08:10
А присоединятся ли к этому требованию ВСЕ яблочники?
Вот где так важно объединение.
vargor 27 марта 2018 | 08:29
sjuzanna: Нет никаких яблочников в стране. Проценты под лупой нужно разглядывать. Никакой пиар им не поможет. Даже на такой трагедии.